Perú

Congresista Judith Laura, accesitaria de Carlos Anderson, fue denunciada por patear a su hija de 18 años

La excandidata al Congreso por Podemos Perú deberá asumir el cargo próximamente. Poco más de 11 mil votos le permitirán ocupar un sitio en el Parlamento por los próximos cinco meses

Guardar
Judith Laura Rojas, docente y
Judith Laura Rojas, docente y militante de Podemos Perú, asumiría el escaño de Carlos Anderson en el Congreso tras su fallecimiento. Foto: Perú 21

Judith Laura Rojas asumirá como congresista en reemplazo de Carlos Anderson luego del fallecimiento del parlamentario. La excandidata por Podemos Perú, que recibió apenas un poco más de 11 mil votos en las Elecciones 2021, deberá asumir el cargo en los próximos días pese a contar con al menos cinco denuncias policiales por presunta violencia familiar

Según Perú 21, entre 2015 y 2019, la hija de la congresista accesitaria, Anais Marroquín Laura y su exconviviente Emerson Marroquín Orihuela, presentaron denuncias contra ella por presuntas situaciones de agresión física y maltrato psicológico, documentadas tanto en registros policiales como en un expediente fiscal.

El medio afirmó que los hechos registrados como parte de los antecedentes del caso por presunta agresión se originaron principalmente en el distrito limeño de Lurigancho-Chosica.

Presunto caso de agresión

El primer incidente registrado se produjo hace más de 10 años, el 6 de octubre de 2015, cuando la policía intervino luego de recibir un aviso sobre un conflicto familiar en el mercado Papelera. En el lugar, los agentes encontraron a Judith Laura Rojas y a una de sus hijas menores llorando.

Judith Laura Rojas, docente y
Judith Laura Rojas, docente y militante de Podemos Perú, asumiría el escaño de Carlos Anderson en el Congreso tras su fallecimiento.

Según la información de Perú 21, Judith Laura explicó que fue al mercado a exigir la devolución de un documento relacionado con la tenencia y cuidado de sus hijas, el cual —según su versión— estaba en poder de su hija mayor. Durante la confrontación, afirmó haber sido insultada y jaloneada por su exconviviente.

Por su parte, Emerson Marroquín Orihuela aseguró a la policía que paseaba con una de sus hijas cuando Judith Laura Rojas lo acusó de robarle el documento. Según su testimonio, ella le revisó los bolsillos y lo golpeó en el rostro, además de arañarle la mano derecha.

La hija, entonces de dieciocho años, admitió ante los agentes que tenía el documento en disputa. Detalló a la policía que no estaba de acuerdo con su contenido y relató episodios de violencia por parte de su madre. Según el documento policial, se mencionó que hubo patadas, bofetadas y jalones de cabello.

El 13 de noviembre de 2015, Anais Marroquín Laura presentó otra denuncia en la comisaría de Chosica. Según el acta policial, afirmó que su madre la insultó después de mediar en una discusión entre sus padres y describió el hecho como maltrato psicológico.

La excandidata al Congreso por
La excandidata al Congreso por Podemos Perú deberá asumir el cargo próximamente. Poco más de 11 mil votos le permitirán ocupar un sitio en el Parlamento por los próximos cinco meses.

El 23 de diciembre de ese año, la hija formalizó una nueva denuncia, señalando agresión física y psicológica en la vivienda familiar. La policía registró que fue “insultada y humillada” por su madre durante ese episodio. Estas denuncias reiteradas llevaron al Juzgado Civil Transitorio Lurigancho Chaclacayo a otorgar medidas de protección a favor de Anais Marroquín Laura.

Los enfrentamientos persistieron y, el 4 de enero de 2019, Emerson Marroquín Orihuela denunció a Judith Laura Rojas por agresión física ocurrida en la vía pública la noche anterior. Según su declaración ante la policía, recibió una bofetada y un golpe de puño en la boca. El incidente ocurrió en presencia de la hija menor, de ocho años, quien también habría sido tratada con desprecio, según el parte.

Actualmente, la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chosica mantiene una investigación sobre Judith Laura Rojas por estos antecedentes, recopilados en el expediente fiscal, de acuerdo con Perú21. Las denuncias permanecen como parte del expediente oficial.

Temas Relacionados

Podemos PerúCongresoJNEPoder JudicialPNPperu-politica

Más Noticias

Parque de las Leyendas anuncia nueva edición del “Capibara Fest” para este domingo 22 de febrero

El evento ofrecerá música en vivo, shows artísticos enfocados en la protección animal, espacios “instagrameables” con motivos de capibara y una feria gastronómica con opciones para todos los gustos

Parque de las Leyendas anuncia

Dónde ver Real Madrid vs Benfica en Perú HOY: canal tv online de partido por ‘play-offs’ ida de la Champions League 2026

Con la lección aprendida de su última visita al país ‘luso’, el equipo de Álvaro Arbeloa busca la revancha frente a la escuadra de José Mourinho. Partidazo que no te puedes perder. Conoce los detalles

Dónde ver Real Madrid vs

Crowdfunding inmobiliario: plataformas prevén colocar S/200 millones en 2026 con proyectos financiados por personas naturales

El crowdfunding permite a las personas convertirse en acreedoras de proyectos de vivienda social, facilitando que las promotoras cubran etapas iniciales. Rentabilidad llega al 25%

Crowdfunding inmobiliario: plataformas prevén colocar

Perú podría perder a su principal comprador de café en el mundo porque nadie sabe dónde están sus fincas

Trago amargo. Los caficultores peruanos aceleran contratos en 2026 antes de que el mercado se inunde del café barato de Brasil y Vietnam. Pero el veto de la UE es otro escollo

Perú podría perder a su

Nuevas bandas de extorsionadores “La Federación” y “La Firma” atacan a transportistas en menos de 12 horas

Un bus de la empresa ‘Los Azulitos’ fue baleado en Comas, mientras que un chofer fue asesinado en Cercado de Lima

Nuevas bandas de extorsionadores “La
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Exasesora y mano derecha de

Exasesora y mano derecha de José Jerí confirma que fue denunciada por lavado de activos y niega ser colaboradora eficaz

Testigo afirma que Rodrigo Falcón lo visitó y solicitó cambiar su declaración sobre el caso de Andrea Vidal

Carla García es sentenciada por difamar a Verónika Mendoza y deberá pagarle S/ 40 mil soles

¿Qué diferencia hay entre la censura y la vacancia de José Jerí como presidente del Perú?

Más de 70 visitas nocturnas a José Jerí en Palacio de Gobierno terminaron pasada la medianoche

ENTRETENIMIENTO

Laura Spoya detalla su recuperación

Laura Spoya detalla su recuperación tras cirugía de columna: “Tengo 6 clavos en la espalda, me están enseñando a caminar”

Gabriel Calvo y Majo con Sabor: ¿Cuál es la marcada diferencia de edad entre la reciente pareja?

Suheyn Cipriani llora por Macarius y pide que no le tiren hate: “Tal vez no estuvo tan enamorado de mí”

Magaly Medina se burla de Brian Rullan y asegura que regresó a México tras ver imágenes del joven cercano a Laura Spoya: “Un papelón”

Laura Spoya acusa falta de empatía de la prensa y Magaly Medina le responde: “Mira quién habla de responsabilidad y límites”

DEPORTES

Dónde ver Real Madrid vs

Dónde ver Real Madrid vs Benfica en Perú HOY: canal tv online de partido por ‘play-offs’ ida de la Champions League 2026

Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV del clásico por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Pedro García lapidó a Christian Cueva por su estado físico e ironizó: “Avísenle a Juan Pablo II que pueden jugar 11 jugadores″

Paulo Dybala contó que Cristiano Ronaldo usa este curioso producto peruano: “Era gracioso”

Clarivett Yllescas se perdió el duelo Alianza Lima vs Géminis por lesión: ¿llegará al Sudamericano de Clubes 2026?