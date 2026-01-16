Qué se celebra el 16 de enero en el Perú: una fecha donde la historia revela cambios decisivos en política, cultura y sociedad

Este día concentran hechos que impactaron la configuración de los límites, el ejercicio del derecho internacional y la defensa de intereses estratégicos, ilustrando la persistencia de desafíos ligados a la soberanía (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 16 de enero reúne hitos decisivos de la historia peruana en ámbitos militares, políticos, culturales, sociales y ambientales.

En 1829, la toma del Fuerte de Santa María en Guayaquil por la escuadra peruana inclinó la guerra con la Gran Colombia hacia una solución negociada. En 1962 se creó el distrito balneario de Santa María del Mar. En 1977 falleció el compositor criollo Pablo Casas Padilla.

En 1993 se concretó la privatización de AeroPerú. En 1997 murió el cardenal Juan Landázuri Ricketts. En 2003 se clausuró la fábrica Lucchetti en defensa de los Pantanos de Villa. En 2008, Perú inició ante la CIJ su histórica demanda marítima contra Chile.

16 de enero de 1829: la escuadra peruana toma el Fuerte de Santa María que selló el destino de Guayaquil y la guerra con la Gran Colombia

Con la caída del Fuerte de Santa María, la escuadra peruana selló una victoria estratégica que inclinó la guerra y dejó a Guayaquil sin su principal defensa militar. (BNP)

El 16 de enero de 1829, la guerra entre el Perú y la Gran Colombia dio un giro decisivo con el bloqueo y la toma del Fuerte de Santa María de Guayaquil por la escuadra peruana, dirigida por Martín Guisse.

La operación naval, apoyada por fuerzas terrestres, permitió capturar la principal defensa del puerto más importante del enemigo. Tres días después, la ciudad se rindió.

La ocupación de Guayaquil debilitó la posición grancolombiana y abrió el camino para las negociaciones que culminaron meses después con el Tratado de Guayaquil, que puso fin al conflicto y fijó límites territoriales definitivos claros.

16 de enero de 1962 — Distrito de Santa María del Mar: uno de los más pequeños y con balnearios destacados de Lima

El distrito de Santa María del Mar se formalizó en 1962 tras décadas de urbanización, definiéndose como enclave balneario con identidad propia y baja población permanente. (Manuel González Olaechea y Franco)

El distrito de Santa María del Mar es una de las cuarenta y tres divisiones políticas de la provincia de Lima, ubicado en el litoral sur de la capital, con límites en San Bartolo, Pucusana, la provincia de Cañete y el océano Pacífico.

Su territorio incluye balnearios populares como la playa Santa María y Embajadores, que atraen a visitantes, especialmente en verano, lo que multiplica su población estacionalmente. Con menos de mil residentes durante todo el año, se distingue por su tamaño reducido y su carácter costero.

Fue creado el 16 de enero de 1962mediante la Ley N.º 13888 tras un proceso de urbanización iniciado décadas antes. Su condición de distrito balneario lo convierte en un punto de interés local dentro de Lima Metropolitana.

16 de enero de 1977- muere Pablo Casas Padilla, el cantor de los valses que hicieron latir al Perú en su música criolla

La muerte de Pablo Casas Padilla cerró una etapa clave de la música criolla, dejando valses que retratan la sensibilidad popular y la memoria sonora de Lima tradicional. (TV Perú)

Pablo Casas Padilla nació en Barrios Altos de Lima el 13 de marzo de 1912 y se convirtió en uno de los compositores más notables de la música criolla peruana.

Su vida transcurrió entre calles populares e inspiraciones profundas, y de sus vivencias brotaron valses inolvidables como Anita, Desengaño, Juanitay Vida, obras que capturan amores, penas y alegrías del pueblo.

Sobrino del músico Nicanor Casas, su talento fue reconocido por Felipe Pinglo Alva y nunca dejó de palpitar en las jaranas y peñas de la nación. Falleció en Lima el 16 de enero de 1977, dejando un legado imborrable en el cancionero criollo.

16 de enero de 1993 - la venta de AeroPerú a Cintra que redefinió la aviación comercial peruana

La venta mayoritaria de AeroPerú en 1993 cerró la etapa estatal de la aerolínea y abrió un nuevo escenario para el transporte aéreo nacional. (Andina)

El 16 de enero de 1993 el Estado peruano concretó la privatización de AeroPerú al vender el 72.1 por ciento de sus acciones al consorcio mexicano Cintra.

La operación se realizó durante el gobierno de Alberto Fujimori, en un contexto de crisis financiera de la aerolínea estatal. Aunque se difundió que Aeroméxico pagó 54 millones de dólares por el 70 por ciento, el comprador fue Cintra (que la administraba) y el monto final alcanzó unos 23.1 millones.

La transacción marcó un giro en la política económica y en el destino de la línea aérea nacional peruana en los años finales del siglo veinte.

16 de enero de 1997 — muere Juan Landázuri Ricketts, cardenal y líder eclesiástico peruano

Figura central del catolicismo peruano, Juan Landázuri Ricketts murió en Lima dejando una huella profunda en la vida religiosa y pastoral del país. (Andina)

Juan Landázuri Ricketts fue un destacado prelado católico nacido el 19 de diciembre de 1913 en Arequipa. Tras ingresar a la Orden de los Frailes Menores y ordenarse sacerdote en 1939, ascendió en la jerarquía eclesiástica hasta ser nombrado arzobispo de Lima en 1955.

Durante más de tres décadas lideró la arquidiócesis, promoviendo la expansión de parroquias, la formación religiosa y obras sociales. En 1962 fue elevado al rango de cardenal por el papa Juan XXIII, participó en el Concilio Vaticano II y fue figura importante en la Iglesia latinoamericana.

Su pastoral incluyó apoyo a iniciativas sociales y educativas. Retirado en 1989 por edad, falleció en Lima el 16 de enero de 1997, dejando un legado influyente en la vida religiosa del país

16 de enero de 2003 — Clausura de Lucchetti en Chorrillos marca un hito en la defensa ambiental peruana

El cierre de Lucchetti en Chorrillos marcó un precedente ambiental al priorizar la defensa de un humedal frente a una inversión industrial consolidada. (Ej Atlas)

En enero de 2003, la Municipalidad de Chorrillos ordenó la clausura de la fábrica de fideos Lucchetti por su ubicación en una zona ecológica protegida vinculada a los Pantanos de Villa, uno de los humedales más importantes de Lima.

Las autoridades señalaron que la planta fue construida sin permisos adecuados ni un Estudio de Impacto Ambiental conforme a ley. La decisión desencadenó un prolongado conflicto legal, con recursos presentados por la empresa para revertir la medida.

El caso se convirtió en un referente nacional sobre la tensión entre actividad industrial y conservación ambiental, y sentó precedentes en la justicia ambiental peruana.

16 de enero de 2008 — Perú presenta demanda marítima contra Chile ante la CIJ y abre un proceso histórico regional clave

La demanda peruana contra Chile presentada en 2008 ante la CIJ inició un proceso jurídico histórico para definir la frontera marítima en el Pacífico (Andina)

El 16 de enero de 2008, el Perú presentó ante la Corte Internacional de Justicia una demanda contra Chile para definir la frontera marítima en el océano Pacífico.

El Estado peruano sostuvo que no existía un tratado específico que fijara ese límite y solicitó que se estableciera una línea equidistante desde el Punto Concordia hasta las 200 millas.

Chile defendió la vigencia de acuerdos previos. El proceso incluyó fases escritas y orales y concluyó en 2014 con un fallo que otorgó al Perú una parte significativa del mar en disputa, consolidando una solución pacífica.