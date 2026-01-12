Perú

José Jerí sobre ruptura de relaciones diplomáticas con México: “No vamos a permitir posturas intervencionistas”

El presidente del Perú cuestionó el uso del salvoconducto otorgado por México y defendió la soberanía nacional

El mandatario aseguró que no permitirá intervenciones externas en asuntos internos del país. Infobae Perú / Captura: CNN

La política exterior del Perú volvió a colocarse en el centro del debate regional tras las declaraciones del presidente José Jerí en una entrevista con Andrés Oppenheimer, donde abordó la ruptura de relaciones diplomáticas con México, el uso del asilo político y la postura del Estado peruano frente a escenarios internacionales recientes.

El mandatario fue enfático al diferenciar la posición del Perú de lo ocurrido en otros países de la región y sostuvo que su gobierno ha fijado una línea clara en defensa de la soberanía nacional y del respeto a los procesos judiciales.

La conversación se inició con una pregunta directa del periodista sobre si el Perú seguiría un camino similar al de Ecuador, país que en un hecho sin precedentes decidió ingresar con fuerzas de seguridad a una embajada extranjera.

José Jerí cuestiona a Claudia Sheinbaum por el uso del asilo político y eleva caso a organismos internacionales. Infobae Perú / Captura: CNN

Ha dicho que no va a ser lo mismo que hizo Ecuador, eh, de mandar tropas, policía, a la embajada a sacarla. ¿Le va a dar un salvoconducto, entonces?”, consultó Andrés Oppenheimer, buscando precisar la respuesta del Ejecutivo peruano ante un escenario diplomático complejo.

La respuesta del presidente José Jerí marcó distancia inmediata. “Bueno, son escenarios distintos, ¿no?”, señaló en primer lugar, dejando claro que cada país enfrenta contextos particulares que no pueden abordarse con decisiones idénticas. En ese sentido, explicó que el Perú tomó una determinación drástica al romper relaciones con México, una medida que, según dijo, no fue improvisada ni producto de un solo hecho aislado.

En nuestro caso, eh, tuvimos que tomar la decisión de romper relaciones con México porque fue la gota que derramó el vaso, en buena cuenta, ¿no?”, afirmó el jefe de Estado.

José Jerí cuestiona a Claudia Sheinbaum por el uso del asilo político y eleva caso a organismos internacionales. Infobae Perú / Captura: CNN

De acuerdo con su explicación, la relación bilateral ya se encontraba deteriorada desde hace tiempo debido a lo que calificó como posturas intervencionistas del gobierno mexicano frente a decisiones internas del Perú. “Nuestra relación bilateral se venía debilitando con posturas intervencionistas sobre decisiones autónomas de nuestro país y no íbamos a permitir nada más de ello”, sostuvo.

En relación con el salvoconducto, el presidente precisó que se trata de una decisión adoptada unilateralmente por México y que el Perú no la ha reconocido. “Ellos decidieron darle salvoconducto y nuestro país aún no ha aceptado el salvoconducto”, explicó sobre el asilo político a la exministra peruana Betssy Chávez.

Uno de los puntos centrales de sus declaraciones estuvo relacionado con el uso del asilo político, una figura contemplada en el derecho internacional, pero que, según el mandatario, estaría siendo aplicada de manera incorrecta. “Hemos sentado una posición bien clara que se está dando un uso irregular, inadecuado, no correcto a la figura del asilo político”, afirmó José Jerí.

José Jerí cuestiona a Claudia Sheinbaum por el uso del asilo político y eleva caso a organismos internacionales. Infobae Perú / Captura: CNN

El presidente detalló que esta postura no se ha quedado solo en el ámbito discursivo, sino que ha sido elevada formalmente ante instancias internacionales. “Y esa ha sido la postura que hemos elevado ante los organismos internacionales por intermedio de Cancillería”, indicó, destacando el rol del Ministerio de Relaciones Exteriores en la defensa de la posición peruana. Asimismo, remarcó que el país no tiene ninguna obligación temporal que lo fuerce a pronunciarse de inmediato.

Vamos a seguir manteniéndonos en esa postura, vamos a seguir evaluando porque no tenemos ningún plazo para poder pronunciarnos”, puntualizó.

En ese contexto, José Jerí hizo un llamado a la reflexión de la comunidad internacional. “Esperemos también la reflexión de, de parte de los demás países respecto al uso inadecuado que se está dando”, señaló.

El mandatario fue especialmente enfático al marcar la diferencia entre persecución política y procesos judiciales. “El asilo político son por ideas, por posturas políticas, no por procesos judiciales”, afirmó, en una de las frases más contundentes de la entrevista. Para José Jerí, este punto resulta clave para entender la posición del Perú. “Hay que entenderlo en ese real contexto, ¿no?”, agregó.

José Jerí cuestiona a Claudia Sheinbaum por el uso del asilo político y eleva caso a organismos internacionales. Infobae Perú / Captura: CNN

