Sicarios irrumpen en evento deportivo en Chimbote y asesinan al nieto del exalcalde de Santa

Lo que debía ser una reunión tranquila en la losa deportiva Antonio Salinas, en el pueblo joven Javier Heraud de Santa, Chimbote, terminó convirtiéndose en una escena de horror. La noche del domingo 7 de diciembre, dos sujetos llegaron en una motocicleta y abrieron fuego contra quienes se encontraban en el lugar. Vecinos que asistían al evento deportivo grabaron los momentos previos y posteriores al ataque. En las imágenes se ve como las detonaciones de las balas obligan a decenas de personas a correr para ponerse a salvo.

Tras la ráfaga de disparos, los sicarios huyeron a toda velocidad, dejando a varias víctimas tendidas en el suelo. Los propios residentes fueron los primeros en auxiliar a los heridos, trasladándolos en vehículos particulares y mototaxis hasta el Hospital La Caleta. El saldo del feroz ataque fue: dos jóvenes fallecidos y ocho personas gravemente heridas.

En medio de la confusión inicial, se confirmó que una de las víctimas mortales era Jefferson Sernaqué Jara (23), nieto del exalcalde de Santa, Eugenio Jara Acosta. La otra persona fallecida fue identificada como Gian Carlos Meléndez Ortega (20).

La muerte del nieto del exalcalde

El asesinato de Jefferson Sernaqué ha generado indignación y dolor entre sus familiares. Su madre, Olga Jara Viaras, quien presenció parte del ataque, pidió a las autoridades esclarecer el caso sin demora. Con la voz quebrada, expresó su profundo sufrimiento: “Mi hijo no merecía morir así... solo quiero que paguen los que hicieron esto”.

La madre relató que Jefferson solo la acompañaba al complejo deportivo y que no tenía ningún vínculo con hechos delictivos. Insiste en que los sicarios no lo tenían como objetivo, sino que buscaban atacar a otra persona dentro del grupo. La familia sostiene que el joven fue una víctima colateral de un ajuste de cuentas y recuerda que estaba postulando a la Policía Nacional, una aspiración que quedó truncada por la violencia.

Mientras tanto, la Policía y la Fiscalía Mixta de Santa continúan con las diligencias preliminares. No obstante, los familiares reclaman que se actúe con firmeza para evitar que este crimen quede impune, como ha ocurrido en otros casos recientes en la región.

La muerte de la segunda víctima, Gian Carlos Meléndez Ortega, también fue confirmada en el hospital. De acuerdo con información policial registrada en el sistema SIDPOL, el joven tenía antecedentes relacionados con delitos contra la seguridad pública y el tráfico ilícito de drogas. En 2023, incluso fue detenido en el distrito de Santa con 350 gramos de PBC, una balanza y material para dosificar estupefacientes. Pese a ello, su familia aún no ha brindado declaraciones sobre su fallecimiento.

Pronunciamiento de la Municipalidad de Santa

La magnitud del ataque ha generado preocupación en todo el distrito de Santa. La Municipalidad emitió un comunicado horas después, lamentando lo ocurrido y expresando sus condolencias a las familias afectadas. Además, informaron que se pondrán a disposición de los heridos y sus seres queridos para facilitar los trámites que requieran durante su recuperación.

El municipio también adelantó que buscará plantear la declaratoria de estado de emergencia en el distrito, debido al incremento de hechos violentos en la zona. Para ello, solicitarán la intervención del presidente José Jerí y del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, con el objetivo de reforzar la estrategia de seguridad.

Mientras tanto, ocho heridos continúan en observación en el Hospital La Caleta. Entre ellos figuran Omar Sebastián Salazar Castillo (20), Carlos Alberto Villanueva Contreras, Luis Argenes Pastor Herbias (41), Wilmer Orlando Alva Rodríguez (25), Carlos Javier Pumachay Luján (50), Jeferson Isla Castillo (20), Aron Luján Ramírez (18) y Alexandro Velásquez Pereda (19).

A la espera de avances oficiales, la población permanece en alerta y exige acciones concretas contra la criminalidad. La balacera no solo dejó víctimas, sino una comunidad marcada por el miedo y la incertidumbre.