La narcobanda de las multivitaminas: las nuevas técnicas que usan los burriers para pasar cocaína en el aeropuerto Jorge Chávez

Agentes de la Dirandro abren maletas en “la Siberia” del aeropuerto Jorge Chávez en busca de narcóticos ocultos en envases comunes.

Un reciente reportaje de Panorama reveló el alarmante ingenio de la narcobanda conocida como la “mafia de las multivitaminas”, dedicada a sacar cocaína peruana de alta pureza mediante sofisticadas técnicas de camuflaje en vuelos internacionales.

El principal escenario de este tráfico: la llamada “Siberia” del aeropuerto internacional Jorge Chávez, el área de transbordo de equipajes, donde los agentes antidrogas han descubierto las operaciones más insólitas de tráfico de drogas.

La ruta secreta y el camuflaje, así operan las burriers extranjeras

Las imágenes obtenidas en exclusiva muestran el recorrido y la caída de las burriers extranjeras, principalmente europeas, captadas por la banda para transportar droga líquida hacia destinos finales en Europa. El destino preferido: la península ibérica, pasando antes por ciudades como Sao Paulo o París.

Las mulas no parten directamente de Lima; en cambio, utilizan aeropuertos de provincia como el de Piura, donde los controles suelen ser menos estrictos. Una vez cargadas con el equipaje contaminado, hacen escala en Lima antes de abordar vuelos internacionales de largo alcance.

Más de 400 kg de cocaína interceptados por la policía solo en lo que va del año, según revela la investigación

El caso más reciente involucra a Inmaculada González Laje, ciudadana catalana de cuarenta y dos años, detenida en diciembre tras llegar de Piura. Llevaba oculto en productos personales –desde frascos de champú hasta envases de multivitamínicos y crema de coco– cerca de 14 kg de cocaína líquida con dirección a Portugal vía Brasil. Su forma de caminar y el volumen de su equipaje llamaron la atención de los agentes, quienes, mediante pruebas químicas, confirmaron la presencia del alcaloide. “Lo más grave –explica un agente antidroga– es la facilidad con que acomodan la droga en envases de uso diario, burlando así la seguridad aeroportuaria”.

El momento en que Inmaculada González Laje es intervenida tras un vuelo desde Piura, con 14 kg de cocaína camuflada en su equipaje

Del equipaje a los cuerpos y la estructura de las maletas

La mafia no solo emplea productos de consumo aparentemente inofensivos. Panorama documentó más de 68 operaciones recientes en el aeropuerto Jorge Chávez, con 422 kg de cocaína incautados bajo múltiples modos de ocultamiento:

37 casos hallados en equipaje tradicional,

19 en la estructura interna de maletas ,

Cuatro mediante ingesta estomacal ,

Nueve en el cuerpo bajo la modalidad “momia”.

Los especialistas señalan que el camuflaje en multivitamínicos se ha convertido en la modalidad preferida, pues dificulta la detección visual y química durante un primer control.

Un caso similar al de González involucró al ciudadano de origen africano Omar Endongo, quien intentó trasladar 11,47 kg de cocaína líquida hacia París, escondida en envases de suplementos alimenticios. El patrón se repite: pasajeros aparentemente normales, de variadas nacionalidades, con rutas ideadas para despistar los controles y millonarios cargamentos ocultos.

El tercer caso emblemático, también identificado en un vuelo procedente de Piura, es el de Jimmy Fabricio Cruz Morán, un español que transportaba 5,62 kg de cocaína líquida en su equipaje. Todos acabaron en el mismo destino: las oficinas de la Dirandro en el aeropuerto, donde la esperanza de libertad se desvanece tras el resultado positivo de los reactivos químicos.

Pruebas químicas revelan el característico tono azul turquesa, confirmando la presencia de alcaloide en suplementos vitamínicos.

Tráfico ibérico y la respuesta policial

El Perú figura entre los tres principales proveedores mundiales de cocaína, con el 26% del mercado negro global, según datos de la Dirandro. Para los narcotraficantes que operan desde el norte peruano, la rentabilidad es extraordinaria: cada maleta interceptada en Lima puede estar valorizada en cientos de miles de dólares en Europa, donde la pureza y el prestigio de “la peruana” son altamente cotizados.

Las operaciones de control en el aeropuerto Jorge Chávez, reforzadas con tecnología y agentes encubiertos, han sido clave para desmantelar esta mafia ibérico-piurana, responsable del envío de grandes cargamentos gracias a una red logística sofisticada y el reclutamiento de extranjeros sin antecedentes o de bajo perfil.

Envases de multivitamínicos y productos personales rellenos con cocaína líquida, última modalidad de camuflaje empleada por la mafia.

Cada operativo muestra la batalla diaria y silenciosa de los agentes antidrogas, que abren uno a uno los frascos, las latas y las maletas en busca de la reacción azul turquesa, inconfundible señal del alcaloide. La estrategia, sin embargo, se perfecciona a la par que la imaginación criminal: champú, crema de coco, pañitos húmedos, complejos vitamínicos, todo sirve para esconder la carga mortal.