Estas son las rutas de Lima Este que acatarán el paro de transportistas convocado para este miércoles 14 de enero

la protesta se adelantó del jueves 15 al miércoles 14 de enero tras acuerdos entre gremios del transporte.

La jornada del miércoles 14 de enero se perfila como una de las más complejas para la movilidad urbana en Lima Este. Desde primeras horas del día, diversas empresas de transporte a un paro convocado por los principales gremios del sector. La medida, que inicialmente figuraba para el jueves 15, se adelantó tras nuevas coordinaciones internas y anuncios públicos de los dirigentes.

El escenario en la zona este de la capital presenta particularidades propias. Se trata de un territorio donde el transporte público cumple un rol decisivo para conectar distritos populosos con los principales ejes laborales y comerciales de la ciudad. La interrupción parcial o total de estos servicios impactará de manera directa en Ate, Santa Anita, San Juan de Lurigancho, El Agustín, La Molina y Lurigancho-Chosica, entre otros puntos estratégicos.

Los voceros del sector sostienen que la protesta surge como respuesta al aumento de hechos delictivos que afectan a conductores, cobradores y empresas formales. Extorsiones, amenazas y ataques figuran entre los motivos expuestos en comunicados y declaraciones públicas. En este contexto, las rutas de Lima Este concentran buena parte de la atención por el volumen de pasajeros que movilizan cada día.

Empresas de Lima Este que se suman a la medida

Entre las compañías vinculadas directamente a Lima Este, varias confirmaron su adhesión al paro del 14 de enero. Una de las más representativas es el denominado servicio Chosicano, nombre que agrupa a diversas empresas que cubren la ruta Lima–Chosica por la Carretera Central, con base principal en Lurigancho-Chosica. Estas unidades resultan clave para el traslado diario de trabajadores y estudiantes hacia el centro de la ciudad.

También figura Transportes Negociaciones Santa Anita S.A.C., empresa identificada con el distrito del mismo nombre y con recorridos que enlazan zonas residenciales con mercados mayoristas y áreas industriales. A esta lista se suma Transporte Huáscar S.A., operador con rutas que conectan San Juan de Lurigancho con otros sectores de la capital.

La Empresa de Servicios Múltiples Nuevo Perú S.A.C. mantiene una presencia tradicional en Lima Este, sobre todo en San Juan de Lurigancho, mientras que la E.T. Rosario de Santa María cubre trayectos que parten o atraviesan el cono este. En el eje de la Carretera Central también opera la Empresa de Transportes Edilberto Ramos S.A.C., con servicios entre Ate y zonas cercanas.

Otra compañía incluida es la E.T. Zeballos, con presencia en Ate-Vitarte y Huaycán, áreas donde el transporte público cumple un papel esencial ante la escasez de alternativas. Finalmente, la E.T. la “Z” E.I.R., que conectan con terminales y corredores del norte y este de Lima.

Comunicados oficiales y adhesiones confirmadas

Estas son las rutas de Lima Este que acatarán el paro de transportistas convocado para este miércoles 14 de enero

La Empresa de Transportes Santo Cristo de Pachacamilla S.A. difundió un comunicado en el que informó su participación en la paralización. En el documento, la empresa señaló que acatará el paro “ante la creciente ola de inseguridad, extorsiones y atentados que vienen atravesando el sector transporte”.

En la misma línea, ETUL4SA publicó un mensaje dirigido a sus pasajeros y colaboradores, donde precisó que “se unen al paro de transporte convocado para este miércoles 14 de enero”.

Los gremios más importantes del sector también informaron sobre el cambio de fecha de la protesta. Según explicaron, la modificación busca unificar criterios y lograr mayor visibilidad del reclamo en Lima y Callao, donde la paralización promete un alcance amplio.

Comunicado

Alcances del paro y postura de los dirigentes

Los representantes del transporte aclararon que la paralización no alcanza de manera uniforme a todas las empresas. Se otorgó libertad para sumarse o continuar con el servicio, siempre dentro de un marco de respeto. Esta decisión responde a la diversidad de realidades que enfrentan los operadores y a la necesidad de evitar confrontaciones entre trabajadores.

Martín Ojeda, uno de los voceros del sector, enfatizó el carácter pacífico de las manifestaciones. “Acá no estamos en un nuevo conflicto como el que estamos viendo entre los extorsionadores y el ciudadano, el conductor o empresa”, indicó el dirigente, al precisar que la naturaleza de la protesta ya fue comunicada al presidente José Jerí.

Ojeda también describió el clima interno que atraviesa el gremio. Para el vocero, la protesta funciona como “una olla a presión” debido al cansancio acumulado de usuarios y trabajadores frente al deterioro de las condiciones de seguridad. Los transportistas insisten en la necesidad de respuestas concretas por parte del Ejecutivo.

Entre las principales demandas figura la reglamentación de la ley vinculada a la seguridad en el transporte y la identificación de los funcionarios responsables dentro de la nueva unidad especializada. Según los voceros, estos pasos resultan fundamentales para garantizar protección a quienes integran el sistema de transporte formal en Lima y Callao, en especial en zonas como Lima Este, donde el riesgo forma parte del trayecto diario.

Comunicado

Lista completa

