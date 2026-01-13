Perú

Aniversario de Lima 2026: cronograma y horarios de todas las actividades gratuitas por sus 491 años

La comuna metropolitana preparó una programación que reúne música, arte y tradición desde el 15 hasta el 18 de enero en el centro histórico, con participación abierta a toda la ciudadanía

Lima celebra 491 años de
Lima celebra 491 años de fundación - MML

La ciudad de Lima se prepara para celebrar 491 años de fundación con un programa conmemorativo que reúne música, arte y manifestaciones culturales completamente gratuitas para el público en geeral, que se realizarán en el corazón histórico de la capital peruana.

Desde el jueves 15 hasta el domingo 18 de enero, la Municipalidad de Lima convoca a residentes y visitantes a participar en jornadas que marcarán el aniversario de la llamada ‘Ciudad de los Reyes’, fundada en 1535.

El cronograma oficial, difundido por la comuna capitalina en sus redes sociales, contempla una serie de eventos para todos los públicos. El jueves 15 de enero comienza la agenda con el 145° aniversario de la Defensa de Lima y un homenaje al almirante Abel Bergasse Du Petit Thouars, figuras recordadas por su papel durante la guerra del Pacífico. La conmemoración inició a las 10 de la mañana, abriendo el ciclo de homenajes y actos solemnes.

La Municipalidad de Lima inaugura
La Municipalidad de Lima inaugura el aniversario con el 145° homenaje a la Defensa de Lima y al almirante Abel Bergasse Du Petit Thouars. (Andina)

El viernes 16, las celebraciones se intensificaron desde las 8 de la mañana con el saludo protocolar a la ciudad a través de una salva de cañonazos, seguido por el tradicional izamiento de banderas y la entonación del Himno Nacional del Perú.

El desfile municipal se sumó a la programación, así como los tributos al último cacique inca, Taulichusco, y a Francisco Pizarro, fundador de la ciudad. A las 10 de la mañana se llevó a cabo la Misa y Te Deum, mientras que la sesión solemne de la Municipalidad está programada para el mediodía.

La feria “Celebra Lima”, instalada en la Alameda Chabuca Granda y la Plazuela Las Limeñitas, abrió a las 11 de la mañana, ofreciendo espacios para la cultura, la gastronomía y la convivencia familiar. Según los anuncios de la municipalidad, la jornada culminará con una retreta en homenaje a la ciudad a las 4 de la tarde, sumando música y tradición al ambiente festivo.

La feria 'Celebra Lima' ofrece
La feria 'Celebra Lima' ofrece gastronomía, cultura y actividades familiares en la Alameda Chabuca Granda y la Plazuela Las Limeñitas. (El Peruano)

Cada año, en cada aniversario de Lima, se realizan actividades culturales, actos conmemorativos y propuestas artísticas organizadas por la Municipalidad Metropolitana, que incluyen conciertos gratuitos, desfiles, ferias gastronómicas y exposiciones en la Plaza Mayor. Esta edición mantiene esa línea, con una programación que abarca desde eventos solemnes hasta celebraciones populares.

Serenata suspendida

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) decidió cancelar la Serenata a Lima, que iba a realizarse el sábado 17 de enero en la Plaza de Armas, como muestra de luto por la muerte de dos empleados de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) en un accidente de tránsito registrado el miércoles en la Panamericana Sur.

Las víctimas, identificadas como Jessica Corachahua Toledo y Wilfredo Rosales Mallma, fallecieron mientras cumplían tareas de limpieza en la carretera.

El alcalde Renzo Reggiardo tomó la determinación y señaló que la reprogramación del evento se informará a través de los canales oficiales.

El domingo 18 de enero, fecha exacta del aniversario, la agenda inicia temprano con la carrera Lima Corre 10K en el Circuito Mágico del Agua, a partir de las 6 de la mañana. Durante la tarde, el “Clásico Ciudad de Lima” aportará el componente deportivo a las 4, y el cierre de las celebraciones estará a cargo del Concierto Gala de Lima a las 8 de la noche, que promete reunir a artistas y público en el centro de la ciudad.

El sábado 17 se realiza
El sábado 17 se realiza la tradicional serenata a Lima y continúa la feria cultural en los espacios emblemáticos del centro histórico. (Andina)

De acuerdo con la convocatoria difundida por la Municipalidad de Lima en redes sociales, se espera la participación masiva de familias y turistas en las distintas actividades gratuitas organizadas en el centro histórico. El mensaje oficial resalta que “la Ciudad de los Reyes se llena de música, arte, tradición y alegría”, invitando a sumarse a las jornadas culturales y recreativas programadas del 15 al 18 de enero.

Historia y relevancia

La capital peruana conmemora su fundación en el valle del río Rímac, territorio elegido por Francisco Pizarro el 18 de enero de 1535. La designación de “Ciudad de los Reyes” responde al contexto colonial y a las tradiciones de la época, consolidándose más adelante como centro político y administrativo del Virreinato.

A lo largo de casi cinco siglos, Lima enfrentó episodios clave, como el devastador terremoto de 1746 y amenazas durante la época colonial, además de su papel central tras la independencia en 1821. Hoy, la urbe supera los 10 millones de habitantes distribuidos en 43 distritos, con espacios emblemáticos como el Centro Histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1991, la Huaca Pucllana y el Puente de los Suspiros.

Lima destaca en su aniversario
Lima destaca en su aniversario como epicentro histórico y cultural de Perú, con participación masiva de familias y turistas en eventos gratuitos.

La ciudad es también sede de instituciones como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), fundada en 1551, considerada una de las más antiguas de América, y alberga el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, así como se ubica en las proximidades del Puerto del Callao, principal vía de conexión marítima del país.

Para esta edición, la Municipalidad de Lima ha reiterado su invitación con el eslogan “¡La ciudad no descansa, nosotros tampoco!”, animando a los limeños a sumarse a las jornadas que resaltan el legado y la diversidad de la capital.

