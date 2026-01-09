Perú

Un slogan no hace un verano

Cabe preguntarse con honestidad qué se puede hacer “a toda máquina” en seis meses. La respuesta es incómoda, pero evidente: muy poco

Guardar
'El Perú a toda máquina'.
'El Perú a toda máquina'. El nuevo eslogan del gobierno.- Foto: Andina / captura

El gobierno renovó su eslogan: “A toda máquina”. Antes fue “Con Punche Perú”. Cambian las frases, pero no el fondo del problema. El Perú no está para eslóganes que pretendan transmitir ímpetu, compromiso o voluntad política. Ese tipo de mensajes puede funcionar como herramienta motivacional en equipos de trabajo o campañas internas de recursos humanos, pero resulta irrelevante cuando el país arrastra problemas estructurales profundos que siguen sin resolverse.

El contexto importa. A la actual administración le quedan menos de seis meses de gestión. En ese horizonte temporal, cabe preguntarse con honestidad qué se puede hacer “a toda máquina”. La respuesta es incómoda, pero evidente: muy poco. Insistir en consignas grandilocuentes no acelera reformas, no mejora la ejecución del gasto ni fortalece la confianza. Por el contrario, suele alimentar una narrativa que termina engañando a la propia autoridad y, peor aún, a la ciudadanía.

El verdadero reto de la economía peruana no es comunicacional, sino político e institucional. En ese marco, una crisis de institucionalidad limita cualquier intento serio de crecimiento sostenido. La fragmentación del poder, la debilidad del Ejecutivo frente al Congreso, la falta de consensos mínimos y el uso discrecional de la política económica han erosionado uno de nuestros principales activos: la previsibilidad.

El deterioro fiscal reciente es un buen ejemplo. Por decisiones populistas, principalmente desde el Legislativo, y por la incapacidad del Ejecutivo para poner límites oportunos, el Perú se encamina a romper por tercer año consecutivo la regla fiscal. Esto no es un detalle técnico: eleva el costo de financiamiento, reduce el espacio para enfrentar choques externos y pone en riesgo la estabilidad macroeconómica construida durante décadas. Sin disciplina fiscal, no hay crecimiento sostenible posible.

A ello se suma la persistencia de problemas estructurales largamente diagnosticados y sistemáticamente postergados: un mercado laboral rígido que expulsa a millones a la informalidad; una descentralización que no ha sido acompañada de capacidades técnicas ni de mecanismos efectivos de rendición de cuentas; y una ejecución de la inversión pública subnacional que sigue siendo ineficiente, especialmente en las regiones más pobres del país.

En un año electoral, el riesgo del cortoplacismo se intensifica. Por eso, el foco no debería estar en el eslogan de un gobierno al que le queda poco, sino en lo que haga el próximo presidente y su equipo en los primeros 100 días de gestión. Ahí se mostrarán las verdaderas cartas: la calidad técnica y política de los ministros, la claridad de la hoja de ruta económica y la capacidad para construir alianzas efectivas en el Congreso que permitan aprobar reformas, y no solo evitar ser censurado.

No se trata de prometer milagros ni de imponer agendas maximalistas, sino de enviar señales claras de rumbo: respeto por las reglas fiscales, fortalecimiento institucional, destrabe de la inversión y reformas que ataquen las raíces de la informalidad y la baja productividad. Sin eso, cualquier narrativa de dinamismo es solo eso: narrativa.

Un eslogan no hace un verano. El Perú no necesita más consignas ni relatos optimistas de corto plazo. Necesita un Estado que decida, ejecute y asuma costos políticos. Mientras sigamos reemplazando reformas por eslóganes, el país seguirá avanzando a media máquina, creciendo apenas por encima del promedio de la región, algo claramente insuficiente frente a los grandes retos que tenemos como país.

Temas Relacionados

Gobierno del PerúJosé JeríA toda máquinaSloganperu-noticiasOpinión

Más Noticias

Carlos Gassols recibió un homenaje del Congreso por su trayectoria: “Además de conmoverme, representa un alto estímulo”

El actor y director peruano agradeció a la congresista Susel Paredes por la distinción y destacó el valor del arte y la cultura como pilares de la sociedad.

Carlos Gassols recibió un homenaje

Megaoperativo en La Libertad: detienen al alcalde de Chao por integrar presunta organización criminal ‘Los perturbadores del Saber’

El operativo estuvo a cargo de la Dircocor con participación directa de fiscales especializados en delitos de corrupción de funcionarios

Megaoperativo en La Libertad: detienen

Eddie Fleischman respaldó a Álvaro Barco y arremetió contra FPF tras polémico comunicado: “Solo dijo verdades”

La Federación emitió un oficio con una contundente respuesta contra el director deportivo de Universitario y exigió que se retracte de los duros calificativos

Eddie Fleischman respaldó a Álvaro

Nuevas disposiciones para guías de montaña: inscripción, carné oficial y control de idiomas

De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), la normativa modifica el Reglamento de la Ley del Guía de Turismo e incorpora una definición técnica de “guía de montaña”

Nuevas disposiciones para guías de

Motín e incendio en centro juvenil de Perú: Maranguita, una “escuela del crimen” por fallas en el sistema de rehabilitación

El centro, el más grande del país para adolescentes en conflicto con la ley, enfrenta desde hace años denuncias por hacinamiento y falta de control interno

Motín e incendio en centro
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Megaoperativo en La Libertad: detienen

Megaoperativo en La Libertad: detienen al alcalde de Chao por integrar presunta organización criminal ‘Los perturbadores del Saber’

Perú Primero completa el pago de la tasa para apelar la tacha de Mario Vizcarra

JNE declara fundada la apelación de Primero La Gente y Marisol Pérez Tello sigue en carrera

Tomás Gálvez acusa a Sandra Castro de borrar páginas de colaboración eficaz para proteger a Pablo Sánchez y Gorriti

Tomás Gálvez defiende al prófugo César Hinostroza: asegura que audio donde acuerda liberar a violador de menor fue manipulado

ENTRETENIMIENTO

Carlos Gassols recibió un homenaje

Carlos Gassols recibió un homenaje del Congreso por su trayectoria: “Además de conmoverme, representa un alto estímulo”

Doctora que acompaña a Magaly Medina revela lo doloroso que es su recuperación: “Es un proceso difícil y complejo”

Débora Goytizolo retira acusaciones contra Jairo Concha y pide disculpas en un comunicado

Corazón Serrano celebrará su aniversario 33 con un ambicioso concierto en el Estadio San Marcos

Stray Kids sorprende con el anuncio de ‘Step Out 2026′ y una gira mundial: fans peruanos esperan su regreso a Lima

DEPORTES

Eddie Fleischman respaldó a Álvaro

Eddie Fleischman respaldó a Álvaro Barco y arremetió contra FPF tras polémico comunicado: “Solo dijo verdades”

Luis Advíncula llegó al Perú y dio sus primeras palabras como futbolista de Alianza Lima: ¿cuándo será presentado?

Canal TV que transmitirá el sorteo de la Liga 1 2026: cómo seguir la ceremonia que definirá el fixture de la nueva temporada

FPF respondió con dureza a Álvaro Barco tras calificar de “cadáver” a la Liga 1: “Este torneo le ha permitido campeonar tres veces”

¿Quién es Nicole Pérez, la mundialista argentina que brilla como la máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley 2025/26?