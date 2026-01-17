Elecciones 2026: Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga seguirán en carrera presidencial tras decisión del JNE

JNE ratifica candidaturas de Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga para las Elecciones 2026. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió mantener en el proceso electoral a los candidatos presidenciales Mario Vizcarra, de Perú Primero, y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, luego de evaluar en audiencia pública las apelaciones presentadas contra sus postulaciones. La decisión fue adoptada en segunda y última instancia, por lo que tiene carácter definitivo dentro del sistema electoral.

Las resoluciones corresponden a recursos interpuestos contra fallos previos emitidos por el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 (JEE-LC1), los cuales habían generado cuestionamientos sobre la continuidad de ambas fórmulas presidenciales en las Elecciones Generales 2026. Tras el análisis del máximo órgano electoral, se determinó que no existían causales suficientes para excluir a ninguno de los dos postulantes.

Sesión del pleno será transmitida en modalidad virtual. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Mario Vizcarra continuará pese a condena

El Pleno del JNE declaró fundada la apelación presentada por el personero legal del partido contra la resolución del JEE Lima Centro 1, que en primera instancia había declarado improcedente la candidatura presidencial de Mario Vizcarra tras acoger tres tachas presentadas por los ciudadanos Jeanpier Valverde, Luis Miguel Caya y Edwin Huamaní.

Las tachas sostenían que una condena por el delito de peculado, registrada en 2005, constituía un impedimento para postular. Sin embargo, tras evaluar los argumentos de la defensa legal del partido y la documentación presentada durante la audiencia pública, el JNE resolvió permitir que Mario Vizcarra continúe en carrera electoral junto a su fórmula presidencial.

Durante la audiencia celebrada el jueves 15 de enero, Vizcarra estuvo acompañado por sus abogados, Alejandro Salas y Virgilio Isaac Hurtado Cruz, quienes defendieron la postulación argumentando que la Ley 30717 resulta inconstitucional y vulnera derechos fundamentales. Salas subrayó que existen “hasta ocho sentencias” del Tribunal Constitucional que respaldan la rehabilitación y la participación política de su patrocinado, señalando: “El control difuso es una potestad de la cual ustedes están investidos”.

Mario Vizcarra en la audiencia de JNE de hoy jueves 15 de enero. Foto: captura

Renovación Popular y ‘Porky’ en carrera

En el caso de Renovación Popular, el Pleno del JNE declaró infundadas las apelaciones presentadas por ciudadanos contra las resoluciones emitidas por el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 que habilitaron la candidatura presidencial de Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, para las Elecciones Generales 2026.

Las apelaciones buscaban revertir la decisión de primera instancia que permitió la inscripción de la fórmula presidencial de Renovación Popular. Sin embargo, tras la revisión del caso en audiencia pública, el máximo órgano electoral concluyó que no existían fundamentos legales para excluir al candidato ni a su plancha electoral del proceso.

Con esta resolución, emitida en segunda y última instancia, el JNE confirmó de manera definitiva la permanencia de Rafael López Aliaga y su fórmula presidencial en la contienda electoral. Las resoluciones completas, que incluyen los argumentos jurídicos que sustentan la decisión, serán publicadas en el portal institucional del organismo electoral, conforme a su política de transparencia.

Fallo del JNE habilita la participación de Rafael López Aliaga en las elecciones 2026. (Foto: Agencia Andina)

Mayoría de peruanos no define su voto

El más reciente sondeo de Datum, difundido por El Comercio, muestra que la indecisión electoral sigue marcando el panorama político. De acuerdo con los resultados, un 24,5 % de los consultados manifiesta su intención de votar en blanco o viciar su voto, mientras que un 18,4 % señala que todavía no ha definido su elección. En conjunto, estos segmentos representan el 42,9 % del electorado. Pese a ello, la encuesta precisa que solo un 12 % de los ciudadanos afirma tener una decisión tomada, frente a un 33 % que continúa evaluando alternativas, lo que evidencia un proceso electoral aún abierto y sin tendencias consolidadas.

Respecto a la intención de voto por candidaturas, Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, encabeza las preferencias con 12 %, seguido por la dirigente de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con 8,8 %. El estudio registra además una variación en el tercer lugar: el candidato de País para Todos, Carlos Álvarez, alcanza 6,2 %, superando a Mario Vizcarra, quien desciende al cuarto puesto con 5,8 % y enfrenta un proceso de tacha que podría afectar su continuidad en la contienda. La lista de los cinco primeros la completa Alfonso López Chau, postulante de Ahora Nación, con 3,8 %.