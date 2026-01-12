Perú

Influencers peruanas son protagonistas de un escándalo de drogas en viaje de lujo: tenían droga en sus maletas

La presencia de dos figuras de redes sociales peruanas quedó expuesta tras un seguimiento policial que culminó con la detención de ambas cuando intentaban trasladar diversos estupefacientes hacia Asia bajo la apariencia de un viaje turístico

Jimena Uriarte y Alexandra Diosco Salvatierra planeaban trasladar droga a Bali, Indonesia, bajo el disfraz de un viaje turístico.

El aeropuerto Jorge Chávez en Lima se convirtió en el escenario de un operativo policial que dejó al descubierto una red de tráfico de drogas en la que participaron dos influencers peruanas. Las autoridades detuvieron a Jimena Uriarte y Alexandra Diosco Salvatierra cuando intentaban salir del país con maletas repletas de cocaína y tusi, una sustancia psicotrópica que ha ganado popularidad en los últimos meses.

Según informó el dominical Cuarto Poder, el plan consistía en trasladar la droga hasta Bali, Indonesia, bajo la apariencia de un viaje de lujo y promoción en redes sociales, donde tenían miles de seguidores y eran medianamente conocidas.

Las investigaciones de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional del Perú (PNP) revelaron que el operativo encubierto comenzó tras seguir durante más de una semana los movimientos de ambas jóvenes.

La policía detuvo a dos
La policía detuvo a dos influencers peruanas en el aeropuerto Jorge Chávez al descubrirlas con maletas llenas de cocaína y tusi. (Cuarto Poder)

Los registros de cámaras de seguridad captaron la llegada de una camioneta al terminal aéreo. De acuerdo con el dominical, las maletas rosadas que transportaban las influencers no fueron adquiridas por ellas, sino que les fueron entregadas cargadas con aproximadamente tres kilos de clorhidrato de cocaína y tusi, también conocida como la ‘droga rosa’.

Cada paso de la operación quedó documentado. “Bebé, escúchame. Tenemos que estar acá hasta mañana. Temprano ir al aeropuerto y vacunarnos. El martes viajamos”, se lee en uno de los mensajes de chat entre las jóvenes que fueron recuperados por las autoridades. Los agentes permitieron que ellas avanzaran hasta el counter para asegurarse de que la mercancía quedara registrada a sus nombres.

Detalles llamativos

El intento de camuflaje incluyó desde la vestimenta hasta los equipajes: “Desde el pantalón, el polo, la chompa, los zapatos y toda la indumentaria eran de color rosado. Incluso las maletas”, explicó un investigador entrevistado por Cuarto Poder. Este detalle, lejos de ayudar a pasar inadvertidas, atrajo la atención del personal de seguridad en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Las investigaciones de Dirandro revelaron
Las investigaciones de Dirandro revelaron seguimiento y vigilancia durante más de una semana antes de concretar el operativo antidrogas. (Cuarto Poder)

La operación policial se activó en el momento en que las jóvenes ingresaron con sus maletas. Un miembro del grupo policial intervino y pidió a ambas identificarse. “Alexandra Salvatierra. ¿Cuántos años tiene? Veintidós. ¿Por qué lo han intervenido el día de hoy? Por drogas. ¿A qué destino estaba usted viajando? A Bali”, respondió una de las detenidas en declaraciones recogidas por Cuarto Poder.

Antecedentes de las involucradas

Cuando los agentes abrieron el equipaje, confirmaron la presencia de más de tres kilos de cocaína y tussi. Un reactivo químico pintó de azul el polvo, señalando un resultado positivo para alcaloide de cocaína. El valor de la droga en el mercado de Indonesia alcanza los 180 mil a 200 mil dólares por kilo.

El historial de viajes de Alexandra incluye destinos como Países Bajos, Panamá y Colombia. Según consta en el expediente fiscal, el trayecto hacia Holanda tenía como destino final Indonesia, donde el costo de la droga se multiplica considerablemente.

Durante la intervención, una de las jóvenes reconoció que en el pasado había sido detenida por posesión de sustancias, aunque afirmó que el caso anterior se trató de consumo y no de tráfico. “Nos encontraron que había sustancias. Sí, pero era solamente consumo. Pero lo que sí nos llevaron porque encontraron municiones”, admitió ante los agentes.

Se hallaron más de tres
Se hallaron más de tres kilos de clorhidrato de cocaína y tussi, una droga psicotrópica de creciente demanda, destinados al mercado indonesio. (MTC)

Una estructura criminal

Las investigaciones apuntan a una organización compleja dedicada al financiamiento y logística de estos viajes. Cuarto Poder detalló que los captadores compraron los pasajes, realizaron las reservas en un hotel de lujo, financiaron los pasaportes y entregaron las maletas ya cargadas con droga, además de acompañar a las jóvenes al aeropuerto para supervisar que el envío se concretara.

“Hay más personas detrás de esta organización. Es materia de investigación. Me reservo la identidad porque ya lo tenemos identificado”, indicó uno de los voceros de la Dirandro en declaraciones recogidas por el dominical.

Actualmente, Jimena Uriarte y Alexandra Diosco Salvatierra cumplen 18 meses de prisión preventiva, mientras la Fiscalía y la Policía Nacional buscan identificar y capturar a los demás integrantes de la red. Los investigadores también analizan los antecedentes migratorios y financieros de las acusadas para esclarecer si participaron en más envíos internacionales.

Qué se celebra el 12

Día Internacional de Besar a

Arcángel está en el Perú

José Jerí sobre el paro

Moisés Vega reaparece en redes
Presidente José Jerí justifica

Día Internacional de Besar a

Alianza Lima, Regatas y San

