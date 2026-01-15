Perú

¿Quieres viajar al extranjero con tu hijo? Estos son los únicos casos en que se permite la firma de uno de los padres

Infobae Perú conversó con Gloria Antonia Faustor Lau, defensora pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), quien brindó los detalles de los trámites notariales o judiciales para la autorización de la salida de un niño fuera del país

Trámites como permisos notariales o judiciales determinan quién puede autorizar la salida de un niño fuera del país, según explicó una abogada del Ministerio de Justicia en conversación con este medio|Fuente: imagen creada con Gemini IA

Viajar al extranjero con menores de edad desde Perú requiere el consentimiento de ambos padres, pero existen excepciones contempladas por la legislación nacional para situaciones específicas. Así lo explicó Gloria Antonia Faustor Lau, defensora pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), en entrevista con Infobae Perú, donde detalló los procedimientos y requisitos que deben seguir las familias que planean salir del país con niños, niñas o adolescentes.

Distintos escenarios legales permiten que solo uno de los padres avale la salida internacional de un hijo, especialmente en casos de salud, estudios o ausencia del otro responsable| Fuente: imagen creada con Gemini IA

Al abordar el procedimiento general, Faustor Lau indicó que la autorización de viaje, el cual tiene vigencia 90 días y solo una vez, puede tramitarse por la vía notarial o la vía judicial.

“La vía notarial es la más rápida y recomendada cuando ambos padres están de acuerdo en facilitar el viaje”, sostuvo.

En este caso, ambos progenitores deben acudir a cualquier notaría con los documentos requeridos, como DNI, pasaporte y partida de nacimiento del menor, así como los boletos de viaje, para completar el formulario correspondiente. La autorización especifica el destino, la fecha de salida y retorno, y la persona responsable del menor durante el viaje.

Cuando uno de los padres no consiente el viaje o no puede ser ubicado, el trámite debe pasar a la vía judicial, la cual se convierte en el único medio legal.

Viajes al extranjero con menores, cuándo se necesita la firma de ambos padres| Andina

“El juez de familia es quien decide si se otorga el permiso para el viaje internacional del menor”, detalló Faustor Lau. Según el Código de los Niños y Adolescentes, el juzgado tiene un plazo de dos días para responder a la solicitud, priorizando el principio del interés superior del niño. El juez evalúa si el viaje es beneficioso para el menor y verifica que se trate de una salida temporal por motivos válidos, como turismo, estudios, salud o competencias internacionales.

¿Cuándo basta la firma de un solo padre?

La defensora pública precisó que existen circunstancias excepcionales en las que la autorización de uno solo de los padres resulta suficiente. Entre estos casos se cuentan los viajes para estudios, competencias internacionales, tratamientos médicos o intercambios estudiantiles.

“Si el motivo es una atención médica especializada fuera del país, una competencia o un intercambio de corta duración y el otro progenitor no puede ser ubicado, el permiso puede ser gestionado solo por el padre que tiene la custodia”, indicó Faustor Lau a Infobae Perú.

En estos supuestos, el juez valora la urgencia y el interés superior del menor antes de conceder la autorización.

Trámites como permisos notariales o judiciales determinan quién puede autorizar la salida de un niño fuera del país, según explicó una abogada del Ministerio de Justicia| Andina

Otra excepción relevante ocurre cuando el menor está reconocido únicamente por uno de los padres en la partida de nacimiento. “Si la madre inscribió sola al niño y el padre nunca lo reconoció, solo se requiere la firma de la madre para autorizar el viaje”, explicó la funcionaria del Minjusdh.

En este escenario, basta acudir a la notaría con los documentos correspondientes, sin necesidad de intervención judicial o del consentimiento del progenitor ausente.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ofrece asesoría gratuita a través de la línea Fono Alegra 1884, disponible en todo el país.

“Los ciudadanos pueden comunicarse desde cualquier parte del Perú para recibir orientación legal y, si es necesario, ser derivados a la oficina distrital de defensa pública más cercana”, remarcó Faustor Lau. El servicio cuenta con abogados especializados en derecho de familia y procesos de autorización de viaje, además de centros de conciliación extrajudicial gratuitos.

Recomendaciones y alternativas para las familias

La defensora pública recomendó que los padres prioricen el bienestar de sus hijos y busquen acuerdos para evitar trámites judiciales. “Las diferencias entre progenitores no deben obstaculizar el derecho de los menores a viajar o participar en actividades internacionales”, manifestó.

En caso de desacuerdo, las alternativas legales están diseñadas para proteger el interés superior del niño y garantizar su retorno al país. Las solicitudes de autorización aumentan durante periodos vacacionales, festividades y viajes de promoción escolar.

