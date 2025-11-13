PetroTal, el operador petrolero más importante del país, reducirá su producción a la mitad de su mejor momento en 2026

Lote 95. Manolo Zúñiga, CEO de PetroTal, atribuye la baja producción prevista a retrasos en perforación y caída de precios internacionales del petróleo.

La empresa de capitales canadienses PetroTal prevé una reducción drástica en su producción de petróleo para 2026 en el Campo Bretaña del Lote 95, ubicado en Loreto, Perú.

La compañía estima alcanzar entre 12.000 y 15.000 bpd (barriles de petróleo diarios) el próximo año, lo que representa una baja de hasta 50% respecto a los volúmenes máximos registrados durante los últimos periodos. Esta previsión responde a retos operativos y a la caída de los precios internacionales del crudo, según la información recogida por Infobae Perú.

PetroTal anuncia recorte de hasta 50% en producción petrolera para 2026

Hablamos de la compañía petrolera más relevante del país. Solo en el primer trimestre de 2025, PetroTal anotó una producción promedio de 23.280 bpd (22.660 bpd solo en el Lote 95, su principal yacimiento). Antes, llegó a alcanzar un pico de 25.218 bpd el 1 de julio de 2022. Sin embargo, la proyección más reciente apunta a que la producción podría caer a casi la mitad de estos registros en 2026, pese a que el lote tiene el potencial de batir también ese nivel.

Apenas en febrero de 2025, la compañía informó que la consultora internacional Netherland, Sewell & Associates, Inc. (NSAI) había situado la producción potencial de Campo Bretaña en 35.000 bpd, aunque el propio Guillermo Flórez, gerente general de PetroTal, señaló que se podía llegar a 50.000 bpd con un nuevo MEIA-d. “Bretaña es un activo de categoría mundial”, dijo en ese momento Manolo Zúñiga, presidente y CEO de la empresa.

Nueve meses después, Zúñiga argumenta en el comunicado que, si bien los resultados financieros y operativos del tercer trimestre 2025 se mantienen sólidos, la compañía “enfrenta retrasos en la plataforma de perforación y una caída de los precios del petróleo”, situación que “impactará en el presupuesto y la producción prevista para el próximo año”. La meta de producción, indicó, se revisará en enero de 2026 en función del mercado y del avance de sus inversiones.

Durante julio a septiembre de 2025, PetroTal reportó una producción promedio de 18.414 barriles diarios y ventas de 18.028 barriles diarios.

Lote 95: PetroTal revisará metas de extracción ante baja de precios y retrasos

En cuanto a los resultados actuales, PetroTal registró en el periodo julio-agosto-septiembre de 2025 una producción promedio de 18.414 bpd y ventas por 18.028 bpd. La mayor parte del petróleo extraído provino del Lote 95, con una media de 17.938 bpd, lo que supone un incremento del 21% sobre el mismo trimestre de 2024.

El resto de la producción correspondió al Campo Los Ángeles del Lote 131, adquirido en diciembre de 2024 tras la compra de Cepsa Peruana y gestionado a través de la filial Ucawa Energy S.A.C., que solo aportó un promedio de 500 bpd este año. El grueso de los envíos de PetroTal parte en barcazas hacia Brasil, tal como recoge la propia compañía.

Vale mencionar que la producción fiscalizada de PetroTal en 2024 fue de 17.733 bpd, “superando sus expectativas inciales”, según la propia compañía. En lo que va de 2025 -año en que la empresa anunció que sus reservas probadas crecieron un 40%-, la producción asciende a 19.432 bpd solo en el Lote 95, según información oficial.

Guillermo Flórez, gerente general de PetroTal.

PetroTal esperaba antes producción de hasta 50.000 barriles diarios

La producción nacional de crudo en Perú supera actualmente los 45.000 bpd de acuerdo con datos de Perupetro para los primeros diez meses de 2025. La participación de PetroTal es central en este resultado: su actividad explica más de un tercio del bombeo total en el país. En caso de que la reducción proyectada se concrete, el recorte parcial sería crítico para el mercado de hidrocarburos líquidos nacional.

Con todo, además de ajustar proyecciones, PetroTal comunicó avances en el proyecto Lupuna, que comprende la construcción de espigones de acero para controlar la erosión en el Campo Bretaña, en alianza con la Municipalidad Distrital de Puinahua. “Los espigones no solo protegen contra la erosión, también crean las condiciones necesarias para el desarrollo de una infraestructura social en la zona”, explicó Zúñiga.

En materia de ingresos fiscales, durante 2025 la Municipalidad Distrital de Puinahua recibió S/22,4 millones por concepto de canon y sobrecanon petrolero, igualando los recursos transferidos en 2024. Estos fondos, administrados conforme al nuevo esquema de Loreto, financian obras de infraestructura y ayudan a reducir brechas sociales en la región, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Entre enero de 2022 y mayo de 2025, PetroTal transfirió más de S/100 millones al Fondo 2.5 para desarrollo local.

Lote 95: ¿Caerán los recursos del Fondo 2.5 de Puinahua?

PetroTal es también responsable de la entrega de un fondo a las comunidades en su zona de influencia, conocido como Fondo Permanente para el Desarrollo del Distrito de Puinahua o Fondo 2.5, el cual se verá inminentemente impactado por la caída de la producción en 2026, según el expresidente de Perupetro, Aurelio Ochoa Alencastre. Este compromiso -que es por contrato, y no por voluntad propia, asegura el especialista- se nutre del 2,5% del valor de la producción fiscalizada de crudo de la empresa, siempre que la actividad y el transporte no se vean interrumpidos por conflictos sociales.

Entre enero de 2022 y mayo de 2025, PetroTal transfirió más de S/100 millones a este mecanismo, que se dirige especialmente al desarrollo del distrito. Ochoa señaló a Infobae Perú que el fondo opera bajo un esquema similar a un canon de naturaleza social, supervisado por Perupetro, con el fin de asegurar recursos directos a las comunidades.

El exfuncionario consideró que la merma podría generar inquietud en las comunidades, dado que el fondo ha sido una fuente constante de ingresos desde que se modificó el contrato del Lote 95 en enero de 2022. Sin embargo, remarcó que PetroTal todavía tiene una herramienta para disipar cualquier amenaza: adelantar recursos en función a futuros ingresos, modalidad empleada en todo el mundo y que requeriría la coordinación entre la empresa, las autoridades y las comunidades.