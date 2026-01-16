Aprueban prohibición de la eritrosina en Perú: Tampoco se podría usar en productos cosméticos

El plazo queda dará el Congreso para prohibir la eritrosina es menor que el del Minsa. Y también incluirá productos cosméticos y medicamentos. - Crédito Andina

A mediados de enero del 2025, la FDA (Food and Drugs Administration) de Estados Unidos resolvió prohibir el colorante rojo 3, también conocido como eritrosina, dada su vinculación a la aparición de cáncer en ratas machos.

Tras esto, varios países de Hispanoamérica le siguieron con esta medida, pero no Perú. En el país, el Ministerio de Salud solo ha hecho un llamado a las empresas de alimentos (y no a las de fármacos) a que reemplacen este colorante en sus productos, dando plazo hasta el 15 de enero de 2027, en un año.

Pero ahora los pedidos de prohibir este aditivo, desde diferentes actores sociales, como asociacion en pro del consumidor, tendrían frutos. La Comisión de Salud del Congreso ha aprobado el dictamen que prohíbe finalmente la eritrosina en alimentos, fármacos, y hasta en productos cosméticos.

El colorante rojo 3 se usa para resaltar colores en los productos alimenticios, pero sobre todo en los que están dirigidos a los niños. - Crédito Composición Ambrosia/Junyu/iStock

Más cerca de la prohibición

“La Comisión de Salud y Población del Congreso de la República, presidida por la congresista Magaly Ruiz, aprobó el predictamen que prohíbe el uso de la eritrosina (colorantes rojos) en la elaboración de alimentos, medicamentos y productos cosméticos, como una medida preventiva orientada a proteger la salud pública y la seguridad de los consumidores”, informó el portal oficial del Congreso.

Así, se aprueba prohibir el uso de la sustancia química eritrosina (o, E-127, CI 45430, FD&C ROJO N°3, SICOVIT, ERITROSINA 88E127, ROJO N°3, o cualquier otra denominación que adopte) en la producción de alimentos, medicamentos y productos cosméticos.

Como se recuerda, según Infobae Perú reveló, la mayoría de estos productos alimentarios con eritrosina son embutidos, como chorizos, y golosinas dirigidas a los niños. Esta prohibición del Congreso llegaría antes inclusive del plazo del Minsa para que estas empresas reemplacen el colorante.

“La presente ley entra en vigor el 1 de enero de 2027 para la producción de alimentos, y el 1 de enero de 2028 para los medicamentos y productos cosméticos”, aclara la medida que solo falta pasar por el Pleno para su aprobación final en esta institución.

La eritrosina también está presente en embutidos de ciertas marcas, como el chorizo.

Alertan sobre la eritrosina

Así, la decisión fue adoptada durante una sesión descentralizada realizada en Lima, en la que se evaluaron los fundamentos técnicos y científicos que alertan sobre los posibles riesgos asociados al uso de este aditivo sintético, priorizando el principio de precaución y la tutela del derecho constitucional a la salud, con especial énfasis en la protección de niños y adolescentes, principales consumidores de productos coloreados.

De igual manera, la presidencia de la Comisión de Salud y Población destacó que la prohibición de la eritrosina constituye una decisión basada en criterios técnicos, evidencia científica internacional y un enfoque preventivo en salud pública, alineado con estándares sanitarios modernos.

Añadido a la medida principal, el dictamen también aprueba el fomento a la investigación y desarrollo de nuevo colorantes naturales. “El Ministerio de Salud, en coordinación con las instituciones científicas y de investigación públicas como privadas, fomentan la investigación y el desarrollo de nuevos colorantes naturales, mediante la colaboración interinstitucional con universidades y sus centros de investigación, con el objetivo de ofrecer opciones viables para la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética”, agregan.