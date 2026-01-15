Empresas de alimentos peruanas tienen un año para reemplazar la eritrosina en sus productos

El colorante rojo 3 se usa para resaltar colores en los productos alimenticios, pero sobre todo en los que están dirigidos a los niños. - Crédito Composición Ambrosia/Junyu/iStock

Ya ha pasado un año desde que la FDA (Food and Drug administration) de Estado Unidos prohibió el uso del colorante rojo 3, conocido como eritrosina, de los alimentos y fármacos en ese país. La razón fue que estaría relacionado a la presencia de cáncer en ratas, y por ende se opta por preventivamente limitar su consumo en humanos.

Como se recuerda, Perú también replicó la alerta y, a pesar que no prohibió este aditivo, sí ha emplazado a fabricantes y empresas de alimentos a que no se use y ha dado un plazo hasta el 15 de enero de 2027 para que se reemplace en sus productos.

Así, empieza a correr el último año para que las empresas tomen las medidas necesarias para dejar atrás la eritrosina. Como se recuerda, Infobae Perú reveló que se trata de una lista de al menos 365 productos, según la información oficial que otorgó la Digesa. Entre estos están las siguientes categorías (la lista entera se puede revisar en el gráfico realizado por Infobae Perú):

Embutidos o carnes , 101 productos

Dulces en general, 46 productos

Caramelos, 45 productos

Ingredientes, 45 productos

Galletas, 28 productos

Cereales, 22 productos

Chocolates, 19 productos

Tortas o Queques, 15 productos

Conservas, 15 productos

Chicles, 7 productos

Helados, 6 productos

Bebidas, 5 productos

Panes, 2 productos.

Embutidos deberán cambiar

Según la sistematización de datos y búsqueda que realizó Infobae Perú sobre los datos de la Digesa, se puede ver que marcas como Otto Kunz, Tottus, Wong, Braedt, San Fernando, Oregon Foods, entre otras, tienen embutidos como chorizos y salchichas que contienen este ingrediente, que realzaría el color rojo de estas ‘carnes’.

Es así que hacia el 15 de enero de 2027, en un año exacto, estas empresas deberán reemplazar este aditivo y asegurar que no esté presente en sus productos.

El sector de embutidos destaca porque es el que más productos presenta con eritrosina. Es casi un tercio de los 356 productos listado en los registros de la Digesa los que pertenecen a alimentos de este sector. Son 101 productos de diferentes marcas las que declararon contener eritrosina. La lista incluye en gran cantidad productos embutidos, como salchicha y chorizos, y también carnes.

La eritrosina también está presente en embutidos de ciertas marcas, como el chorizo.

También las golosinas

Pero también las golosinas deberán quitar la eritrosina. En segundo lugar, se encuentran la categoría dulces en general (según la metodología que uso Infobae Perú para categorizar los productos).

En esta se pueden encontrar esos productos que no entran en otras, pero que incluyen desde wafers hasta grajeas, productos dirigido a niños, y otros que se usan como ingredientes en preparados, como tortas y helados, cuyo consumidor final también suelen ser niños.

¿Qué pasa con la eritrosina?

El año pasado, la FDA de Estado Unidos prohibió la eritrosina de los productos alimenticios y medicamentos luego que comprobara que este ingrediente estaba relacionado con la aparición de cáncer en ratas machos.

El Minsa no ha prohibido la eritrosina en los alimentos, pero ha solicitado que se dejen de usar dando plazo hasta el 2027. Una empresa ya reveló que dejaría de incluir este aditivo. - Crédito Adobe

Es cierto que no se comprobó la aparición de cáncer en humanos, y más estudios están pendientes, la FDA tiene entre sus medidas prohibir aditivos en tanto se pruebe cáncer en animales o humanos. Por ende, se tomo esta decisión, la cual fue replicada en mayor medida por los países en todo el mundo.

La eritrosina es conocida como el colorante rojo 3 y se usa para dar un color más vivo a alimentos, de ahí que sea usada en productos para niños, y en tortas a través de grajeas y otros elementos. Pero el rojo de este aditivo también sirve para los embutidos y realzaría su color. Así, no solo son los niños quienes estarían en más riesgo por la cantidad de productos que se diriguen a ellos y que incluyen este elemento, sino también los adultos consumidores de embutidos como el chorizo y salchicha.