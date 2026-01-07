Pasajeros varados y reclamos en Aeropuerto de Chiclayo por cancelación de vuelos de LATAM

Aeropuerto de Chiclayo colapsa por retrasos y cancelaciones de vuelos comerciales

Pasajeros afectados y molestos por el retraso de vuelos, ese era el panorama en el Aeropuerto Internacional José Quiñones González de Chiclayo. Desde temprano, el ambiente en el terminal aéreo era tenso: personas varadas, maletas acumuladas y reclamos constantes ante la falta de información clara por parte de la las aerolíneas.

Según reportó de TV Perú, la situación se originó en las primeras horas del día, cuando un avión de la empresa LATAM no logró aterrizar en Chiclayo debido a las condiciones climáticas adversas. La aeronave tuvo que sobrevolar la ciudad durante cerca de una hora antes de desistir del intento. A partir de ese momento, los pasajeros que aguardaban vuelos de salida comenzaron a recibir avisos de retrasos y, posteriormente, de cancelaciones.

Algunos pasajeros permanecían sentados en el suelo, otros discutían con el personal de la aerolínea y varios intentaban reorganizar compromisos laborales, médicos o familiares. Varios usuarios se les informó que no habría vuelos de LATAM durante todo el día, lo que incrementó el malestar entre quienes ya llevaban horas de espera.

Cancelaciones y confusión: decenas de pasajeros afectados en aeropuerto de Chiclayo

Entre los testimonios recogidos figuró el de una pasajera que había llegado desde muy temprano con la intención de viajar primero a Lima y luego a Texas. Confirmó que perdió su conexión internacional sin recibir, hasta ese momento, una solución concreta.

Una de las quejas más reiteradas estuvo relacionada con la reprogramación desigual. Una pasajera expresó su malestar al conocer que algunos viajeros serían reubicados el mismo día, mientras que otros tendrían que esperar hasta el día siguiente.

Pasajeros denuncian trato desigual tras reprogramación de vuelos en Chiclayo

¿Qué alternativas ofrece LATAM ante la cancelación de vuelos?

Ante la cancelación de un vuelo, LATAM indica en su plataforma oficial que los pasajeros pueden optar por reprogramar su viaje sin costo adicional o solicitar la devolución total del pasaje. En el primer caso, el cambio de fecha no tiene penalidad, siempre que se mantenga el mismo destino y la misma cabina contratada originalmente.

El plazo para realizar la modificación se extiende hasta 12 meses desde la fecha del vuelo original, siempre que el viaje no haya sido iniciado. Para ello, el pasajero debe ingresar a la sección “Mis viajes” con su código de reserva, revisar el itinerario propuesto y, de ser necesario, seleccionar una nueva fecha entre las opciones disponibles.

Quienes opten por no viajar pueden solicitar la devolución íntegra del valor de los vuelos y servicios no utilizados, incluidos impuestos y tasas. Este trámite se realiza también en la plataforma “Mis viajes”. LATAM precisa que solo es necesario comunicarse con su Contact Center en casos específicos, como cambios de destino o reservas que incluyan servicios de LATAM Travel.

Derechos de los pasajeros según Indecopi

Por su parte, Indecopi recuerda que los pasajeros tienen derecho a ser trasladados a su destino en las condiciones, fecha y hora pactadas al adquirir el boleto. Las aerolíneas están obligadas a cumplir con todos los servicios ofrecidos, como selección de asientos, refrigerios, atención a bordo y transporte de equipaje.

Cuando la cancelación o el retraso es responsabilidad de la aerolínea, esta debe informar las causas y las medidas adoptadas. Según el tiempo de demora, corresponde la entrega de refrigerios, llamadas telefónicas, alimentación completa y, si la espera supera las seis horas, una compensación equivalente al 25 % del tramo incumplido.

Si la cancelación obliga a pernoctar fuera del lugar de residencia, la aerolínea debe cubrir hospedaje y traslados, además de reembolsar el valor neto del boleto o gestionar un vuelo sustituto. Indecopi recomienda a los pasajeros presentar sus reclamos de inmediato ante cualquier incumplimiento, especialmente en casos de problemas con el equipaje, a fin de proteger sus derechos como consumidores.