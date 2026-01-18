Joven fanática de Bad Bunny denuncia agresión física en el concierto del ‘Conejo Malo’: caso dio la vuelta al mundo

Angeline Carlier, en redes sociales identificada como Angikitty, hizo pública su denuncia al sentirse vulnerable frente a jóvenes desconocidos que la acosaron en el Estadio Nacional | TikTok

Durante la jornada previa al concierto de Bad Bunny en Lima el sábado 17 de enero, una joven denunció haber sido víctima de insultos y agresión física por parte de un grupo de desconocidos que también asistía al evento. El episodio, difundido a través de redes sociales y recogido por varios usuarios en TikTok, generó un debate sobre la seguridad y el respeto en espacios masivos.

La afectada, Angeline Carlier, compartió en su cuenta de TikTok varios videos relatando lo sucedido. Ella había acudido sola al Estadio Nacional con la expectativa de disfrutar el concierto, pero se encontró con un grupo de jóvenes que la hostigó por su aspecto físico.

En uno de los videos afirmó: “Acabo de vivir una agresión física de parte de estos dos hombres, me jalaron el cabello, me dijeron que las gordas como yo deberíamos pagar doble, que porque estoy aquí si ocupo espacio”, expresó. Según su testimonio, otras asistentes defendieron a los agresores, lo que incrementó su sensación de vulnerabilidad.

Entre lágrimas, la joven relató el impacto emocional del episodio. “He venido a disfrutar mi concierto, no he venido a esperar que me falten el respeto. Ese es el precio de ser una mujer con sobrepeso. Porque soy una mujer con sobrepeso y yo no tengo sentimiento y yo no tengo voz solo porque no soy delgada, porque no soy blanca. Y esto pasó en la segunda fecha del concierto de Bad Bunny”, señaló, haciendo énfasis en la discriminación sufrida.

En otro clip, visiblemente afectada, Angeline insistió en su derecho a denunciar el suceso. “Este es el recuerdo que me llevo, una noche de agresión, de abuso y de humillación. Perdónenme por mostrarme así, pero hoy fui víctima de estos sujetos y yo no me voy a quedar callada”, manifestó en su cuenta, recibiendo muestras de apoyo por parte de sus seguidores.

Durante una transmisión en vivo, la joven intentó confrontar a los agresores. Según narró, los jóvenes ignoraron sus reclamos y continuaron con las burlas. La situación se agravó cuando ella intentó grabar a los responsables y buscar respaldo de otras personas en el recinto, sin obtener una respuesta favorable.

Jaloneos y un ‘me das asco’ fueron las agresiones que vivió Angeline

Después del concierto, Angeline Carlier relató en su domicilio con mayor calma los detalles de lo ocurrido. Explicó que se acercó a uno de los agresores para pedirle explicaciones y recibió como respuesta: “Tú me has jalado el cabello sin mi consentimiento, tú me has faltado el respeto. Me dice no, yo nunca te he jalado el cabello estás loca. Como te voy a hacer eso si ni te conozco y me das asco”, según su testimonio.

La joven insistió en que reconocía el contacto físico y la intencionalidad del acto. “Le dije: tú me has agarrado con tu mano porque he sentido hasta tus dedos y me has jalado hacia atrás”, afirmó. Un amigo del presunto agresor intervino en la discusión, confirmando que había observado el hostigamiento. “Uno de sus amigos le increpó y le dijo: hermano yo te he visto como la has estado molestando desde que llegaste”, relató Angeline.

El intercambio continuó, con más insultos dirigidos a su aspecto físico. “Luego me dices que las gordas como yo deberíamos pagar doble entrada y yo en ningún momento le he faltado el respeto ni le he hablado, no lo conozco ni nada”, contó la joven en sus redes.

Angeline Carlier optó por registrar los hechos en sus redes sociales y mostrar los rostros de quienes la agredieron. La situación tomó notoriedad cuando usuarios identificaron a los posibles agresores y difundieron datos personales a través de plataformas digitales. Varios de los señalados optaron por cerrar sus cuentas para evitar nuevas reacciones, aunque hasta el momento ninguno se pronunció públicamente sobre la acusación.

La denuncia ha sido ampliamente compartida en redes sociales, donde se discute la necesidad de reforzar la seguridad y las medidas de protección para las mujeres en espectáculos masivos en Perú.

Noticia internacional

En la cadena estadounidense Telemundo, así como en varios otros medios internacionales, se replicó la noticia de Angie, la joven que fue humillada y agredida en el concierto de Bad Bunny. El video denuncia la violencia y la discriminación, y cuestiona por qué el respeto depende del peso de una persona.