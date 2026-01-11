Más de 7.000 cartuchos de munición de guerra son incautados en Loreto: Iban a ser enviados a Ecuador

Incautan más de 7.000 cartuchos de munición de guerra en Loreto destinados a Ecuador. (Captura: Tv Perú Noticias)

La Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutó una operación fluvial en el distrito de Mazán, región Loreto, y logró incautar más de 7.000 cartuchos de munición de guerra que serían enviados ilegalmente a la frontera con Ecuador.

La mercancía era transportada en una embarcación por el río Tigre y tenía como destino organizaciones vinculadas al narcotráfico ecuatoriano, donde el valor de reventa de las municiones triplica su precio original en Perú.

Según informó la PNP, la intervención permitió detener a Robin Ruiz Aspajo, alias “Chuky”, y Carlos Eduardo Agurto Murallari, conocido como “Frio”.

Ambos son investigados por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de municiones y peligro común. La carga incautada fue valuada en aproximadamente 15.000 soles (unos 4.000 dólares) en el mercado local, pero en Ecuador la ganancia estimada superaría los 45.000 soles.

La intervención se realizó tras un trabajo coordinado entre la Policía Nacional y el área antidrogas, resultado de varios días de seguimiento a la ruta del contrabando. Las autoridades confirmaron que la mercancía estaba destinada a abastecer redes criminales que operan en la frontera norte del país.

Rutas del contrabando de armas entre Perú y Ecuador

El tráfico ilegal de armas y municiones en la frontera entre Perú y Ecuador ha incrementado de manera notoria durante 2025, especialmente en la región de Tumbes, de acuerdo con diferentes informes periodísticos y oficiales.

Las organizaciones criminales emplean al menos cuatro rutas principales para el traslado de armamento, aprovechando la presencia de hasta 80 pasos fronterizos no autorizados que facilitan el ingreso y salida de mercancía ilegal.

En noviembre pasado, la Fiscalía de Tumbes inició una investigación tras descubrir más de 3.000 municiones ocultas en una encomienda enviada desde Lima hacia Aguas Verdes, con destino final en Ecuador.

El remitente identificado fue un teniente de la Policía Nacional del Perú, mientras que el destinatario era un oficial ecuatoriano con antecedentes por tráfico ilegal de armas. Infobae señaló que estos envíos clandestinos han sido recurrentes en los últimos meses.

En otro caso reportado por Infobae, las autoridades interceptaron una camioneta en Aguas Verdes con 5.361 municiones de guerra, incluyendo proyectiles de fusil R15, y detuvieron al conductor bajo cargos de tráfico ilícito de armas y municiones.

Capacidad de respuesta y desafíos en la frontera

El gobierno de Perú y el de Ecuador han intensificado la cooperación bilateral para combatir el contrabando de armas. En diciembre de 2025, los presidentes José Jerí y Daniel Noboa sostuvieron una reunión en la que acordaron reforzar las acciones conjuntas contra el crimen organizado transnacional, con énfasis en la minería ilegal y el tráfico de armamento.

La capacidad operativa en la frontera sigue siendo limitada. En la localidad de Aguas Verdes, solo diez policías están asignados para controlar 137 pasos ilegales, lo que dificulta el combate efectivo contra el tráfico de armas y municiones, el contrabando y la migración irregular.

Tumbes concentra el 92% de toda la munición incautada en Perú, evidenciando la magnitud del problema en esta región. Las autoridades peruanas y ecuatorianas han reconocido la gravedad de la situación y han manifestado la necesidad de incrementar los recursos y la presencia policial en la zona.