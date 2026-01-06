Perú

Jossmery Toledo se roba las miradas en su ingreso a ‘El rancho de Destino’ en Miami: “La que estaban esperando”

El reality reúne a 16 influencers de distintos países que competirán por un premio de 50 mil dólares

La modelo peruana fue presentada por todo lo alto en el reality internacional organizado por Destino Miami. Infobae Perú / Captura: YouTube

La llegada de Jossmery Toledo al reality extranjero ‘El rancho de Destino’ no pasó desapercibida y, por el contrario, se convirtió en uno de los momentos más comentados del estreno del programa.

La modelo peruana y exintegrante de la Policía Nacional del Perú fue presentada por todo lo alto, dejando claro desde el primer instante que su participación no sería una más dentro de la competencia. Su ingreso, cargado de simbolismo, estética y discurso, marcó un antes y un después en la dinámica del reality organizado por el influencer Danny Pérez, conocido internacionalmente como “Destino Miami”.

El impacto fue inmediato. Jossmery llegó al escenario en una limosina, un detalle que elevó la expectativa y captó la atención tanto de los participantes como del público que seguía la transmisión. Su aparición fue recibida con sorpresa y aplausos, mientras lucía una figura trabajada y una presencia que no tardó en acaparar miradas.

La despampanante entrada de Jossmery
La despampanante entrada de Jossmery Toledo al reality 'El rancho de Destino'. Infobae Perú / Captura: YouTube

El propio Destino Miami, presentador y creador del reality, no ocultó su entusiasmo al anunciarla. Con evidente admiración, la presentó como “la que estaban esperando”, una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales y que confirmó el peso mediático que la peruana lleva consigo.

Al subir al escenario, Jossmery Toledo agradeció la oportunidad de formar parte del proyecto y aprovechó el momento para enviar un mensaje que conectó con sus raíces. Lejos de limitarse a una presentación superficial, la modelo resaltó con orgullo su identidad nacional y puso en valor uno de los aspectos más reconocidos del Perú.

Agradecida a Destino, es un honor representar a mi país, ya que tiene la mejor gastronomía a nivel mundial, así que los invito a Perú a engordar. Yo me siento una ganadora estando aquí en compañerismo, disciplina y competencia”, expresó, ganándose la aprobación del público y reforzando su imagen como representante peruana en el extranjero.

La despampanante entrada de Jossmery
La despampanante entrada de Jossmery Toledo al reality ‘El rancho de Destino’. Infobae Perú / Captura: YouTube

Su discurso dejó ver una mezcla de seguridad personal y enfoque competitivo. Al señalar que ya se siente “una ganadora” por estar en el reality, Jossmery dejó claro que su objetivo va más allá del premio económico. Para ella, la experiencia también está ligada al crecimiento personal, al trabajo en equipo y a la disciplina, valores que ha mencionado en distintas etapas de su vida pública.

Durante su presentación, la modelo también aclaró su situación sentimental, confirmando que se encuentra soltera, un detalle que no pasó desapercibido en un formato donde las relaciones interpersonales suelen jugar un rol importante. Esta declaración alimentó aún más el interés alrededor de su participación, considerando el historial mediático que la acompaña y el constante seguimiento que recibe en redes sociales.

‘El rancho de Destino’ es un reality organizado por Danny Pérez y transmitido a través de su canal oficial de YouTube, que lleva el mismo nombre. El proyecto arrancó el domingo 4 de enero y se extenderá hasta el 7 de febrero, consolidándose como una de las apuestas digitales más ambiciosas del influencer. El formato propone una convivencia intensa, con competencia, estrategia y exposición permanente ante las cámaras.

La despampanante entrada de Jossmery
La despampanante entrada de Jossmery Toledo al reality ‘El rancho de Destino’. Infobae Perú / Captura: YouTube

¿De qué se trata reality ‘El Rancho de Destino’?

Los participantes viven juntos en una propiedad ubicada en Homestead, donde se registran de manera continua los momentos más relevantes del día a día. Como en todo reality, las tensiones, alianzas y conflictos forman parte del atractivo principal, permitiendo que la audiencia observe de cerca la personalidad real de cada concursante.

En total, 16 influencers de distintos países participan en esta edición, todos con el objetivo de llevarse el premio valorizado en 80 mil dólares, de los cuales 50 mil dólares están destinados al ganador final. La diversidad del elenco es uno de los puntos fuertes del programa, ya que reúne a creadores de contenido, artistas, músicos y personajes vinculados al humor y al entretenimiento digital.

Entre los nombres más conocidos figuran Bryansito, Oyacito, Yurielkys Ojeda, La Burbu, Isander y, por supuesto, Jossmery Toledo, quien desde su ingreso se perfila como una de las participantes con mayor proyección mediática. Su llegada no solo elevó el nivel estético del reality, sino que también generó conversación en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron su seguridad y presencia escénica.

La despampanante entrada de Jossmery
La despampanante entrada de Jossmery Toledo al reality ‘El rancho de Destino’. Infobae Perú / Captura: YouTube

