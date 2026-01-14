PetroTal supera los 30 millones de barriles acumulados y consolida su liderazgo en la producción petrolera de Perú

Campo Bretaña alcanza 30 millones de barriles producidos y refuerza posición de PetroTal. (Foto: Difusión)

La empresa PetroTal informó que registró una producción promedio de 19.473 barriles de petróleo por día (bopd) durante 2025, consolidándose como el principal productor de crudo del Perú. Con un volumen total de 7.1 millones de barriles producidos, la compañía logró un crecimiento del 9.2 % respecto al año anterior, reafirmando su liderazgo en la industria hidrocarburífera nacional.

En el cuarto trimestre de 2025, la producción promedio se situó en 15.258 bopd, impulsada principalmente por el Campo Bretaña (Lote 95) en Loreto, que aportó 14.766 bopd, y el Campo Los Ángeles (Lote 131) en Huánuco y Ucayali, operado por Ucawa Energy con soporte técnico de PetroTal, con 492 bopd.

Según Manolo Zúñiga, presidente y CEO de PetroTal, tras inconvenientes técnicos detectados en agosto en algunas tuberías, las soluciones implementadas han permitido restablecer niveles óptimos de producción y fortalecer el flujo de caja de la empresa. La primera semana de enero alcanzó un promedio de 15,600 bopd, superando la proyección preliminar para el año, que estimaba un rango entre 12,000 y 15,000 bopd.

Producción histórica de PetroTal impulsa desarrollo de la Amazonía y eficiencia en gasto público. (Foto: Agencia Andina)

Hito histórico en el Campo Bretaña

A mediados de diciembre, el Campo Bretaña alcanzó un hito histórico al superar los 30 millones de barriles de producción acumulada en solo ocho años de operación. Este logro consolida al campo como uno de los principales activos de la industria petrolera nacional.

“Confiamos plenamente en el potencial del activo y ya nos preparamos para ejecutar la siguiente fase de desarrollo proyectada para el periodo 2026-2028”, afirmó Zúñiga, destacando la importancia estratégica de mantener la producción en niveles sostenibles y eficientes.

El desempeño sostenido del Lote 95 no solo asegura la posición de PetroTal como líder del sector, sino que también fortalece su capacidad de generar flujo de caja y mantener la rentabilidad de la empresa en un entorno de precios internacionales desafiantes.

Petrotal reportó recientemente una mayor producción en momentos en que los caudales de los ríos se normalizan después de caer a mínimos históricos, lo que afectó sus despachos de crudo en barcazas a Brasil.

Fortalecimiento del liderazgo ejecutivo

Coincidiendo con el inicio del año, PetroTal anunció la designación del ingeniero Jorge Osorio como nuevo Chief Operating Officer (COO) y gerente general de la compañía. Con 37 años de experiencia en empresas globales como BP y Ecopetrol, Osorio liderará las áreas de operaciones, ingeniería, perforación y asuntos corporativos.

Su trayectoria se ha destacado por liderar transformaciones organizacionales y alcanzar récords en seguridad, salud y medio ambiente (HSE), aportando experiencia internacional al desarrollo estratégico de PetroTal.

Esta renovación en el liderazgo ejecutivo busca consolidar la eficiencia operativa, optimizar procesos y garantizar que los proyectos de crecimiento de la empresa se ejecuten con altos estándares técnicos y de gestión.

PetroTal

Impacto social y eficiencia de gasto público

La actividad de PetroTal continúa siendo un motor de desarrollo para la Amazonía. En 2025, las transferencias por canon y sobrecanon petrolero al distrito de Puinahua ascendieron a 27.1 millones de soles, sumando casi 50 millones en los últimos dos años gracias a la operatividad del Lote 95.

La Municipalidad Distrital de Puinahua destacó por alcanzar una ejecución presupuestal cercana al 100 %, permitiendo avanzar en proyectos como la modernización de colegios, la mejora de la plaza principal de Bretaña y la construcción de infraestructura peatonal en diversas comunidades.

Según Zúñiga, los programas de fortalecimiento de capacidades para funcionarios han sido fundamentales para lograr esta eficiencia histórica en la ejecución del gasto, superando los promedios de otros distritos productores del país.

Con la apertura de la ruta fluvial, PetroTal estima recuperar una producción de 18.000 barriles de petróleo por día.

Desarrollo y proyección 2026-2028

PetroTal mantiene su rol como impulsor del desarrollo regional, alineando su operación petrolera con la generación de beneficios sociales y económicos para las comunidades locales. La compañía proyecta continuar con la siguiente fase de desarrollo del Campo Bretaña entre 2026 y 2028, asegurando que su liderazgo en producción se traduzca en oportunidades de crecimiento y sostenibilidad para la Amazonía y el país.

Con una producción consolidada, activos estratégicos fortalecidos y un equipo ejecutivo con experiencia internacional, PetroTal reafirma su posición como referente en la industria hidrocarburífera peruana, capaz de generar valor económico y social de manera sostenible.