Perú

PetroTal supera los 30 millones de barriles acumulados y consolida su liderazgo en la producción petrolera de Perú

La compañía reportó una producción promedio de 19.473 barriles por día en 2025, con un crecimiento del 9,2 % respecto al año anterior

Guardar
Campo Bretaña alcanza 30 millones
Campo Bretaña alcanza 30 millones de barriles producidos y refuerza posición de PetroTal. (Foto: Difusión)

La empresa PetroTal informó que registró una producción promedio de 19.473 barriles de petróleo por día (bopd) durante 2025, consolidándose como el principal productor de crudo del Perú. Con un volumen total de 7.1 millones de barriles producidos, la compañía logró un crecimiento del 9.2 % respecto al año anterior, reafirmando su liderazgo en la industria hidrocarburífera nacional.

En el cuarto trimestre de 2025, la producción promedio se situó en 15.258 bopd, impulsada principalmente por el Campo Bretaña (Lote 95) en Loreto, que aportó 14.766 bopd, y el Campo Los Ángeles (Lote 131) en Huánuco y Ucayali, operado por Ucawa Energy con soporte técnico de PetroTal, con 492 bopd.

Según Manolo Zúñiga, presidente y CEO de PetroTal, tras inconvenientes técnicos detectados en agosto en algunas tuberías, las soluciones implementadas han permitido restablecer niveles óptimos de producción y fortalecer el flujo de caja de la empresa. La primera semana de enero alcanzó un promedio de 15,600 bopd, superando la proyección preliminar para el año, que estimaba un rango entre 12,000 y 15,000 bopd.

Producción histórica de PetroTal impulsa
Producción histórica de PetroTal impulsa desarrollo de la Amazonía y eficiencia en gasto público. (Foto: Agencia Andina)

Hito histórico en el Campo Bretaña

A mediados de diciembre, el Campo Bretaña alcanzó un hito histórico al superar los 30 millones de barriles de producción acumulada en solo ocho años de operación. Este logro consolida al campo como uno de los principales activos de la industria petrolera nacional.

“Confiamos plenamente en el potencial del activo y ya nos preparamos para ejecutar la siguiente fase de desarrollo proyectada para el periodo 2026-2028”, afirmó Zúñiga, destacando la importancia estratégica de mantener la producción en niveles sostenibles y eficientes.

El desempeño sostenido del Lote 95 no solo asegura la posición de PetroTal como líder del sector, sino que también fortalece su capacidad de generar flujo de caja y mantener la rentabilidad de la empresa en un entorno de precios internacionales desafiantes.

Petrotal reportó recientemente una mayor
Petrotal reportó recientemente una mayor producción en momentos en que los caudales de los ríos se normalizan después de caer a mínimos históricos, lo que afectó sus despachos de crudo en barcazas a Brasil.

Fortalecimiento del liderazgo ejecutivo

Coincidiendo con el inicio del año, PetroTal anunció la designación del ingeniero Jorge Osorio como nuevo Chief Operating Officer (COO) y gerente general de la compañía. Con 37 años de experiencia en empresas globales como BP y Ecopetrol, Osorio liderará las áreas de operaciones, ingeniería, perforación y asuntos corporativos.

Su trayectoria se ha destacado por liderar transformaciones organizacionales y alcanzar récords en seguridad, salud y medio ambiente (HSE), aportando experiencia internacional al desarrollo estratégico de PetroTal.

Esta renovación en el liderazgo ejecutivo busca consolidar la eficiencia operativa, optimizar procesos y garantizar que los proyectos de crecimiento de la empresa se ejecuten con altos estándares técnicos y de gestión.

PetroTal
PetroTal

Impacto social y eficiencia de gasto público

La actividad de PetroTal continúa siendo un motor de desarrollo para la Amazonía. En 2025, las transferencias por canon y sobrecanon petrolero al distrito de Puinahua ascendieron a 27.1 millones de soles, sumando casi 50 millones en los últimos dos años gracias a la operatividad del Lote 95.

La Municipalidad Distrital de Puinahua destacó por alcanzar una ejecución presupuestal cercana al 100 %, permitiendo avanzar en proyectos como la modernización de colegios, la mejora de la plaza principal de Bretaña y la construcción de infraestructura peatonal en diversas comunidades.

Según Zúñiga, los programas de fortalecimiento de capacidades para funcionarios han sido fundamentales para lograr esta eficiencia histórica en la ejecución del gasto, superando los promedios de otros distritos productores del país.

Con la apertura de la
Con la apertura de la ruta fluvial, PetroTal estima recuperar una producción de 18.000 barriles de petróleo por día.

Desarrollo y proyección 2026-2028

PetroTal mantiene su rol como impulsor del desarrollo regional, alineando su operación petrolera con la generación de beneficios sociales y económicos para las comunidades locales. La compañía proyecta continuar con la siguiente fase de desarrollo del Campo Bretaña entre 2026 y 2028, asegurando que su liderazgo en producción se traduzca en oportunidades de crecimiento y sostenibilidad para la Amazonía y el país.

Con una producción consolidada, activos estratégicos fortalecidos y un equipo ejecutivo con experiencia internacional, PetroTal reafirma su posición como referente en la industria hidrocarburífera peruana, capaz de generar valor económico y social de manera sostenible.

Temas Relacionados

PetroTalProducción petroleraLoretoLote 95Campo Bretañaperu-economia

Más Noticias

Candidata a diputada de Ahora Nación perdió su trabajo en 2020, abrió OnlyFans y ahora la extorsionan por fotos íntimas

Jennifer Ponte, candidata al Congreso, denunció una campaña de extorsión vinculada a imágenes de su paso por OnlyFans y atribuyó los ataques a intereses políticos. Aseguró que ya no participa en la plataforma y anunció acciones legales

Candidata a diputada de Ahora

Samahara Lobatón y Bryan Torres reaparecen juntos en la iglesia tras grave relato de violencia en ‘Amor y Fuego’

La hija de Melissa Klug fue captada nuevamente junto al salsero en medio de la polémica por un supuesto video de agresión

Samahara Lobatón y Bryan Torres

Melissa Klug es captada en comisaría de Monterrico en medio de presunta agresión contra Samahara Lobatón

La madre de Samahara Lobatón fue vista en una dependencia policial mientras crece la polémica por un video que mostraría una violenta agresión de Bryan Torres

Melissa Klug es captada en

Mónica Cabrejos exige justicia para Samahara Lobatón tras video de agresión de Bryan Torres: “una prueba contundente”

La difusión de un video que mostraría una violenta agresión contra Samahara Lobatón provocó una reacción frontal de la psicóloga, quien calificó el hecho como un intento de feminicidio y solicitó que el Ministerio Público actúe de oficio contra Bryan Torres

Mónica Cabrejos exige justicia para

Karla Tarazona advierte a Christian Domínguez sobre Magaly Medina: “Espero no empiece su programa con un video tuyo”

La exactriz cómica ironizó sobre la operación estética de la conductora de ATV y recordó el ampay del ‘auto rana’ del cumbiambero

Karla Tarazona advierte a Christian
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Candidata a diputada de Ahora

Candidata a diputada de Ahora Nación perdió su trabajo en 2020, abrió OnlyFans y ahora la extorsionan por fotos íntimas

¿Tensión en Palacio de Gobierno? Nicanor Boluarte habría delatado la visita secreta de José Jerí a empresario chino

Juez acata fallo del TC y archiva de forma definitiva el ‘caso Cócteles’ contra Keiko Fujimori y todo Fuerza Popular

Fernando Rospigliosi rechaza eventual vacancia de José Jerí tras reunión clandestina con empresario chino: “Es diferente a Pedro Castillo”

No pagan sus papeletas: 16 congresistas que buscan reelección acumulan más de S/17 mil en 36 infracciones de tránsito

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón y Bryan Torres

Samahara Lobatón y Bryan Torres reaparecen juntos en la iglesia tras grave relato de violencia en ‘Amor y Fuego’

Melissa Klug es captada en comisaría de Monterrico en medio de presunta agresión contra Samahara Lobatón

Mónica Cabrejos exige justicia para Samahara Lobatón tras video de agresión de Bryan Torres: “una prueba contundente”

Karla Tarazona advierte a Christian Domínguez sobre Magaly Medina: “Espero no empiece su programa con un video tuyo”

Dueño de orquesta ‘Barrio Fino’, donde canta Bryan Torres, se pronuncia tras agresión a Samahara Lobatón: ¿lo botarán?

DEPORTES

Zezé Rojas elogió el nivel

Zezé Rojas elogió el nivel de Atenea y dio advertencia antes del duelo ante Alianza Lima: “Podemos ganarle a todos”

Felipe Chávez, promesa del Bayern Múnich, ingresa a lista selecta de futbolistas peruanos que actuaron en la Bundesliga

Jovana Steković dejaría San Martín sin debutar: la compleja situación de la voleibolista serbia en la Liga Peruana de Vóley

Alineaciones de Alianza Lima vs Unión: con Luis Advíncula, posibles titulares para partido por Serie Río de La Plata 2026

Roberto Palacios demuestra preocupación por cruce entre Renato Tapia y Christian Cueva en Perú: “Cada quien va a decir lo que más le convenga”