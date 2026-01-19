Congresista Cheryl Trigoso ofreció show privado a proveedor estatal investigado: empresario rompió en llanto al confirmarlo

Cheryl Trigoso, congresista y candidata al Senado por Renovación Popular, participó como cantante principal en una fiesta privada organizada por el empresario Martín Morey en diciembre

La congresista y postulante al Senado por Renovación Popular, Cheryl Trigoso, participó en un show privado en diciembre pasado durante el cumpleaños del empresario Martín Morey, proveedor del Estado y originario de San Martín.

Un reportaje emitido este domingo por Panorama detalló que la reunión no tuvo carácter político ni fue abierta al público, sino que correspondió a una celebración organizada por Morey, dedicado a negocios médicos y ganaderos.

El material audiovisual muestra a Trigoso como figura principal del espectáculo, interpretando canciones junto a la orquesta Sonido 2000, agrupación que fundó antes de incursionar en la política. Durante la presentación, saludó al anfitrión, conversó con los invitados y presentó su repertorio. “En Tarapoto, te esperaré con otro. Muy buenas noches, Martín. Un saludo para ti y todos tus clientes”, se la escucha decir en diversos clips publicados.

Morey confirmó al dominical que enfrenta al menos “cinco o seis” investigaciones fiscales. “Como ciudadano responsable, yo me tengo que someter a las instituciones. Tengo que creer en las instituciones”, declaró al agregar que ha recibido amenazas de muerte que también han alcanzado a su círculo familiar.

Trigoso, citada por el mismo programa, aseguró que no conocía con quién bailaba y calificó a Morey como un fan. “Voy a todos los eventos de mi familia musical y seguiré cantando a donde me inviten, obviamente, fuera del horario del Congreso”, afirmó. El Gobierno Regional de San Martín, donde Morey figura como proveedor, está actualmente dirigido por autoridades del mismo partido político que la congresista, según el reportaje.

En llanto

Consultado por el show, el proveedor estatal afirmó que no había contratado a la parlamentaria, sino a su orquesta, y negó de manera rotunda haber financiado la campaña de la legisladora. “Ella apareció de pronto”, relató mientras rompía en llanto.

Morey también reveló que mantenía una deuda con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) de cinco millones de soles, correspondiente a los años 2022 y 2023, la misma que fue cancelada tras quedar expuesto. “Nadie tiene cinco millones bajo su colchón”, respondió cuando le preguntaron por qué no había pagado antes.

Previamente, Panorama reveló que Trigoso recibió en 2021 una donación de 5 mil dólares de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi, monto que, según explicó, usó para una fiesta de Navidad para niños de bajos recursos, aunque no presentó comprobantes de gasto.

La legisladora, también señalada por emplear a su asesor como manager de su orquesta en horario laboral y por omitir presentaciones en sus informes oficiales, alegó desconocer la ilegalidad de recibir donaciones en ese periodo. Renovación Popular inició un proceso disciplinario y solicitó sus descargos.