Elecciones 2026: César Acuña, Fiorella Molinelli, Alfonso López Chau y otros candidatos realizan campaña en distintas regiones del Perú

A medida que se acerca la fecha de las Elecciones 2026, los principales candidatos presidenciales despliegan esfuerzos en diferentes regiones, llevando sus propuestas y mensajes a miles de peruanos. El escenario político se dinamiza con recorridos, mítines y encuentros, donde cada aspirante busca conectar con la ciudadanía y posicionar sus compromisos.

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, ha intensificado su agenda en el norte y centro del país durante los últimos días. Aunque este domingo se encuentra en Lima, el sábado estuvo en Huaraz, Áncash, donde fue recibido por simpatizantes y militantes, quienes expresaron respaldo a su propuesta de “una nueva forma de gobernar”. El candidato destacó la necesidad de renovar la gestión y fortalecer la esperanza en el futuro político del Perú.

Días antes, en Tumbes, López Aliaga presentó compromisos concretos: acceso a agua potable, apoyo a emprendedores a través del Banco Mipyme, pensión mínima de S/ 500 para adultos mayores y tablets para estudiantes. Bajo la consigna de construir “un Perú donde todos puedan crecer”, aseguró que la marea celeste avanza con fuerza en el norte, apostando por la renovación y el cambio.

En Piura, el candidato reafirmó su atención al sector agroexportador, la implementación de soluciones de agua de emergencia, la descolmatación de ríos y la reforestación. Subrayó que el trabajo constante es indispensable para la reconstrucción del país y reiteró su compromiso de respaldar a las regiones que “no se rinden”, escuchando de cerca a los ciudadanos y proponiendo cambios de fondo.

Rafael López Aliaga en Huaraz. | Renovación Popular

Por su parte, el candidato de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, viene recorriendo diversas localidades bajo el programa “Acuña Escucha”. En la región Piura, visitó Sechura, Chulucanas y Tambogrande. Ahí, dialogó con pescadores y pobladores, asumiendo el compromiso de construir un terminal pesquero y promover una gestión centralizada en grandes obras de infraestructura.

En Chulucanas, ante miles de ciudadanos, Acuña anunció la promoción del proyecto Alto Piura y la construcción de un hospital para la provincia, enfatizando la importancia de cumplir promesas y atender necesidades reales. La jornada terminó en Tambogrande, donde Acuña manifestó su rechazo a la minería en esa zona y defendió la agroexportación como motor económico. Allí, recibió mensajes de respaldo y motivación, insistiendo en su propuesta de un gobierno honesto y con experiencia.

A nivel nacional, el candidato de APP resaltó iniciativas como el Bono Joven para nuevas generaciones, la incorporación de los veinte mejores estudiantes universitarios a la administración pública y la mejora de los sueldos de cesantes, jubilados y policías retirados. Además, propuso que cada provincia cuente con maquinaria propia para atender emergencias y obras prioritarias.

En San Juan de Lurigancho, Acuña reafirmó su compromiso de servir y no de beneficiarse de la política, destacando su experiencia personal y profesional. Escuchó a mototaxistas y se comprometió a impulsar la formalización del sector, reconociendo la importancia de este trabajo para miles de familias. La primera vicepresidenta de su fórmula, Jessica Tumi, subrayó la necesidad de oportunidades y capacitación para los emprendedores del distrito.

César Acuña en Piura. | APP

La estructura partidaria de APP también se ha movilizado en otras regiones. Humberto Acuña, hermano del fundador del partido, ha sido visto en actividades de organización y capacitación en Yurimaguas, Huancavelica, Tacna y Moquegua.

En el sur andino, Alfonso López Chau, candidato de Ahora Nación, inició su campaña en Puno con un mitin en Juliaca. Su discurso hizo énfasis en la necesidad de unir al país, reconocer la diversidad y reconstruir la confianza entre peruanos. Convocó a la ciudadanía a participar en un proceso de reconciliación y construcción colectiva de futuro.

El líder de Podemos Perú, José Luna, visitó Chimbote, donde lanzó mensajes de empoderamiento para las regiones y los sectores populares. Horas antes, en el cerro San Cristóbal, en la capital, Luna enfatizó la importancia de que “un hijo de los cerros” aspire a la presidencia, reivindicando la identidad provincial y popular como motor de cambio para el 2026.

En la sierra central, Fiorella Molinelli, candidata de Alianza Fuerza y Libertad, encabezó marchas y jornadas de diálogo en Huancayo y Junín, agradeciendo el respaldo de los asistentes y reafirmando su compromiso de “no fallar” y hacer política con integridad.

Fiorella Molinelli en la Plaza Huamanmarca, Huancayo. | Facebook

Candidatos en Lima

Mario Vizcarra, de Perú Primero, inició actividades en San Martín de Porres, presentando a sus candidatos y recibiendo muestras de apoyo ciudadano a un proyecto que busca “oportunidades para todos”.

En tanto, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, también concentra sus actividades en Lima, manteniendo encuentros con vecinos de Ate, San Juan de Miraflores y Comas. Durante estos recorridos, escucha inquietudes sobre seguridad, servicios y empleo, y reitera su mensaje de “ordenar el Perú con fuerza”. Su estrategia busca una conexión directa con los ciudadanos, recogiendo insumos para la construcción de su plataforma electoral.