Perú

Aprueban prohibición de la eritrosina en Perú: Tampoco se podría usar en productos cosméticos

Luego de un año de que el colorante rojo 3 fuera prohibido por FDA en Estados Unidos, Perú seguiría los mismos pasos, de parte de un dictamen del Congreso

Guardar
El plazo queda dará el
El plazo queda dará el Congreso para prohibir la eritrosina es menor que el del Minsa. Y también incluirá productos cosméticos y medicamentos. - Crédito Andina

A mediados de enero del 2025, la FDA (Food and Drugs Administration) de Estados Unidos resolvió prohibir el colorante rojo 3, también conocido como eritrosina, dada su vinculación a la aparición de cáncer en ratas machos.

Tras esto, varios países de Hispanoamérica le siguieron con esta medida, pero no Perú. En el país, el Ministerio de Salud solo ha hecho un llamado a las empresas de alimentos (y no a las de fármacos) a que reemplacen este colorante en sus productos, dando plazo hasta el 15 de enero de 2027, en un año.

Pero ahora los pedidos de prohibir este aditivo, desde diferentes actores sociales, como asociacion en pro del consumidor, tendrían frutos. La Comisión de Salud del Congreso ha aprobado el dictamen que prohíbe finalmente la eritrosina en alimentos, fármacos, y hasta en productos cosméticos.

El colorante rojo 3 se
El colorante rojo 3 se usa para resaltar colores en los productos alimenticios, pero sobre todo en los que están dirigidos a los niños. - Crédito Composición Ambrosia/Junyu/iStock

Más cerca de la prohibición

“La Comisión de Salud y Población del Congreso de la República, presidida por la congresista Magaly Ruiz, aprobó el predictamen que prohíbe el uso de la eritrosina (colorantes rojos) en la elaboración de alimentos, medicamentos y productos cosméticos, como una medida preventiva orientada a proteger la salud pública y la seguridad de los consumidores”, informó el portal oficial del Congreso.

Así, se aprueba prohibir el uso de la sustancia química eritrosina (o, E-127, CI 45430, FD&C ROJO N°3, SICOVIT, ERITROSINA 88E127, ROJO N°3, o cualquier otra denominación que adopte) en la producción de alimentos, medicamentos y productos cosméticos.

Como se recuerda, según Infobae Perú reveló, la mayoría de estos productos alimentarios con eritrosina son embutidos, como chorizos, y golosinas dirigidas a los niños. Esta prohibición del Congreso llegaría antes inclusive del plazo del Minsa para que estas empresas reemplacen el colorante.

“La presente ley entra en vigor el 1 de enero de 2027 para la producción de alimentos, y el 1 de enero de 2028 para los medicamentos y productos cosméticos”, aclara la medida que solo falta pasar por el Pleno para su aprobación final en esta institución.

La eritrosina también está presente
La eritrosina también está presente en embutidos de ciertas marcas, como el chorizo.

Alertan sobre la eritrosina

Así, la decisión fue adoptada durante una sesión descentralizada realizada en Lima, en la que se evaluaron los fundamentos técnicos y científicos que alertan sobre los posibles riesgos asociados al uso de este aditivo sintético, priorizando el principio de precaución y la tutela del derecho constitucional a la salud, con especial énfasis en la protección de niños y adolescentes, principales consumidores de productos coloreados.

De igual manera, la presidencia de la Comisión de Salud y Población destacó que la prohibición de la eritrosina constituye una decisión basada en criterios técnicos, evidencia científica internacional y un enfoque preventivo en salud pública, alineado con estándares sanitarios modernos.

Añadido a la medida principal, el dictamen también aprueba el fomento a la investigación y desarrollo de nuevo colorantes naturales. “El Ministerio de Salud, en coordinación con las instituciones científicas y de investigación públicas como privadas, fomentan la investigación y el desarrollo de nuevos colorantes naturales, mediante la colaboración interinstitucional con universidades y sus centros de investigación, con el objetivo de ofrecer opciones viables para la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética”, agregan.

Temas Relacionados

eritrosinacolorante rojo 3productos cosméticosCongreso de la Repúblicaperu-noticias

Más Noticias

Bad Bunny en Lima: el lapsus con Chile, la participación de Natalie Vértiz y lo más destacado de su primer show en el Estadio Nacional

El cantante puertorriqueño sorprendió a sus fans con un error en el escenario, una invitada especial en su ‘casita’ y un espectáculo que agotó entradas en su noche inaugural en Perú.

Bad Bunny en Lima: el

San Martín vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 -fase 2

Las ‘santas’ y chorrillanas llegan en un gran momento luego de ganar en el arranque de esta etapa. Sigue todas las incidencias de este compromiso

San Martín vs Regatas Lima

Alianza Lima vs Atlético Atenea EN VIVO HOY: punto a punto del choque por fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘blanquiazules’ chocarán con las ‘diosas’ con la misión de recuperar el liderato que es de Universitario. Sigue las incidencias del vibrante cotejo

Alianza Lima vs Atlético Atenea

Paracetamol causa nueva reacción adversa por uso prolongado y Digemid modifica contraindicaciones

Alerta. Si padece enfermedades graves, no use paracetamol o medicamentos con este ingrediente por tiempos largos

Paracetamol causa nueva reacción adversa

Retiro de AFP: Afiliados pueden pedir S/600 más en segunda solicitud, excepto en estos casos

Rectificación de retiro de AFP permite pedir S/600 más de las cuentas individuales, pero solo podrán quienes tienen guardado más dinero

Retiro de AFP: Afiliados pueden
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: Mario Vizcarra y

Elecciones 2026: Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga seguirán en carrera presidencial tras decisión del JNE

Joven que recibió un “like” de José Jerí en Instagram asume dirección en Sunafil, desatando críticas por posibles favoritismos

Presidenta de la JNJ propone en informe destituir a Delia Espinoza

Exfiscal Sandra Castro fuera definitivamente de las Elecciones: JNE confirma que su candidatura es improcedente

Abogado dice que el JNE no puede inaplicar leyes y Roberto Burneo le responde: “Demuestra falta de conocimiento”

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny en Lima: el

Bad Bunny en Lima: el lapsus con Chile, la participación de Natalie Vértiz y lo más destacado de su primer show en el Estadio Nacional

Melissa Klug revela que Abel Lobatón se contactó con Samahara, pero ella lo rechazó: “Le dijo ‘no te metas’”

Melissa Klug exige impedimento de salida para Bryan Torres tras terrible agresión a su hija: “Lo quieren sacar del país”

Abogado de Bryan Torres asegura que salsero es víctima de presión mediática: “No corresponde cárcel”

Bad Bunny en Lima: accesos, horario, recomendaciones y más para los conciertos del ‘Conejo Malo’

DEPORTES

San Martín vs Regatas Lima

San Martín vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 -fase 2

Alianza Lima vs Atlético Atenea EN VIVO HOY: punto a punto del choque por fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley - fase 2: resultados y puntaje de los equipos en la fecha 2 del torneo

Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Campo Mar de pretemporada 2026

Lisandro Alzugaray fue despedido como ídolo en LDU y presidente del club ecuatoriano elogió a Universitario: “Tomamos la mejor decisión”