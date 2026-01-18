Perú

Más de 180 candidatos en las Elecciones 2026 tienen sentencias por alimentos: APP, Fuerza Popular y Podemos concentran la mayoría de casos

Desde el pago de pensión hasta reconocer legalmente a sus hijos. Son varios los postulantes que suman más de una sentencia o expediente, en ocasiones con hijos de distintos compromisos

César Acuña, Keiko Fujimori y
César Acuña, Keiko Fujimori y José Luna lideran los partidos con mayor cantidad de candidatos sentenciados por alimentos. | Fotocomposición: Infobae

Los filtros impuestos por las agrupaciones políticas para seleccionar candidatos siguen siendo cuestionados. Congrezoo.pe reveló que al menos 184 candidatos de treinta y cinco partidos y alianzas políticas que postularán en las Elecciones 2026 han sido sentenciados por procesos de alimentos. Estas sentencias, dictadas por el Poder Judicial, comprenden obligaciones de pago de pensión principalmente para hijos menores, aunque algunos casos incluyen también el reconocimiento legal de paternidad.

La presencia de candidatos en esta situación abarca prácticamente la totalidad de grupos que compiten en la actual contienda electoral, con solo dos excepciones: Un Camino Diferente y Salvemos al Perú, este último con una lista reducida.

APP, Fuerza Popular y Podemos concentran los mayores registros

El partido Alianza Para el Progreso (APP), liderado por César Acuña Peralta, encabeza la lista con quince candidatos sentenciados por alimentos. Entre ellos figuran el propio Acuña, quien afrontó un proceso por pensión para su hijo, así como los congresistas Eduardo Salhuana y Jorge Marticorena, ambos postulantes al Senado. La revisión de expedientes revela que algunos candidatos, como Walter Jilapa Santander (Puno), además de la sentencia de alimentos, tienen fallos de reconocimiento de paternidad.

Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, ocupa el segundo puesto con doce postulantes sentenciados. Seis de ellos aspiran a un escaño en el Senado. Entre los nombres resaltan el actual congresista Raúl Huamán Coronado, el exmiembro del Tribunal Constitucional Carlos Mesía y el excongresista Erwin Tito Ortega. El caso de Hugo Daniel Garay Matos es notable, pues además de la pensión, fue sometido a un proceso de filiación de paternidad extramatrimonial.

Podemos Perú, presidido por José Luna Gálvez, presenta once candidatos en la misma situación, tres de ellos en carrera para el Senado. En la lista aparecen los excongresistas por Ucayali César Gonzales Tuanama y Roger Nájar Kokally, junto a postulantes que reconocieron retenciones judiciales, procesos de aumento de pensión o pagos devengados.

¿Y los otros partidos?

Con nueve candidatos cada uno figuran País Para Todos (liderado por Carlos Álvarez), Renovación Popular (de Rafael López Aliaga) y la alianza Unidad Nacional (con Roberto Chiabra como candidato presidencial). En estos casos, los expedientes judiciales muestran desde sentencias para el pago de pensión hasta acuerdos conciliatorios, incrementos de monto y, en algunos casos, sanciones por omisión de asistencia familiar.

Perú Primero, con ocho postulantes sentenciados, y cuatro partidos —Ahora Nación, Apra, Perú Libre y Somos Perú— con siete cada uno. En Perú Libre, el actual congresista Flavio Cruz Mamani, quien postula a la primera vicepresidencia, y Ronald Acosta Maza, candidato por La Libertad, enfrentaron procesos por hijos de distintos compromisos.

Cooperación Popular, Obras, Partido Federal, Perú Moderno y Unido Perú presentan seis candidatos sentenciados cada uno. Las resoluciones judiciales van desde la fijación de montos de pensión hasta indemnizaciones por daños y perjuicios y fallos por omisión de asistencia familiar. En otros partidos como Juntos por el Perú, Partido Verde, Frente de la Esperanza 2021, Partido Morado, Perú Acción y PRIN, la cifra oscila entre cuatro y cinco postulantes con antecedentes.

Trece agrupaciones, entre ellas Avanza País, Libertad Popular, Fe en el Perú, Venceremos, Fuerza y Libertad y Progresemos, suman entre uno y tres casos cada una.

Dos partidos sin casos reportados

En contraste con la tendencia general, solo Un Camino Diferente y Salvemos al Perú no tienen candidatos con antecedentes por procesos de alimentos, aunque este último solo inscribió una lista reducida de postulantes.

