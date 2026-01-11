La batalla por el rating en la televisión peruana rumbo a las elecciones 2026: el regreso de rostros emblemáticos y nueva programación.

El 2026 será un año decisivo para la televisión peruana, que se prepara para una batalla de audiencias en las noches, marcada por la cobertura de las elecciones presidenciales. Los principales canales de señal abierta —Latina, América TV, Panamericana TV, Willax y ATV— renuevan sus cartas informativas y de opinión, apostando por figuras emblemáticas y formatos híbridos que buscan captar la atención de un público cada vez más exigente y fragmentado.

A continuación, un repaso por los programas clave que se enfrentarán en horario nocturno y que prometen liderar la conversación política y social del país.

Latina: el regreso de una dupla icónica

Latina Televisión marca el inicio del año electoral relanzando su noticiero estelar, Latina Noticias Central, que regresa bajo la conducción de Mónica Delta y Pedro Tenorio. La dupla, que ya demostró solidez y química en etapas anteriores, retorna oficialmente este 21 de enero, ocupando desde las 7 de la noche la franja de lunes a viernes.

El canal apuesta por el análisis sin filtros, el periodismo de investigación y la cobertura multiplataforma, con especial énfasis en la secuencia ‘Perú Decide 2026’, que pondrá el foco en los más de 2,5 millones de jóvenes que votarán por primera vez. El noticiero promete ser el eje de la cobertura electoral, liderando la conversación sobre los candidatos, los debates y los temas clave que definirán el futuro del país.

Latina Noticias Central regresa con Mónica Delta y Pedro Tenorio. Video: Latina

Además, Latina resalta su alcance digital, con más de 45 millones de visualizaciones mensuales en YouTube y una estrategia de fact-checking y análisis transmedia. En un contexto donde el escrutinio público es cada vez más riguroso, el regreso de Delta y Tenorio busca posicionar al canal como referente en la información nocturna y la batalla por el rating electoral.

América TV: solidez informativa con Drusila Zileri al frente

Por el lado de América TV, la gran apuesta sigue siendo la sólida conducción de Drusila Zileri en América Noticias Central, de lunes a viernes. Desde junio de 2025, la periodista, con experiencia internacional y cuatro premios Emmy, lidera el emblemático bloque nocturno tras su salida de ATV y un periodo de reflexión profesional.

Zileri, respaldada por su trayectoria y rigor periodístico, se consolida como una figura de credibilidad y cercanía para miles de familias peruanas. Aunque América TV no ha anunciado novedades adicionales para su prime nocturno, el canal confía en el prestigio de su noticiero y el compromiso de Zileri con la cobertura de coyuntura nacional e internacional.

Panamericana TV apuesta por el análisis y la opinión con Marisol García y el regreso de Phillip Butters

En Panamericana TV, el tradicional noticiero 24 Horas Central sigue bajo la conducción de Marisol García, una periodista con larga trayectoria y conexión personal con el canal. García, que ha sido rostro emblemático de Panamericana desde 2005, lidera la cobertura informativa nocturna, garantizando una presentación sólida y profesional de los acontecimientos más relevantes del país. Su experiencia y vínculo familiar con el canal aportan un aire de confianza y continuidad a la señal.

La gran novedad este año es el regreso de Phillip Butters a la televisión abierta con su programa Combutters, que desde el lunes 12 de enero ocupará la franja de las 10 p.m. en Panamericana. Tras su paso por Willax, Butters llega con un formato de análisis político incisivo, prometiendo debates y entrevistas de alto calibre, justo en el arranque de la campaña electoral.

El periodista, quien renunció a su candidatura presidencial, evidenció que regresará a la pantalla chica con un formato político | Panamericana TV

Junto a él, la renovada grilla de Panamericana suma a figuras como Pancho de Piérola, Diego Acuña, Juan Carlos Tafur y Augusto Álvarez Rodrich, así como a la periodista Claudia Toro, quienes aportarán diversidad de enfoques y estilos en la cobertura de la coyuntura política.

Willax: el retorno de Beto Ortiz y la consolidación del debate político

Willax apuesta fuerte por la opinión y el análisis con el retorno de Beto Ortiz y su programa Beto a Saber, que estrena el lunes 12 de enero a las 8:55 p.m. Ortiz, figura polémica y de amplia trayectoria en el periodismo de investigación y entrevistas políticas, promete una temporada intensa enfocada en la cobertura de las elecciones 2026.

El periodista regresa a la política en el año de elecciones presidenciales, dejando de lado el temido sillón rojo | Instagram

El canal refuerza su posición como plataforma para el debate y la conversación electoral, apostando por la producción de alta calidad y el impacto mediático que caracteriza a Ortiz. La presencia de ‘Beto a Saber’ en el prime time de Willax busca atraer a espectadores interesados en análisis crítico y entrevistas exclusivas a los principales protagonistas de la política nacional.

ATV: análisis electoral y apuesta por el periodismo de investigación

En ATV, la programación nocturna está encabezada por el noticiero Ocurre Ahora, conducido por Mávila Huertas de lunes a viernes a las 7:45 p.m. La periodista, reconocida por su experiencia y rigor, mantiene el bloque informativo central en la señal del canal. Además, ATV anuncia el estreno del dominical Fuego Cruzado: Electoral, que desde el 18 de enero a las 9:00 p.m. buscará responder todas las preguntas del público y ofrecer un análisis profundo de la contienda electoral, con el sello de la investigación y la confrontación de ideas que caracteriza a Huertas.

En cuanto al noticiero central de las 11 p.m., aún se desconoce si la periodista Ely Yutronic regresará tras su licencia de maternidad, aunque el espacio sigue al aire en su horario habitual.

La cobertura electoral, la renovación de rostros y la integración de formatos digitales son la marca de la competencia nocturna en la televisión nacional. La batalla por el rating en 2026 no solo será entre noticieros y programas de análisis, sino también entre estilos, plataformas e identidades periodísticas.

Con el regreso de figuras icónicas como Mónica Delta, Pedro Tenorio, Phillip Butters y Beto Ortiz, la pantalla peruana promete debates, primicias y grandes momentos en la antesala de una de las elecciones más decisivas de los últimos años.