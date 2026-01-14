El “volcán de agua”: Pachapupum emerge como nuevo atractivo turístico a más de 4 mil metros en la sierra surandina peruana

Perú

Ubicado en el distrito de Sacsamarca, en Huanca Sancos, este géiser inactivo combina paisaje altoandino, aguas termales y gestión comunal, convirtiéndose en un atractivo emergente de Ayacucho

A más de 4,000 metros de altura, en una zona poco transitada del sur de Ayacucho, existe una formación natural que empieza a llamar la atención de viajeros que buscan destinos fuera de los circuitos habituales. Pachapupum, conocido popularmente como el “volcán de agua”, se ubica en el distrito de Sacsamarca, provincia de Huanca Sancos, y se perfila como un nuevo punto de interés turístico en la región.

El lugar destaca por su singular apariencia y por las prácticas que se desarrollan a su alrededor. Aunque recibe el nombre de volcán, Pachapupum corresponde a un géiser inactivo situado a 4,022 metros sobre el nivel del mar. Su denominación proviene del quechua y significa “ombligo de la tierra”, una expresión que refleja la relación simbólica que los pobladores mantienen con este espacio natural.

En los últimos años, el flujo de visitantes nacionales y extranjeros muestra un crecimiento sostenido. La combinación entre paisaje andino, aguas termales y organización comunal genera una experiencia distinta, marcada por el contacto directo con la geografía y las costumbres locales.

Un géiser que parece volcán

Desde la cima de Pachapupum, el visitante observa una abertura circular de aproximadamente diez metros de diámetro. Al asomarse con cuidado, se aprecia en el fondo agua en constante burbujeo y emanaciones de gases. Este fenómeno natural produce la impresión de un volcán en actividad, pese a que no existe presencia de lava ni actividad eruptiva.

entornoLa imagen resulta impactante, sobre todo por el contraste con el altoandino. El silencio del paisaje solo se interrumpe por el sonido del agua en movimiento y el viento que recorre la zona. Esa escena explica por qué el lugar despierta curiosidad entre quienes llegan por primera vez.

El acceso hasta la cima no presenta mayor dificultad. La comunidad de Sacsamarca instaló una escalera de madera que facilita la subida y permite observar el géiser desde distintos ángulos, siempre con medidas básicas de seguridad.

Alrededor del géiser se encuentran varias pozas naturales de aguas termomedicinales. Estos espacios concentran gran parte de la actividad turística. Los vecinos y visitantes ingresan a las pozas por sus supuestas propiedades para aliviar dolores musculares y óseos, una práctica extendida en la zona.

Además del baño termal, algunas personas utilizan el barro del lugar para aplicarlo sobre el rostro y el cuerpo. De acuerdo con los pobladores, este barro aporta beneficios para la piel. Estas actividades forman parte de la visita y se desarrollan de manera espontánea, sin infraestructuras complejas.

La experiencia combina descanso, contacto con el entorno y observación del paisaje, siempre bajo las recomendaciones de la comunidad local, que orienta a los visitantes sobre el uso adecuado de las pozas.

Clima y temporada recomendada

El clima influye de manera directa en la planificación del viaje. Durante los meses de lluvia, el acceso se vuelve más complejo y algunas rutas presentan dificultades. Por ese motivo, los pobladores recomiendan elegir bien la fecha de visita.

“La temporada ideal para visitar Pachapupum es entre mayo hasta la quincena de diciembre ya que después se inicia la temporada de lluvias”, señaló un representante local. En ese periodo, el clima resulta más estable y permite recorrer la zona con mayor seguridad.

Aun así, las condiciones cambian a lo largo del día. A partir de las 15:00 horas se registran ráfagas de viento frío, por lo que se sugiere llevar ropa de abrigo. También se recomienda portar ropa de baño para quienes deseen ingresar a las pozas termales.

Cómo llegar a Pachapupum

El trayecto hasta Pachapupum requiere tiempo y disposición para recorrer rutas alejadas de los circuitos tradicionales. Desde la ciudad de Huamanga, el viaje en auto o minibús toma aproximadamente cinco horas. Desde Ica, el desplazamiento se extiende entre ocho y nueve horas, dependiendo de las condiciones del camino.

La ruta más utilizada conduce primero a la provincia de Huanca Sancos, luego a su capital, Sancos, y finalmente al distrito de Sacsamarca. Durante el recorrido, el viajero atraviesa zonas con cataratas, cañones y amplias mesetas donde se observa flora y fauna andina, como el cóndor, la vizcacha y diversos auquénidos.

Una vez en la comunidad, el ingreso al “volcán” tiene un costo de cinco soles. Este aporte se destina al mantenimiento del acceso y a la organización local, que gestiona de forma directa la visita. Pachapupum se consolida así como un atractivo emergente que combina naturaleza, prácticas tradicionales y participación comunal en una de las zonas más altas de Ayacucho.

