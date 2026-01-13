Perú

Taehung de BTS expresó su admiración por Machu Picchu y ahora vendrá a Perú: “Quiero conocer”

Taehung, quien ahora se hace llamar V, hace algunos años hizo público su amor por nuestro país, deseando poder visitarlo

La confirmación de la llegada de BTS a Perú por primera vez provocó un fuerte entusiasmo entre los seguidores de la banda surcoreana, quienes han esperado durante años la oportunidad de ver a los siete integrantes en un escenario local. El anuncio, que rápidamente se volvió tendencia, también trajo de vuelta una declaración pasada de Taehyung, conocido actualmente como V, sobre su deseo de conocer Machu Picchu.

En 2020, a través de la plataforma Weverse, un fan peruano le preguntó en coreano si le gustaría venir a Perú y visitar Machu Picchu, acompañando la pregunta con una imagen del emblemático sitio arqueológico. Para sorpresa de los seguidores, V respondió de manera afirmativa.

“Realmente quiero conocer”, escribió el artista, generando una ola de reacciones en redes sociales y aumentando la esperanza de que algún día ese sueño se hiciera realidad.
La cita, breve pero significativa, se mantuvo presente en la memoria de los fanáticos peruanos, conocidos como ARMY, quienes la utilizaron como una muestra del interés de la banda por la cultura y los destinos emblemáticos de Perú. Ahora, con la reciente confirmación del concierto, el anhelo del cantante y de sus seguidores parece estar más cerca que nunca de concretarse.

El regreso de BTS a los escenarios tras casi cuatro años de pausa, motivada por proyectos personales y el cumplimiento del servicio militar en Corea del Sur, ha sido un acontecimiento esperado en todo el mundo. La gira mundial que marca el retorno del grupo incluye a Lima entre sus paradas, colocando a la capital peruana en el radar internacional junto a otras grandes ciudades latinoamericanas.

El vínculo entre BTS y sus fanáticos peruanos se ha fortalecido en la última década, en la que la música del grupo ha ganado popularidad y su base de seguidores ha crecido de forma sostenida. La posibilidad de que Taehyung pueda finalmente conocer Machu Picchu añade un componente emotivo a la visita, dado el valor simbólico que tiene el sitio para la cultura peruana y para el propio artista.

BTS en Perú: ¿Cuándo serán los conciertos?

El grupo surcoreano BTS incluyó a Lima dentro de su esperado “BTS World Tour”, confirmando la realización de dos conciertos en la ciudad el 9 y 10 de octubre de 2026. La noticia fue difundida por la propia banda a través de su web oficial y redes sociales, donde se detalla la lista de países y ciudades elegidos para el regreso a los escenarios de los siete integrantes. La capital peruana aparece junto a otras ciudades latinoamericanas como Bogotá, Santiago, Buenos Aires y São Paulo en el cronograma oficial del tour.

La revelación del cartel generó una reacción inmediata entre los seguidores del grupo, conocidos internacionalmente como ARMY. En el caso peruano, la expectativa venía creciendo desde hace meses, ya que los rumores sobre la inclusión de Perú en la gira mundial se intensificaron tras las primeras señales de la reunión progresiva de los miembros.

Por el momento, no se ha confirmado el recinto donde se llevarán a cabo los conciertos en la capital peruana ni los detalles sobre la venta de entradas. Los organizadores han señalado que la información será comunicada en las próximas semanas, mientras los seguidores continúan atentos a las actualizaciones oficiales.

