Perú

Clima en Iquitos: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Guardar
Probabilidad de lluvia para este
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

Primavera, verano, otoño o invierno, actualmente no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador cambie en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El buscar el clima se ha vuelto un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Iquitos para este 18 de enero.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este domingo, se prevé que en Iquitos habrá un 55% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 32 centígrados y una mínima de 23°. La nubosidad será del 92% y por la noche habrá una probabilidad del 25% de lluvias.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Iquitos (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Loreto, donde se ubica la ciudad de Iquitos, se reportan solo cuatro tipos de climas que se caracterizan por un estado del tiempo cálido y lluvias abundantes, al encontrarse en una zona selvática al norte de Perú.

En la zona norte de Loreto, donde se encuentra Iquitos, el estado del tiempo que predomina es cálido, con humedad abundante y lluvias torrenciales.

Las lluvias más fuertes en Iquitos ocurren regularmente en invierno, entre noviembre y mayo, siendo marzo y abril los meses más húmedos. El verano, por su parte, tiene los meses más secos.

(Reuters)
(Reuters)

Perú y sus 38 climas

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaIquitosperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Deportivo Wanka vs Túpac Amaru EN VIV0: partido por la primera fecha del cuadrangular de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las dos escuadras saldrán en búsqueda de la victoria para no quedar relegadas en la tabla del pequeño certamen por la permanencia o ascenso. Sigue todas las incidencias

Deportivo Wanka vs Túpac Amaru

Alianza Lima vs Colo Colo EN VIVO HOY: partido por última fecha de la Serie Río de La Plata 2026

El bloque aliancista da por concluida su participación en el certamen veraniego sosteniendo un duelo de mucho rigor y ritmo contra el ‘cacique’. Sigue las incidencias aquí

Alianza Lima vs Colo Colo

Clima en Lima: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima en Lima: pronóstico de

¿Cuál es la temperatura promedio en Arequipa?

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

¿Cuál es la temperatura promedio

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Piura este domingo

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Prepárase antes de salir: Este
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

TC ordena a la JNJ

TC ordena a la JNJ evaluar el inicio de proceso disciplinario al juez Richard Concepción Carhuancho

‘Chifagate’: Presidente de la ATU niega vínculos con empresario chino y una millonaria licitación de cámaras en curso

JNJ programa nueva entrevista de ratificación de Pablo Sánchez para este jueves 22

Informe del JEE advierte que Carlos Álvarez no habría declarado sentencia por peculado en hoja de vida

⁠'Chifagate’ de José Jerí: los vínculos del mandatario con Zhihua Yang y todo lo que se sabe de este escándalo en Perú

ENTRETENIMIENTO

Concierto de Bad Bunny: así

Concierto de Bad Bunny: así fue el segundo show del ‘Conejo Malo’ en el Estadio Nacional

Corazón Serrano apuesta por la salsa con ‘Solo juegas’ junto a Septeto Acarey

Los artistas que dominan el ranking de K-pop en iTunes Perú

Bryan Torres cerró su cuenta de Instagram tras brutal agresión a Samahara Lobatón

Vanessa López responde tras críticas por estar en ‘La Casita’ de Bad Bunny: “Nadie nos quita lo bailado”

DEPORTES

Alianza Lima vs Colo Colo

Alianza Lima vs Colo Colo EN VIVO HOY: partido por última fecha de la Serie Río de La Plata 2026

San Martín vs Regatas Lima 2-3: resumen de la dolorosa derrota ‘santa’ en la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley - fase 2: resultados y puntaje de los equipos en la fecha 2 del torneo

Resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026, fase 2: así van los partidos

Maëva Orlé hizo autocrítica tras agónica victoria de Alianza Lima ante Atenea y opinó de su grupo en el Sudamericano: “Perdimos la confianza”