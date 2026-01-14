Perú

Frutas y verduras para enfrentar el calor: opciones que ayudan a refrescar el cuerpo en este intenso verano

Nutricionistas advierten que niños y adultos mayores son los más vulnerables a los efectos del calor y requieren una hidratación constante y supervisada

Frutas y verduras contra el
Frutas y verduras contra el calor: claves para mantenerse hidratado en verano. (Foto: Difusión)

El incremento de las altas temperaturas durante el verano en Lima ha elevado el riesgo de deshidratación y golpes de calor, afectando principalmente a niños y adultos mayores. Ante este escenario, las recomendaciones nutricionales adquieren especial importancia para preservar la salud, según señaló la nutricionista Gisella Mauricio Córdova, especialista del Instituto Nacional de Salud (INS), en declaraciones a la agencia Andina. La experta destacó que una hidratación adecuada y una alimentación rica en frutas y verduras de temporada aportan vitaminas, minerales y fibra esenciales para el funcionamiento del organismo.

El color de la orina es un indicador directo del estado de hidratación: debe ser transparente o clara para reflejar un consumo apropiado de líquidos, puntualizó la especialista del INS. Además, recomendó evitar la exposición al sol durante las horas de mayor radiación y utilizar gorros o sombreros como medida preventiva.

La especialista explicó que el consumo diario de frutas y verduras, en especial aquellas con alto contenido de agua, resulta fundamental durante estas semanas de calor. Entre las frutas recomendadas mencionó la sandía, la papaya, la mandarina y la piña, todas fáciles de incorporar en la alimentación diaria, ya sea como fruta fresca, en trozos o en ensaladas. Estas alternativas contribuyen de manera natural a la hidratación del cuerpo y aportan nutrientes que las bebidas gaseosas o azucaradas no ofrecen.

Un colorido recipiente de plástico
Un colorido recipiente de plástico contiene una mezcla fresca de frutas: uvas verdes, cubos de melón, sandía, piña y fresas, listo para disfrutar durante un día de picnic al aire libre. La escena resalta la importancia de opciones saludables y prácticas para las actividades recreativas en familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Claves para una hidratación adecuada

La especialista precisó que, para mantener una correcta hidratación, se debe ingerir entre seis y ocho vasos de agua por día, de los cuales al menos cuatro deben ser agua simple. El resto puede complementarse con infusiones o bebidas a base de frutas, siempre que tengan bajo contenido de azúcar o se consuman sin azúcar.

En cuanto a las verduras, Mauricio Córdova recomendó especialmente la lechuga y el pepino por su elevado contenido de agua y facilidad para ser incorporados en ensaladas. Asimismo, subrayó la importancia de mantener una alimentación equilibrada y aprovechar los productos de temporada que contribuyan a regular la temperatura corporal.

Respecto a las cantidades adecuadas, la especialista indicó que lo óptimo es consumir tres porciones de frutas y dos de verduras diariamente, preferentemente en ensaladas. Además, advirtió que durante el verano es necesario limitar la ingesta de azúcares, sal y alimentos ultraprocesados.

Un cajón de refrigerador lleno
Un cajón de refrigerador lleno de verduras frescas como lechuga, pimientos de colores, tomates, zanahorias y pepino, destaca la importancia de mantener una dieta balanceada y rica en vegetales. La imagen resalta la frescura y variedad de los productos, ideales para una alimentación saludable en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hábitos de consumo y advertencias

El consumo de bebidas gaseosas y jugos con azúcar no es recomendable para calmar la sed, ya que no aportan beneficios al organismo, sostuvo la especialista al medio Andina. Para fomentar hábitos saludables, propuso optar por agua natural, infusiones o aguas saborizadas con frutas en pequeñas porciones.

Las advertencias se dirigen prioritariamente a niños y adultos mayores, quienes regulan con menor eficiencia su temperatura corporal. En el caso de los más pequeños, dependen de los adultos para garantizar su hidratación. En los adultos de mayor edad, la disminución de la sensación de sed incrementa el riesgo de deshidratación y expone a mayores complicaciones durante periodos de calor extremo.

Hidratación constante, consumo de frutas y verduras frescas y la reducción de bebidas azucaradas constituyen las principales recomendaciones para afrontar las altas temperaturas y proteger la salud de la población más vulnerable.

Un tazón repleto de una
Un tazón repleto de una vibrante ensalada de frutas frescas, que incluye fresas, kiwi, plátano, manzana, uvas, naranja y durazno. Esta mezcla colorida y nutritiva es ideal para quienes buscan opciones saludables y refrescantes en su dieta diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

