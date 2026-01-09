Perú

Feminicida de Allison, que estuvo prófugo en la selva durante meses, se burla de la PNP: “Han hecho bien su trabajo”

Maycol Quiñonez Bravo señaló que se encontraba en una zona que se considera “tierra de nadie”, por lo cual pensé que no sería ubicado

Tras cuatro meses de intensa búsqueda, la policía capturó en la selva de Loreto a Maycol Quiñonez, principal sospechoso del feminicidio de la joven estilista Allison Arribasplata. El sujeto, quien se declaraba inocente, creía que la zona era 'tierra de nadie'. La familia de la víctima exige cadena perpetua.

La detención de Maycol Quiñonez Bravo, acusado por el feminicidio de Allison Arribasplata, marcó el desenlace de una intensa búsqueda que se extendió por casi cinco meses en la selva, en Loreto. El caso generó conmoción en Lima y movilizó a la Policía Nacional del Perú (PNP).

De acuerdo con la información de Latina Noticias, la noche del 27 de agosto resultó decisiva. Allison Arribasplata, joven estilista originaria de Chiclayo, invitó a su casa a Maycol Quiñonez y su primo Edison Cerna Quiñones. Los tres salieron a comprar alcohol, pero, minutos después, solo Allison y Maycol regresaron al domicilio de la víctima en Lima.

Media hora después, Quiñones abandonó el lugar y la joven fue hallada sin vida.

Feminicida de Allison Arribas Plata
Feminicida de Allison Arribas Plata fue capturado tras meses de fuga en la selva

La investigación reveló que Quiñones Bravo tenía antecedentes por arrebato, tráfico ilícito de drogas y violencia familiar. La familia de Allison denunció que el acusado acumulaba catorce denuncias previas, lo que incrementó la indignación social tras el hallazgo del cuerpo. S

“Cadena perpetua para él. Es un delincuente que tiene catorce denuncias antes de la muerte de mi hija”, pidió la madre de la víctima.

Escape a la selva peruana

Tras el crimen, Michael Quiñones huyó hacia el distrito de Datem del Marañón en la región selvática, donde permaneció prófugo durante meses. Un equipo especializado de la División de Homicidios se infiltró entre los pobladores y rastreó los movimientos del sospechoso. Según la policía, el acusado frecuentaba night clubs, lo que permitió finalmente su localización y captura.

Durante su detención, Quiñones Bravo negó cualquier relación con la víctima. Sin embargo, el testimonio de su primo fue clave para continuar con su búsqueda y todo señalaba que él había sido quien acabó con la vida de la joven estilista.

El hombre señalado por la
El hombre señalado por la muerte de Allison Arribasplata utilizó la selva para evadir a las autoridades.

En uno de sus comentarios, desafió a las autoridades al expresar: “Han hecho bien su trabajo”. Asimismo, enfatizó que la zona donde fue ubicado es “tierra de nadie”, por lo cual supuso que su detención no se iba a dar.

La víctima, reconocida en Chiclayo por su participación en concursos de belleza deportiva, había viajado a Lima para consolidar su carrera como estilista.

La PNP puso a disposición de la Dirección de Investigación Criminal a Quiñonez Bravo, mientras la familia exige que la Fiscalía solicite prisión preventiva y cadena perpetua para el acusado.

La Policía Nacional ubica al
La Policía Nacional ubica al principal investigado por el asesinato de Alison Riva Plata Díaz, quien fue hallada sin vida en Lima tras reunirse con dos conocidos que llegaron desde Chiclayo

Otro feminicidio en Puno

Las autoridades de Puno investigan el presunto feminicidio agravado de una adolescente de 13 años, cuyo tío, Johnny Cuno, de 41 años, permanece bajo detención preliminar. La menor fue reportada como desaparecida por sus padres el 29 de diciembre de 2025 y, según las primeras indagaciones, habría sido asesinada y desmembrada. Restos óseos y parte de la cabellera de la víctima fueron hallados en un ducto, lo que agravó la conmoción en la comunidad.

A pedido del fiscal adjunto provincial, Edgar Coila Pilco, la Primera Fiscalía Provincial Penal de Azángaro dispuso una serie de diligencias urgentes para determinar la posible responsabilidad penal del investigado. Entre las acciones figuran el levantamiento de restos, el recojo de muestras de ADN tanto del imputado como de la víctima.

