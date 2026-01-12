Qué se celebra el 12 de enero en el Perú: una fecha atravesada por símbolos de soberanía, alianzas y construcción institucional

Los acontecimientos ocurridos durante esta fecha abarcan logros militares, acuerdos internacionales y el nacimiento de personalidades representativas en distintos ámbitos del país (Carlos Díaz)

¿Qué pasó un día como hoy? El 12 de enero reúne hechos clave en la historia del Perú. En 1822, José de San Martín creó la Orden del Sol, la máxima distinción del nuevo Estado independiente.

En 1838 se libró el Combate naval de Islay durante la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, sin resultado decisivo. En 1866, Perú y Chile ratificaron su Alianza Defensiva frente a España.

Ese día nacieron Martha Chávez, figura central del fujimorismo, y Laura Arraya, una de las mayores exponentes del tenis peruano. Además, en 1965 se creó el distrito limeño de San Juan de Miraflores.

12 de enero de 1822 - San Martín crea la Orden del Sol, la primera gran distinción del Perú independiente

Con la Orden del Sol, San Martín sentó las bases del reconocimiento republicano, premiando méritos y servicios en los albores de la vida independiente del Perú. (BCR)

El 12 de enero de 1822, durante el periodo del Protectorado, José de San Martín decretó la creación de la Orden del Sol, la más alta distinción del Perú naciente.

Esta condecoración tuvo como objetivo reconocer a héroes y ciudadanos que prestaron servicios destacados a la causa independentista y a la construcción de la nueva nación.

Su instauración representó un paso clave en la organización simbólica y cívica del Estado peruano, al establecer una orden de carácter civil y militar. La medida se dio antes de la instalación del primer Congreso Constituyente y sentó las bases de los actuales sistemas de honores republicanos.

12 de enero de 1838 - Combate naval de Islay en la guerra contra la Confederación Peru-Boliviana

El Combate naval de Islay expuso la tensión marítima del conflicto regional, con maniobras nocturnas que evitaron pérdidas mayores pese a la superioridad chilena. (BNP)

El 12 de enero de 1838 se libró el Combate naval de Islay, una acción marítima entre fuerzas chilenas y la Confederación Perú-Boliviana frente al puerto de Islay, en el sur del Perú.

La escuadra chilena, superior en número y artillería, fue contrarrestada por la flotilla confederada al mando de Juan José Panizo, que logró evitar la captura o destrucción de sus buques mediante maniobras hábiles durante la noche, permitiendo la retirada de la más lenta de sus naves.

Ambos bandos reclamaron la victoria, aunque no hubo un desenlace decisivo que alterara el curso de la guerra en ese momento. El enfrentamiento es recordado como un episodio destacado de la contienda naval entre ambos países.

12 de enero de 1866 - Perú y Chile ratifican en Lima la Alianza Defensiva frente a España

Perú y Chile ratificaron en Lima una alianza militar clave para enfrentar la ofensiva española en el Pacífico y defender sus soberanías nacionales. (BNP)

El 12 de enero de 1866, Perú y Chile ratificaron en Lima el Tratado de Alianza Defensiva firmado semanas antes, en respuesta a la ofensiva de la armada española en el Pacífico Sur.

El acuerdo declaró a España como enemigo común y dispuso la unión de ambas escuadras para la defensa de sus soberanías. Suscrito por Domingo Santa María y Toribio Pacheco, el pacto también invitó a otras repúblicas a sumarse.

La ratificación consolidó una alianza militar clave dentro de la Guerra Hispano-Sudamericana y antecedió a enfrentamientos decisivos como el Combate del Callao.

12 de enero de 1953 - nace Martha Chávez, destacada política peruana y figura histórica del Congreso

El nacimiento de Martha Chávez marcó la llegada de una figura central del fujimorismo, con amplia trayectoria legislativa y liderazgo en el Congreso. (Congreso de la República)

Martha Gladys Chávez Cossío, nacida el 12 de enero de 1953 en Callao, es una abogada y dirigente política peruana con una carrera legislativa extensa. Fue una de las principales figuras del fujimorismo, sirviendo en el Congreso de la República peruana en múltiples periodos desde 1992 y convirtiéndose en la primera mujer en presidir el Parlamento en 1995.

A lo largo de su trayectoria representó al departamento de Lima y se vinculó estrechamente con los movimientos políticos alineados al expresidente Alberto Fujimori.

Chávez también fue candidata presidencial en 2006, aunque no logró pasar a la segunda vuelta. Su formación profesional incluye estudios de Derecho y una maestría en derecho internacional económico.

12 de enero de 1964 nace Laura Arraya, la extenista peruana que brilló en el circuito mundial

Su trayectoria deportiva situó a Laura Arraya como referente del tenis nacional, con títulos WTA y destacadas actuaciones en Europa y Wimbledon. (Andina)

Laura Arraya, nacida el 12 de enero de 1964 en Córdoba, Argentina, es una extenista que representó a Perú con destacada trayectoria profesional. Nacionalizada peruana desde temprana edad, alcanzó el puesto 14 del ranking mundial en individuales en marzo de 1990 y el 27 en dobles.

A lo largo de su carrera ganó varios títulos del circuito WTA y logró resultados destacados en torneos de Grand Slam, incluyendo alcanzar los cuartos de final en Wimbledon en 1991 y rondas avanzadas en Roland Garros.

Fue una de las figuras más prominentes del tenis peruano en los años 1980 y principios de los 1990, y es hermana del también tenista Pablo Arraya.

12 de enero de 1965 - creación del distrito de San Juan de Miraflores en Lima

Desde 1965, San Juan de Miraflores se convirtió en una de las zonas más densas de Lima, con economía basada en comercio y servicios. (Andina)

El 12 de enero de 1965 se formalizó la creación del distrito de San Juan de Miraflores en la provincia de Lima mediante la Ley Nº 15382, estableciendo al entonces centro poblado Ciudad de Dios como su capital.

El nuevo distrito se segregó de las jurisdicciones de Santiago de Surco y Villa María del Triunfo, e incluyó también sectores como Pamplona Alta y Pamplona Baja, consolidando una estructura urbana propia.

San Juan de Miraflores ha crecido a partir de las invasiones y asentamientos de mediados del siglo XX y hoy conforma una zona densamente poblada en el sur de la ciudad, con una población diversa y una economía basada en comercio y servicios.