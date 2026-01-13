Kira Alcarraz justifica reacción violenta contra fiscalizador y acusa al SAT de llevarse vehículos para cobrar multas: “Es su modus operandi”

No reconoce su error. La congresista no agrupada Kira Alcarraz rompió su silencio y dio sus descargos sobre el vergonzoso incidente que protagonizó con un fiscalizador del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Luego de que el programa dominical Cuarto Poder difundiera el video del SAT en el que se observa a la parlamentaria enfrentarse al trabajador, gritarle, quitarle su celular y empujarlo, Alcarraz Agüero salió a narrar su versión de los hechos e insiste en que no hubo agresión.

En entrevista con Beto a saber, la congresista negó la acusación del SAT y, por el contrario, afirmó que fue víctima de un abuso de poder por parte de la institución, al intentar llevarse su vehículo de manera indebida.

Kira Alcarraz responde al SAT y asegura que no tenía papeletas pendientes

“Yo en la mañana ya había revisado mi carro, no tenía ni una papeleta. Entonces, yo le digo: ¿De qué papeleta me está hablando? Si yo en la mañana he revisado, no tengo. Y me dice: No, usted tenía un carro antes de este. Y yo le digo: ¿Ese auto es el CAS? Sí, me dice, está con orden de captura. Y le digo: Ese auto lo he vendido el año pasado. Yo no tengo ninguna papeleta”, recordó la parlamentaria.

Según indicó, el SAT le señaló erróneamente que las papeletas de su antiguo vehículo se habían “transferido” al nuevo, algo que —aseguró—, de acuerdo con abogados consultados, era imposible.

Así inició el enfrentamiento

Kira Alcarraz relató que el incidente se produjo mientras sostenía un intercambio de opiniones con personal del SAT. Según su versión, en medio de esa conversación giró la cabeza y advirtió que otro trabajador hacía señas para que ingresara la grúa. “Mientras que te entretienen, porque ese es el modus operandi que hacen ellos. Te entretienen hablándote, diciéndote cosas y otros ya están metiéndote la grúa”, afirmó. Al volver a mirar, dijo que ya estaban enganchando el cable a su vehículo, lo que la llevó a cuestionarlos de inmediato: “¿Qué pasa? ¿Por qué están haciendo…?”.

Alcarraz sostuvo que esa forma de proceder es habitual y que responde a un esquema destinado al cobro de servicios. “Así lo hacen”, insistió, al señalar que el objetivo es trasladar el auto al depósito para cobrar la grúa y el estacionamiento. Indicó que, al percatarse de que se trataba de una congresista, decidió bajar del vehículo porque se sintió vulnerada y porque —según dijo— comprendió el mecanismo que se estaba aplicando.

Imágenes exclusivas revelan la violenta reacción de la congresista Kira Alcarraz contra un trabajador del SAT que intentaba remolcar su vehículo. Entre gritos y manotazos, la parlamentaria es acusada de abuso de poder. - Cuarto Poder

La situación se tensó cuando advirtió que uno de los fiscalizadores la estaba grabando. “¿Por qué me estás grabando? ¿Por qué me grabas?”, relató que le dijo antes de tomar el celular.

Según su testimonio, hubo un forcejeo de manos: le quitó el equipo, lo apagó y se lo devolvió. Aseguró que luego subió a su auto y negó de forma tajante haber agredido o amenazado al trabajador, pese a que —según contó— este la denunció por supuestas bofetadas. “Cachetada que nunca pasó, nunca lo agredí, nunca lo amenacé”, afirmó, y añadió que el examen médico posterior arrojó resultado cero.

Kira Alcarraz: “Yo hablo así”

Beto Ortiz le recordó a la congresista que no es la primera vez que es protagonista de un escándalo relacionado con agresiones a terceras personas. A una periodista de Willax, también la amenazó con “estamparla contra la pared”.

Alcarraz se tomó con humor la pregunta de Ortiz y señaló que es su manera de expresarse: “Yo hablo así”.

“Yo a mi hijo le digo de todo cuando me hace renegar. Le digo: No me hagas amargar que te voy a cortar en cubitos, te voy a meter en la refri, te voy a licuar y te voy a tomar mi proteína. ¿Y acaso lo he hecho?“, comentó.