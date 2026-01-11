Jossmery Toledo sorprende al besarse con influencer Isander Pérez en reality ‘El rancho de Destino’

La peruana sorprendió al puertorriqueño al señalarle que ‘le enseñaría’ a besar, causando sorpresa entre los participantes | Instarándula

Jossmery Toledo, participante del reality internacional ‘El rancho de destino’, protagonizó uno de los momentos más comentados del programa al besarse con el influencer puertorriqueño Isander Pérez. La escena ocurrió durante una reunión entre los concursantes y generó reacciones inmediatas entre quienes presenciaron el inesperado acercamiento.

Antes del beso, Isander Pérez expresó con sinceridad: “En verdad, mi amor, no soy de hablar mucho”, y se dispuso a acercarse a Jossmery.

Ella, con seguridad y sin perder la oportunidad, le respondió: “Espérate, despacio. Yo te voy a enseñar a besar”. Sus palabras, seguidas por el beso, provocaron gritos de entusiasmo y sorpresa entre los participantes, quienes no esperaban que la relación entre ambos diera ese paso tan pronto en la competencia.

La relación entre Jossmery Toledo e Isander Pérez se fue consolidando desde el inicio del reality. La modelo peruana, conocida popularmente como ‘Tombita’, no ocultó su interés en el influencer puertorriqueño, expareja de la venezolana Isabella Ladera. Este acercamiento generó expectativa entre los demás concursantes, quienes siguieron de cerca la evolución de la pareja dentro de la casa.

Toledo, que inició el año buscando internacionalizar su carrera y representar al Perú en un formato televisivo fuera de su país, se mostró abierta a nuevas experiencias desde el primer día en Miami. Su actitud y carisma la posicionaron rápidamente como una de las figuras más visibles del reality, y el beso con Isander reforzó esa presencia mediática.

El beso no solo impactó a quienes estaban presentes en el momento, sino que también llevó a especulaciones sobre nuevas alianzas y dinámicas en el programa. Las reacciones no se hicieron esperar: hubo risas, comentarios y gestos de asombro entre los concursantes. El episodio consolidó a Jossmery como una de las protagonistas de la temporada y sumó un nuevo capítulo a la convivencia dentro de ‘El rancho de destino’.

Así fue el ingreso de Jossmery Toledo a ‘El Rancho de Destino’

Jossmery Toledo, modelo peruana y ex policía, tuvo un ingreso destacado al reality internacional ‘El Rancho de Destino’, producido en Miami por el influencer Danny Pérez, conocido como “Destino Miami”. Su llegada fue uno de los momentos más comentados del estreno y captó la atención de participantes y público.

La entrada de Toledo se realizó en una limusina, lo que generó expectativas y marcó diferencia respecto a otros concursantes. Al bajar del vehículo, fue recibida entre aplausos y comentarios que destacaron su presencia. El conductor la presentó como “la que estaban esperando”, frase que se viralizó rápidamente en redes sociales y que reflejó el impacto que se esperaba de su participación.

En sus primeras palabras, Toledo agradeció la bienvenida y destacó su orgullo de representar al Perú, invitando además a conocer la gastronomía de su país. Aseguró sentirse feliz por estar en el reality y remarcó que ya se siente ganadora por la oportunidad de convivir y competir junto a otros influencers internacionales. También mencionó que está soltera, detalle que añadió interés sobre su paso por el programa.

La modelo peruana fue presentada por todo lo alto en el reality internacional organizado por Destino Miami. Infobae Perú / Captura: YouTube

El reality reúne a 16 influencers de diferentes países en una finca de Homestead, Miami. Todos compiten por un premio de 80 mil dólares, de los cuales 50 mil corresponden al ganador principal. Entre los concursantes figuran nombres como Bryansito, Oyacito, Yurielkys Ojeda, La Burbu e Isander. El formato combina convivencia, competencia y exposición pública.

La llegada de Jossmery Toledo no pasó desapercibida y generó conversación en redes sociales, donde se resaltó su seguridad y carisma. Desde su ingreso, se posicionó como una de las figuras más llamativas de la temporada y una de las concursantes con mayor potencial mediático dentro del reality.