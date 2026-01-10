Balacera en bar de Chimbote deja dos fallecidos: primeras hipótesis apuntan a una guerra entre bandas criminales

Dos jóvenes, uno de ellos de 18 años, perdieron la vida en una feroz balacera dentro de un conocido local en Chimbote. Según las autoridades, las víctimas pertenecerían a la banda criminal 'Los Patecos' y el ataque sería por el control territorial. Fuente: Latina Noticias

Dos personas murieron tras un violento tiroteo ocurrido en un local conocido de Chimbote, región áncash, durante la celebración de un cumpleaños, según confirmaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP). El ataque, que generó pánico entre los asistentes, se atribuye a la disputa de bandas criminales por el control territorial de la zona. La policía investiga el hecho como un posible ajuste de cuentas, mientras la comunidad permanece conmocionada por la brutalidad del suceso.

El incidente ocurrió en el segundo piso del bar “Pato Mart”, donde decenas de personas se encontraban reunidas. De acuerdo con testigos, dos individuos encapuchados ingresaron repentinamente y abrieron fuego contra dos hombres. El caos se apoderó del lugar: los asistentes buscaron refugio desesperados, en medio de gritos y confusión. Los atacantes lograron huir mientras el personal policial acordonaba la zona, y familiares de las víctimas llegaban consternados ante la magnitud de la tragedia.

Las labores de criminalística se extendieron por más de una hora, durante la cual los expertos recolectaron pruebas y revisaron las cámaras de seguridad del local. Estos registros audiovisuales serán fundamentales para identificar a los autores materiales del doble crimen. La presencia de cámaras genera expectativas en la policía, que confía en esclarecer los hechos y detener a los responsables en el corto plazo.

La Policía Nacional investiga el ataque como un posible ajuste de cuentas entre bandas rivales en Chimbote. Captura Latina

Bandas rivales siembran violencia y temor en Chimbote

La investigación preliminar de la PNP apunta a una disputa entre organizaciones delictivas como causa principal del ataque. El general Eduan Díaz, jefe de la región policial áncash, explicó a Latina: “Estas personas pertenecerían a la organización criminal Los Patecos. Ellos ya vienen de años anteriores con una recía entre organizaciones criminales por el control territorial”. La rivalidad entre bandas ha convertido a Chimbote en un escenario recurrente de violencia, donde los enfrentamientos dejan víctimas y aumentan la sensación de inseguridad.

Diversas bandas operan actualmente en la ciudad, lo que complica la labor de las autoridades y agrava la situación para los vecinos. La presencia policial en la zona se ha reforzado, aunque el temor persiste entre los habitantes, especialmente después de un hecho de tal gravedad. Según fuentes policiales, no se descarta la hipótesis de un ajuste de cuentas orquestado por miembros de organizaciones criminales rivales, en busca de consolidar su dominio en el sector.

El despliegue de agentes permitió restablecer el orden en las inmediaciones del bar, mientras se adelantaban los primeros actos de investigación. La magnitud del operativo y la conmoción generada por el ataque reflejan la complejidad del fenómeno delictivo en Chimbote y la urgencia de respuestas efectivas por parte de las autoridades.

Los antecedentes policiales de los fallecidos y su relación con “Los Patecos”

Las víctimas fatales del ataque fueron identificadas como Carlos de la Cruz, de 18 años, y José López, apodado “Coche”. Según información oficial, López tenía antecedentes policiales y estaría vinculado a actividades ilícitas en la zona. Ambos hombres fueron atacados de manera directa, lo que refuerza la tesis de que el tiroteo fue premeditado y dirigido específicamente contra ellos.

Las víctimas fueron identificadas como Carlos de la Cruz y José López, ambos con presuntos vínculos a organizaciones criminales. Foto: Composición Infobae Perú / Latina

Fuentes policiales indicaron que tanto De la Cruz como López habrían tenido algún grado de relación con la organización criminal “Los Patecos”. Este grupo, señalado por su involucramiento en hechos delictivos y enfrentamientos con otras bandas, ha sido protagonista de varios episodios violentos en los últimos años. La pertenencia de las víctimas a esta organización constituye un elemento clave en la investigación, ya que podría explicar los motivos detrás del doble asesinato.

El historial de José López, sumado a la naturaleza selectiva del ataque, fortalece la hipótesis de una venganza relacionada con la lucha por el control delictivo en Chimbote. La policía continúa recopilando información sobre el entorno de las víctimas y sus conexiones con grupos criminales, mientras la familia de los fallecidos exige justicia y mayor seguridad para la ciudad.

La ejecución de este doble homicidio en el bar “Pato Mart” expone una problemática que trasciende las fronteras de áncash y se replica en diversas regiones de Perú. La expansión de organizaciones criminales y la intensificación de disputas por el control territorial han incrementado los niveles de violencia y temor en múltiples ciudades del país.