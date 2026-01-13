Perú

JNE revoca fallo y devuelve a Marisol Pérez Tello a la carrera presidencial 2026

El Jurado Nacional de Elecciones anuló la exclusión de la plancha de Primero La Gente y ordenó reabrir el sistema de inscripción por 12 horas tras reconocer fallas técnicas no imputables al partido

Marisol Pérez Tello vuelve a la contienda presidencial por decisión del JNE - crédito LUM

La candidatura presidencial de Marisol Pérez Tello vuelve oficialmente al tablero electoral. Una resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), publicada este 13 de enero en el Diario Oficial El Peruano, anuló la decisión que había dejado fuera de competencia a la plancha de Primero La Gente y ordenó que se reabra el sistema de inscripción para completar el trámite. El máximo organismo electoral concluyó que el partido fue afectado por fallas técnicas en la plataforma del propio JNE y que no puede ser sancionado por ello.

El fallo que cambia el escenario electoral

La Resolución N.º 0019-2026-JNE, emitida el 8 de enero en Lima, declaró fundado el recurso de apelación presentado por el personero legal de Primero La Gente, Marco Antonio Zevallos Bueno. Con esta decisión, el Pleno del JNE revocó la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 que había declarado improcedente la inscripción de la plancha presidencial por supuesta extemporaneidad.

El JNE dispuso que los JEE competentes reabran el sistema Declara+ por un plazo máximo de 12 horas para que el partido culmine la inscripción de su fórmula presidencial y listas parlamentarias.

Resolución del JNE reincorpora a Marisol Pérez Tello como candidata presidencial a las Elecciones Generales del 2026. Fuente: Infobae Perú.

¿Por qué se había rechazado la inscripción?

El plazo legal para presentar candidaturas vencía el 23 de diciembre de 2025 a las 11:59 de la noche, con una prórroga hasta el mediodía del 24 si el trámite ya estaba iniciado. Primero La Gente aseguró haber cumplido con este requisito, pero no pudo finalizar el proceso debido a fallas en el sistema de firma digital SignNet, proveedor externo del JNE.

Pese a que el partido presentó un acta notarial y existían informes internos que confirmaban las fallas, el JEE declaró improcedente la solicitud el 31 de diciembre.

Participación de Marisol Pérez Tello en las Elecciones 2026 se mantiene en suspenso. | Fotocomposición: Infobae Perú

El análisis del JNE: fallas técnicas y derecho político

El Pleno del JNE determinó que el partido mantuvo sesiones activas en el sistema y que las interrupciones en SignNet impidieron culminar la firma digital. Según el informe de la Oficina General de Tecnologías de la Información, las fallas se registraron durante varias horas de la madrugada del 24 de diciembre.

Para el JNE, estas incidencias no fueron responsabilidad del partido y afectaron directamente el ejercicio del derecho a la participación política, protegido por la Constitución.

El organismo recordó que, si bien los plazos son obligatorios, no pueden convertirse en una barrera cuando el propio sistema estatal impide cumplirlos.

Qué ordena exactamente la resolución

La decisión del JNE dispone:

  • Declarar nula la resolución que rechazó la inscripción.
  • Reabrir el sistema Declara+ por un máximo de 12 horas.
  • Permitir que Primero La Gente complete la inscripción de su fórmula presidencial y listas parlamentarias.
  • Exigir a los JEE que califiquen las solicitudes con celeridad.
  • Realizar todas las notificaciones vía casilla electrónica.

La resolución fue firmada por los magistrados Burneo Bermejo, Maisch Molina, Ramírez Chávarry, Torres Cortez y Oyarce Yuzzelli.

Lo que dijo Marisol Pérez Tello ante el JNE

Durante la audiencia del 8 de enero, Marisol Pérez Tello defendió que su partido no incumplió el plazo y que el problema fue estrictamente técnico.

“No se trata de fallas del partido, sino de fallas administrativas en la firma SignNet, que forma parte de la plataforma que ustedes pusieron a disposición de los partidos”, sostuvo.

La exministra remarcó que el propio personal del JNE permitió la entrega física de documentos, lo que evidenciaba que el trámite estaba en curso y no abandonado.

Primero La Gente en la mira. Más de 4.000 afiliados habrían sido inscritos contra su voluntad. Foto: Twitter Marisol Pérez Tello

De esta manera, la resolución ahora permitirá que el JEE proceda con la calificación formal de la plancha presidencial.

Marisol Pérez Tello encabeza la plancha de Primero La Gente acompañada por Raúl Molina Martínez como primer vicepresidente y Manuel Antonio Ato del Avellanal Carrera como segundo vicepresidente.

