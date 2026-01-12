Perú

Defensoría del Pueblo exige acciones inmediatas ante emergencia por huaicos que bloquean vías del Vraem

Las fuertes lluvias registradas en el sur del país dejaron vehículos varados y comunidades aisladas. Autoridades mantienen alerta ante nuevas precipitaciones previstas por el Senamhi

Intensas precipitaciones generaron huaicos y deslizamientos que afectaron carreteras y vías vecinales en Ayacucho y zonas colindantes.(Andina)

Las lluvias intensas que cayeron sobre la zona sur del país durante las últimas horas alteraron la rutina en una de las regiones con mayor fragilidad vial y social. El Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) quedó expuesto a una cadena de emergencias que afectó la conectividad, el acceso a servicios básicos y la seguridad de cientos de personas que transitaban o residen en la zona.

Desde la noche del viernes, los deslizamientos de lodo y piedras transformaron carreteras en puntos de riesgo. Vehículos detenidos, comunidades aisladas y vías cubiertas por material arrastrado marcaron el escenario en distintas provincias de Ayacucho y áreas colindantes del Vraem. La situación motivó la intervención de instituciones públicas ante la necesidad de respuestas coordinadas.

En este contexto, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento enfocado en la urgencia de restablecer el tránsito y proteger a la población. La entidad alertó sobre el impacto directo que el cierre de carreteras genera en la atención de emergencias médicas y en el abastecimiento de localidades rurales.

Defensoría del Pueblo exige coordinación inmediata

Un huaico bloqueó la carretera Ayacucho–San Francisco, a la altura del centro poblado de Rosario (La Mar), dejando vehículos varados y tránsito restringido.

La Defensoría del Pueblo solicitó acciones urgentes a las entidades responsables del mantenimiento vial y la gestión regional. En su exhortación, remarcó la necesidad de una respuesta articulada frente a los huaicos que bloquearon tramos clave de la vía Ayacucho–Vraem. “Exhortamos a Provías Nacional, Gobierno Regional de Ayacucho y a los gobiernos locales a coordinar acciones inmediatas para restablecer el tránsito normal y la seguridad en los tramos afectados por los huaicos en la vía Ayacucho - Vraem, donde numerosos vehículos permanecen con tránsito restringido tras los deslizamientos provocados por las fuertes lluvias de las últimas horas”, señaló la institución.

El pedido también incluyó a Provías zonal Vraem, con un llamado directo a las empresas que ejecutan obras en la zona. La Defensoría solicitó que los consorcios informen sobre su capacidad operativa y sus planes de contingencia ante el periodo de lluvias intensas, con el objetivo de evitar demoras en la atención de nuevas emergencias.

La entidad recordó que la carretera afectada constituye la principal vía de comunicación entre el Vraem y la ciudad de Ayacucho. Su interrupción limita el desplazamiento de ambulancias que trasladan pacientes hacia centros de mayor complejidad, una situación que incrementa los riesgos para la población.

Huaico bloquea la carretera Ayacucho–San Francisco

Las precipitaciones registradas durante la noche del viernes y la madrugada del sábado activaron un huaico de gran tamaño que bloqueó la carretera Ayacucho–San Francisco, a la altura del centro poblado de Rosario, en la provincia de La Mar. El deslizamiento interrumpió el tránsito hacia el Vraem y dejó a varios vehículos detenidos entre los sectores de Rosario y Machente, a la espera de maquinaria pesada para liberar la vía.

De acuerdo con reportes preliminares, un automóvil estuvo a punto de quedar bajo el lodo y las piedras, lo que generó momentos de pánico entre los conductores que circulaban por esta ruta. La interrupción del paso obligó a los transportistas a permanecer en la zona, sin alternativas inmediatas para continuar su recorrido.

Las autoridades locales recomendaron evitar el ingreso a la vía San Francisco–Quínua–Ayacucho mientras continúan las labores de limpieza. El cierre prolongado mantiene aisladas a varias comunidades y afecta el transporte de productos y pasajeros.

Distritos afectados y daños en vías vecinales

Defensoría del Pueblo exige acciones inmediatas ante emergencia por huaicos que bloquean vías del Vraem

En la región Ayacucho, los distritos de Santa Rosa, San Francisco y Quínua figuran entre los más golpeados por las lluvias. En Santa Rosa, las precipitaciones nocturnas activaron quebradas y riachuelos que generaron huaicos en distintos sectores, lo que dejó intransitables varias vías vecinales del Vraem.

Los deslizamientos se reportaron en zonas como Ccahusana y Fortaleza–Las Palmas, donde el aumento del caudal cubrió los caminos con lodo y material arrastrado por el agua. Esta situación interrumpió la conectividad con el distrito de Ayna San Francisco y aisló a diversas localidades. La crecida del caudal también provocó la destrucción de un puente en la vía hacia Ccahusana, con impacto directo en el transporte local.

Las evaluaciones en campo identificaron puntos afectados y áreas en riesgo, entre ellas Aurora Alta, en la vía San Francisco–Ayacucho; Limonchayoc; la carretera de rehabilitación San Francisco–Santa Rosa; el barrio Rosales y el sector Paraíso. Al menos cinco tramos de vías vecinales presentan daños o interrupciones por la activación de riachuelos.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú advirtió que desde hoy hasta el lunes 26 de enero se prevén lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva centro y sur, con descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 45 kilómetros por hora. Para la selva sur, el organismo estimó acumulados de lluvia próximos a los 60 milímetros por día, con alerta en Cusco, Madre de Dios, Puno y toda la zona del Vraem, incluidas localidades de Ayacucho.

En paralelo, en el distrito cusqueño de Kimbiri se reportaron daños por vientos intensos que afectaron techos de viviendas. En la ruta del Vraem hacia Huamanga, un deslizamiento cubrió parte de la vía, mientras que en Ayna San Francisco el incremento del caudal del río Sanquihuato y de varios riachuelos mantiene en riesgo a distintos sectores, con calles inundadas y vecinos aislados.

Las autoridades locales y los organismos de Defensa Civil sostienen vigilancia permanente y continúan con la evaluación de medidas para recuperar la transitabilidad y reducir riesgos ante nuevas precipitaciones en la zona.

