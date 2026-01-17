Perú

Informe del JEE advierte que Carlos Álvarez no habría declarado sentencia por peculado en hoja de vida

Se trata de la condena de 4 años de prisión suspendida por vínculos con Vladimiro Montesinos. Dicha sentencia fue revocada por la Corte Suprema

Candidato por País para Todos
Candidato por País para Todos responde a señalamientos sobre ocultar una condena.| Fotocomposición: Infobae

Un informe de Fiscalización del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 (JEE Lima Centro 1) concluyó que el candidato presidencial del partido País para Todos, Carlos Álvarez, habría omitido consignar una sentencia en su contra por el delito de peculado.

A raíz de dos denuncias, Fiscalización del JEE solicitó información a todas las cortes a nivel nacional. La Corte Superior de Justicia de Lima remitió un oficio donde daba cuenta de un proceso en ejecución donde se encuentra comprendido Álvarez.

“Se ha identificado que habría una omisión de información y/o dato falso por el candidato", dice el informe. Ahí se remarca que, según la Ley de Organizaciones Políticas, la omisión de sentencias condenatorias firmes da a lugar al retiro del candidato.

Cabe precisar que, según el informe de fiscalización, no se requirió información a la Corte Suprema, que absolvió a Carlos Álvarez del delito de peculado por el que inicialmente fue sentenciado a 4 años de prisión suspendida.

Informe de fiscalización sobre Carlos
Informe de fiscalización sobre Carlos Álvarez

El Pleno del JEE Lima Centro 1 dispuso correr traslado del informe de fiscalización al personero legal del partido País Para Todos a fin de que en el plazo de un día calendario dé sus descargos. “Debiendo para ello acompañar los medios probatorios correspondientes, bajo apercibimiento de resolverse con su absolución o sin ella”, se lee.

Carlos Álvarez afirma que fue absuelto

El candidato presidencial Carlos Álvarez aseguró que fue absuelto de todos los cargos relacionados con un proceso judicial iniciado en 2002, y que no posee antecedentes ni obligación legal de declarar esa sentencia en su hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Según la resolución emitida por la Corte Suprema en diciembre de 2007, Álvarez fue absuelto “de la acusación fiscal por delito peculado en agravio del Estado y la sociedad”, ordenando además la anulación de “sus antecedentes judiciales y policiales generados como consecuencia del proceso”. La resolución citada corresponde al expediente R.N. N° 3263-2006 y dejó sin efecto la condena previa de prisión, según recoge un documento oficial difundido por el propio candidato.

La polémica surgió luego de la publicación de un reportaje en el programa ‘Beto a Saber’, que reveló la existencia de una sentencia emitida en 2002, vinculada a la trama de corrupción de Vladimiro Montesinos.

Vladimir Cerrón, candidato presidencial de Perú Libre actualmente prófugo desde hace más de dos años, cuestionó a Álvarez por su presunta falta de transparencia.

En respuesta, el líder de País para Todos manifestó en redes sociales: “Si no tengo ninguna sentencia firme ni vigente, que no es dolosa ni anulada ni revocada porque fui absuelto por la Corte Suprema, por lo tanto, no estoy obligado, como manda la ley electoral, a declarar ese punto en mi hoja de vida”. Añadió que enfrentó el proceso judicial sin evasivas y enfatizó que su actuación fue transparente.

Vladimir Meza, presidente de País para Todos, respaldó la posición de su candidato al señalar: “Una absolución definitiva no es una condena”, y advirtió que sugerir lo contrario supone “desinformar y confundir deliberadamente a la ciudadanía”.

