Este sábado el Cementerio Presbítero Maestro abrirá de noche por los 491 años de Lima: ¿cómo comprar las entradas?

El Museo Cementerio Presbítero Maestro abre sus puertas para un recorrido nocturno en homenaje al aniversario de Lima. (Andina)

La conmemoración de los 491 años de fundación de Lima adquiere este año un matiz especial con el recorrido nocturno “Memorias y ritmos” en el Museo Cementerio Presbítero Maestro. Organizado por la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana (SBLM) en coordinación con la Fundación por el Perú, el evento tendrá lugar el sábado 17 de enero desde las 19:00, invitando al público a adentrarse en los pabellones del cementerio, donde reposan figuras clave de la historia peruana. La actividad se integra al programa oficial de celebraciones, que incluye jornadas culturales, manifestaciones artísticas y actos solemnes en diversos puntos de la ciudad.

El recorrido, guiado por especialistas en historia y patrimonio, propone a los asistentes un viaje por los mausoleos más emblemáticos del Presbítero Maestro, considerado el camposanto más antiguo de América Latina. A lo largo de la noche, los participantes conocerán el legado de los personajes que marcaron el destino de la capital, en un contexto en el que la memoria, la música y la cultura se entrelazan para rendir tributo a Lima en su aniversario. La propuesta busca destacar el valor histórico y social del cementerio, así como sensibilizar sobre la necesidad de su preservación.

La importancia del Presbítero Maestro radica no solo en su riqueza arquitectónica y artística, sino en el hecho de albergar las tumbas de personalidades cuya vida y obra definieron el rumbo de la ciudad y el país. El evento, que combina la solemnidad de la conmemoración con expresiones culturales contemporáneas, se suma a los esfuerzos de la SBLM para poner en valor el patrimonio limeño y fortalecer los programas sociales vinculados a la institución.

Historia, música y cultura convergen en el Presbítero Maestro, donde descansan figuras emblemáticas de la ciudad. (Andina)

Mausoleos ilustres y relatos que forjaron la ciudad

El recorrido por el Museo Cementerio Presbítero Maestro incluye la visita a los mausoleos de figuras como Ricardo Palma, máximo exponente de la literatura peruana; Manuel González Prada, referente del modernismo nacional; Abraham Valdelomar, y Anita Fernandini de Naranjo, primera alcaldesa de Lima. Las historias de estos y otros limeños ilustres se presentan a través de relatos y datos aportados por la guía especializada, quien contextualiza la relevancia de cada personaje en la construcción de la identidad limeña.

La experiencia nocturna se enriquece con la participación del reconocido DJ Sobredosis, quien ofrecerá una ambientación musical única desde la capilla central del cementerio. Utilizando tornamesas y vinilos, el DJ interpretará una selección de música limeña, criolla, afroperuana y cumbia, permitiendo a los asistentes disfrutar de una atmósfera que fusiona tradición y modernidad. Así, la propuesta transforma el recorrido en una vivencia multisensorial, donde la memoria, la música y la historia se encuentran en un mismo espacio.

¿Cómo adquirir las entradas para el recorrido en el Presbítero Maestro?

Las entradas para el recorrido “Memorias y ritmos” pueden adquirirse directamente en la boletería del Museo Cementerio Presbítero Maestro o mediante reserva previa a los teléfonos 972 868 216 y 999 121 708. La recaudación obtenida será destinada íntegramente a los trabajos de conservación del patrimonio arquitectónico y artístico del cementerio, así como al fortalecimiento de programas sociales en beneficio de la población en situación de vulnerabilidad atendida por la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana.

La recaudación del evento en el Presbítero Maestro será destinada a la conservación del camposanto y a programas sociales. (Foto: Andina)

En el marco de la recuperación y puesta en valor del recinto, la Beneficencia de Lima ha implementado nuevas medidas de seguridad, entre ellas la renovación del sistema de videovigilancia, que mejora el resguardo de los visitantes y del entorno. Además, se han realizado labores de limpieza, mantenimiento de nichos y pabellones, y siembra de árboles en distintas áreas del camposanto, demostrando el compromiso institucional con la preservación del patrimonio histórico y cultural de la ciudad.

Actividades culturales y artísticas para celebrar la ciudad

El aniversario de Lima se celebra con un extenso programa de actividades culturales y artísticas de acceso gratuito. Desde el jueves 15 hasta el domingo 18 de enero, la Municipalidad de Lima convoca a residentes y visitantes a participar en jornadas que combinan música, arte y tradición en el corazón histórico de la capital.

Concierto gratis por el Aniversario de Lima: Mauricio Mesones, La Única Tropical, Hermanos Yaipén y más artistas en la Serenata a Lima

El jueves, la agenda inicia con la conmemoración del 145 aniversario de la Defensa de Lima y un homenaje al almirante Abel Bergasse Du Petit Thouars, figuras asociadas a la Guerra del Pacífico. El viernes, los actos protocolares contemplan salva de cañonazos, izamiento de banderas, el desfile municipal y tributos a Taulichusco y Francisco Pizarro, fundador de la ciudad. La feria “Celebra Lima”, ubicada en la Alameda Chabuca Granda y la Plazuela Las Limeñitas, abrirá espacios para la cultura, la gastronomía y la convivencia familiar.

El sábado, la serenata a la ciudad reunirá a limeños y turistas, mientras que el domingo 18, día central, la agenda incluye la carrera Lima Corre 10K en el Circuito Mágico del Agua, el evento deportivo “Clásico Ciudad de Lima” y el Concierto Gala de Lima, que cerrará las celebraciones en la Plaza Mayor.

Lima: historia y legado de la Ciudad de los Reyes

Fundada el 18 de enero de 1535 por Francisco Pizarro en el valle del río Rímac, Lima se consolidó rápidamente como centro político y administrativo del Virreinato del Perú. A lo largo de casi cinco siglos, la ciudad enfrentó momentos decisivos, como el terremoto de 1746 y su papel central tras la independencia en 1821.

Punto central del centro histórico, la Plaza Mayor conecta con edificios históricos como el Palacio de Gobierno y la Catedral, evocando el esplendor colonial (Andina)

Hoy, más de 10 millones de habitantes distribuidos en 43 distritos conforman una urbe diversa, con un centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1991. Espacios emblemáticos como la Huaca Pucllana y el Puente de los Suspiros, junto a instituciones como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (fundada en 1551), reflejan el legado cultural y académico de la capital. La proximidad del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y el Puerto del Callao refuerzan la importancia de Lima como punto neurálgico del país.

En esta edición del aniversario, la Municipalidad invita a la ciudadanía a sumarse a las jornadas con el eslogan “¡La ciudad no descansa, nosotros tampoco!”, resaltando el valor de la memoria y la diversidad de la capital peruana.