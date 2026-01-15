Perú

Indecopi advierte que pasajeros pueden exigir reembolso o reprogramación tras cancelaciones por mal tiempo

Las condiciones meteorológicas han afectado la operación aérea en varias regiones del país. El organismo recuerda a los usuarios sus derechos y detalla los canales de atención para reclamos y consultas

Guardar
(Aeropuertos Andinos del Perú)
(Aeropuertos Andinos del Perú)

La reciente ola de cancelaciones de vuelos en diferentes regiones de Perú ha generado preocupación entre los viajeros afectados por mal tiempo, como neblina, fuertes vientos y tormentas.

En este contexto, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) recordó que los pasajeros mantienen derechos fundamentales, incluso cuando las causas son ajenas al control de las aerolíneas.

Entre los principales derechos resaltados por Indecopi figura la obligación de las líneas aéreas de brindar información clara, oportuna y comprensible sobre la cancelación y las medidas adoptadas.

Los usuarios pueden solicitar el reembolso del boleto no utilizado, exigir la reprogramación del vuelo en condiciones similares o pedir el endoso del pasaje a otra persona debidamente identificada.

Además, los pasajeros tienen derecho a utilizar los tramos posteriores de su viaje, en el caso de boletos de ida y vuelta o con escalas.

El organismo recomendó a los usuarios conservar los comprobantes de pago y contratar servicios únicamente con proveedores formales, a fin de facilitar cualquier trámite o reclamo en caso de inconvenientes.

El Indecopi subrayó que las empresas, aunque no controlan las condiciones meteorológicas, deben reprogramar vuelos o devolver el dinero, según corresponda.

Si tu vuelo es cancelado,
Si tu vuelo es cancelado, acércate al personal del aeropuerto Jorge Chávez para recibir asistencia. Ellos están capacitados para ayudarte a reclamar tus derechos y reubicarte en otro vuelo. (Andina)

Canales de atención y nuevas herramientas digitales

Ante el aumento de incidencias, Indecopi recordó que las aerolíneas están obligadas a mantener activos todos sus canales de atención para responder consultas y reclamos de manera inmediata.

Si el boleto fue adquirido a través de una agencia de viajes, el pasajero debe contactarse directamente con el proveedor para conocer las alternativas disponibles.

El organismo ha reforzado su presencia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y en sus oficinas regionales, donde realiza un monitoreo permanente para verificar el cumplimiento de los derechos de los consumidores.

Para facilitar la comunicación, el Indecopi habilitó el WhatsApp Aeropuerto 985 197 624, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, donde los pasajeros pueden recibir orientación o registrar reclamos.

También están habilitados el correo electrónico sacreclamo@indecopi.gob.pe, los teléfonos (01) 224 7777 para Lima y 0 800 4 4040 para regiones, así como la plataforma digital Reclama Virtual (https://enlinea.indecopi.gob.pe/reclamavirtual/#/), que permite presentar reclamos desde cualquier parte del país.

En el periodo de enero a noviembre de 2025, la Subdirección de Atención al Ciudadano de Indecopi gestionó 84.912 reclamos de consumo.

La plataforma Reclama Virtual canalizó el 71,5% de los casos reportados, lo que evidencia una preferencia creciente de los usuarios por soluciones digitales.

El tiempo promedio para iniciar el trámite de un reclamo es de 6 días hábiles, y la atención integral del caso se desarrolla en un promedio de 17 días hábiles.

Los sectores con mayor cantidad de reclamos han sido el financiero, las telecomunicaciones y los servicios profesionales, seguidos por transporte aéreo, comercio minorista, educación y actividades de entretenimiento.

El desempeño de la plataforma virtual ha recibido reconocimiento internacional, con el Premio a la Excelencia en la Gestión de Casos del ICPEN–WB Consumer Protection Contest y el Sello de Accesibilidad Digital nivel AA 2025, otorgado por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Temas Relacionados

IndecopiVuelos canceladosReclamosAtención al clienteperu-noticias

Más Noticias

Entrenador de 2 de Mayo aclara sus dichos sobre Paolo Guerrero y rechaza haberlo minimizado: “Sería un desubicado”

Tras sus palabras sobre “no tenerle miedo” al delantero de Alianza Lima, el técnico paraguayo se pronunció y buscó poner fin a la polémica

Entrenador de 2 de Mayo

Magaly Medina responde con todo a cirujana que aseguró que tenía múltiples cirugías en el rostro: “La mayor conchudez”

Luego de someterse a una cirugía facial y mostrar su proceso de recuperación, la conductora niega haber pasado por más intervenciones y arremete contra la especialista que opinó sin pruebas ni consulta previa

Magaly Medina responde con todo

Marco Rubio y embajador peruano Alfredo Ferrero destacan lazos bilaterales durante ceremonia en Estados Unidos

La Cancillería peruana confirmó que la eventual visita de Marco Rubio estaría prevista para el primer trimestre del año

Marco Rubio y embajador peruano

Playa Agua Dulce podría cerrar por basura y contaminación de veraneantes, alerta alcalde de Chorrillos

Un alto volumen de desechos acumulados durante fines de semana ha encendido la alerta en uno de los balnearios más concurridos de Lima, poniendo en riesgo el acceso del público si persisten conductas irrespetuosas con el entorno

Playa Agua Dulce podría cerrar

Parque de Las Leyendas actualiza precios de entradas para 2026 en San Miguel y Huachipa

La entidad limeña informó sobre el reajuste de precios que regirá durante el año e incluye beneficios para adultos mayores y menores de edad

Parque de Las Leyendas actualiza
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Zully Pinchi, aspirante al Senado

Zully Pinchi, aspirante al Senado y vinculada a Martín Vizcarra: “Nunca tuve una relación con él ni la tendría”

Juan José Santiváñez señala que crimen de Andrea Vidal no es asunto de APP y vuelve a negar que su voz aparezca en audios de ‘Culebra’

“Malas mañas”: Hermano de Dina Boluarte y empresario chino operaron con congresistas avalados por José Jerí, según Shimabukuro

No solo fue en el chifa: revelan las reuniones que José Jerí tuvo con empresario chino Zhihua Yang en Palacio de Gobierno

César Acuña, candidato de APP, al ser cuestionado por incluir personas con antecedentes en listas al Congreso: “Me acabo de enterar”

ENTRETENIMIENTO

Melanie Martínez sorprende con radical

Melanie Martínez sorprende con radical cambio tras manga gástrica y nueva imagen

Melissa Klug revela que no sabía de agresión a Samahara Lobatón: “Ahora estaría presa por la golpiza a ese abusivo”

Magaly Medina responde con todo a cirujana que aseguró que tenía múltiples cirugías en el rostro: “La mayor conchudez”

Bad Bunny ya está en Lima: reguetonero arribó al Perú y activa la cuenta regresiva para sus shows en el Estadio Nacional

Melissa y Tepha Loza revelan la batalla de su madre contra el cáncer y cómo han optado por la medicina alternativa

DEPORTES

Entrenador de 2 de Mayo

Entrenador de 2 de Mayo aclara sus dichos sobre Paolo Guerrero y rechaza haberlo minimizado: “Sería un desubicado”

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso: día, hora y canal del debut de los ‘celestes’ por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima vs Colo Colo: día, hora y canal TV del partido por fecha 3 de la Serie Río de La Plata 2026

San Martín refuerza su bloque con altura y experiencia olímpica: llega imponente central dominicana de dos metros

Pablo Guede despreocupado por el juego colectivo de Alianza Lima: “Quiero probar jugadores en otras posiciones”