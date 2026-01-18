Keiko Fujimori responde a Rafael López Aliaga: “No soy errática, no soy una improvisada y cumplo con mi palabra”

Keiko Fujimori rechazó los cuestionamientos de Rafael López Aliaga sobre la transparencia de sus ingresos y defendió su trayectoria profesional fuera de la política

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, respondió este domingo a las críticas del también aspirante presidencial Rafael López Aliaga, quien la llamó “vaga” y cuestionó que no haya transparentado “de qué vive”.

En una entrevista con el diario Trome, la candidata que busca llegar por cuarta vez a la presidencia criticó al exalcalde de Lima por renunciar a su cargo para postular a las elecciones generales de 2026, a pesar de que negó que dejaría el puesto en reiteradas ocasiones.

“No soy errática, dirijo un partido político formal, no soy una improvisada y cumplo con mi palabra. Es lamentable que él, teniendo la oportunidad de trabajar como alcalde, prácticamente no haya hecho mucho”, afirmó.

En noviembre pasado, el líder de Renovación Popular señaló en un mitin que “uno entra a política a sacarse teniendo un trabajo conocido, no siendo una vaga”, y días después Fujimori negó que su único trabajo esté relacionado con la política, como, según dijo, señalan “algunos sectores de izquierda”.

Fujimori criticó la renuncia de López Aliaga a la alcaldía de Lima para postular a la presidencia, señalando que incumplió su palabra

“Presido el partido político desde hace más de diez años, soy profesora global de la Universidad de La Florida y doy charlas internacionales. Además, colaboro con la editorial de mi hermana y vendo los libros de mi padre. Tengo tres fuentes de ingresos”, agregó en la entrevista.

La hija del exdictador Alberto Fujimori ya había mencionado anteriormente sus estudios de maestría en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, y su trabajo en GM Asset Management, una firma dedicada a la gestión de fondos de pensiones en Nueva York.

También refirió que se desempeña como docente invitada en el Adam Smith Center de la Florida International University, donde imparte clases y conferencias junto a figuras como el expresidente colombiano Álvaro Uribe, quien fue absuelto días atrás del delito de fraude procesal.

Fujimori sostuvo que participa en una editorial que dirige su hermana Sachi, en la cual colabora en tareas de estrategia de ventas y difusión de libros escritos por su difunto padre. “Pero ser mamá de Kiara y Kaori es el trabajo más maravilloso que ejerzo y al que le dedico con pasión”, expresó.

Explicó que cuenta con diversas fuentes de ingresos, como su labor en la Universidad de La Florida, charlas internacionales, y la colaboración en la editorial familiar

Puyas

En la misma entrevista con el diario, la candidata señaló que el cómico y candidato presidencial de País Para Todos, Carlos Álvarez, debe ser transparente con su vida privada, después de que él se mostrara evasivo al ser consultado sobre ese tema durante una entrevista en un dominical.

“La transparencia es un requisito muy importante para quienes pretendemos ser presidentes de la República y yo creo que sí, él debería ser transparente en su vida privada”, sostuvo.

También dirigió críticas contra el exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Alfonso López Chau: “El fujimorismo trajo la paz al Perú, trajo el crecimiento económico y él fue amigo de Polay Campos, así que quien tiene que dar las respuestas al Perú es él”, declaró.

Una columna de 1989 escrita por el aspirante presidencial de Ahora Nación lo muestra calificando como “luchador político” al fundador del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), Víctor Polay Campos, condenado a prisión. No obstante, días después, López Chau afirmó en sus redes sociales que condena el terrorismo y no comparte el programa ni las acciones del MRTA.