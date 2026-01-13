Congresista Judith Laura, accesitaria de Carlos Anderson, fue denunciada por patear a su hija de 18 años

Judith Laura Rojas, docente y militante de Podemos Perú, asumiría el escaño de Carlos Anderson en el Congreso tras su fallecimiento. Foto: Perú 21

Judith Laura Rojas asumirá como congresista en reemplazo de Carlos Anderson luego del fallecimiento del parlamentario. La excandidata por Podemos Perú, que recibió apenas un poco más de 11 mil votos en las Elecciones 2021, deberá asumir el cargo en los próximos días pese a contar con al menos cinco denuncias policiales por presunta violencia familiar

Según Perú 21, entre 2015 y 2019, la hija de la congresista accesitaria, Anais Marroquín Laura y su exconviviente Emerson Marroquín Orihuela, presentaron denuncias contra ella por presuntas situaciones de agresión física y maltrato psicológico, documentadas tanto en registros policiales como en un expediente fiscal.

El medio afirmó que los hechos registrados como parte de los antecedentes del caso por presunta agresión se originaron principalmente en el distrito limeño de Lurigancho-Chosica.

Presunto caso de agresión

El primer incidente registrado se produjo hace más de 10 años, el 6 de octubre de 2015, cuando la policía intervino luego de recibir un aviso sobre un conflicto familiar en el mercado Papelera. En el lugar, los agentes encontraron a Judith Laura Rojas y a una de sus hijas menores llorando.

Según la información de Perú 21, Judith Laura explicó que fue al mercado a exigir la devolución de un documento relacionado con la tenencia y cuidado de sus hijas, el cual —según su versión— estaba en poder de su hija mayor. Durante la confrontación, afirmó haber sido insultada y jaloneada por su exconviviente.

Por su parte, Emerson Marroquín Orihuela aseguró a la policía que paseaba con una de sus hijas cuando Judith Laura Rojas lo acusó de robarle el documento. Según su testimonio, ella le revisó los bolsillos y lo golpeó en el rostro, además de arañarle la mano derecha.

La hija, entonces de dieciocho años, admitió ante los agentes que tenía el documento en disputa. Detalló a la policía que no estaba de acuerdo con su contenido y relató episodios de violencia por parte de su madre. Según el documento policial, se mencionó que hubo patadas, bofetadas y jalones de cabello.

El 13 de noviembre de 2015, Anais Marroquín Laura presentó otra denuncia en la comisaría de Chosica. Según el acta policial, afirmó que su madre la insultó después de mediar en una discusión entre sus padres y describió el hecho como maltrato psicológico.

El 23 de diciembre de ese año, la hija formalizó una nueva denuncia, señalando agresión física y psicológica en la vivienda familiar. La policía registró que fue “insultada y humillada” por su madre durante ese episodio. Estas denuncias reiteradas llevaron al Juzgado Civil Transitorio Lurigancho Chaclacayo a otorgar medidas de protección a favor de Anais Marroquín Laura.

Los enfrentamientos persistieron y, el 4 de enero de 2019, Emerson Marroquín Orihuela denunció a Judith Laura Rojas por agresión física ocurrida en la vía pública la noche anterior. Según su declaración ante la policía, recibió una bofetada y un golpe de puño en la boca. El incidente ocurrió en presencia de la hija menor, de ocho años, quien también habría sido tratada con desprecio, según el parte.

Actualmente, la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chosica mantiene una investigación sobre Judith Laura Rojas por estos antecedentes, recopilados en el expediente fiscal, de acuerdo con Perú21. Las denuncias permanecen como parte del expediente oficial.