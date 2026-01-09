Perú

Cineplanet amplía funciones de Uyariy en regiones, pero mantiene su ausencia en Lima

Hasta el momento, la cadena no ha emitido ningún comunicado oficial explicando los motivos del retiro del documental de su cartelera inicial ni las razones por las que sigue sin proyectarse en Lima

Guardar
Uyariy suma funciones en el
Uyariy suma funciones en el sur del país, pero sigue sin llegar a Cineplanet Lima

Tras los reclamos dirigidos a Cineplanet en redes sociales por la limitada exhibición de Uyariy, la cadena de cines amplió de manera parcial las funciones del documental en regiones del país. Inicialmente, solo se había programado una función en la ciudad de Juliaca, durante la tarde del jueves 8 de enero, situación que generó cuestionamientos por la falta de horarios accesibles y por la ausencia de funciones en otras ciudades.

El viernes 9 de enero, el panorama cambió parcialmente. Cineplanet abrió nuevas salas y amplió los horarios de exhibición en Puno, Cusco y Juliaca, atendiendo así una de las principales exigencias del público fuera de Lima. Sin embargo, la medida no incluyó a la capital ni a otras regiones donde también se había solicitado la proyección del documental.

“Uyariy” fuera de cartelera: reclaman
“Uyariy” fuera de cartelera: reclaman censura contra documental sobre Juliaca. Crédito: Mariano Agudo / Perú Retail

La ausencia de Uyariy en Lima se mantiene

Pese a la ampliación de funciones en regiones, Uyariy continúa fuera de la cartelera de Cineplanet en Lima. Esta decisión contrasta con la expectativa inicial, ya que la película sí había sido programada previamente en algunas salas de la capital, aunque de manera limitada. En un inicio, solo se habían asignado funciones nocturnas en el cine de San Miguel.

Asimismo, el documental también había sido incluido en la programación de Arequipa y Cusco, antes de ser retirado de manera inesperada el mismo día de su estreno. Al cierre de este viernes 9 de enero, la situación se mantiene: Cineplanet amplió la exhibición en regiones del sur del país, pero no ha reincorporado la película en las salas limeñas.

Hasta el momento, la cadena no ha emitido ningún comunicado oficial explicando los motivos del retiro del documental de su cartelera inicial ni las razones por las que sigue sin proyectarse en Lima.

Lista de cines a nivel
Lista de cines a nivel nacional donde se proyectaría Uyariy. Foto: Difusión

Otras cadenas sí proyectan Uyariy en la capital

Mientras Cineplanet mantiene la ausencia del documental en Lima, Uyariy puede verse en otras cadenas de cine de la capital. Cinemark proyecta la película en el Jockey Plaza, con funciones a las 2:05 p. m. y 7:40 p. m., y en Mallplaza Bellavista, a las 4:10 p. m. y 7:00 p. m.

En tanto, UVK San Martín ofrece funciones a las 2:40 p. m., 6:50 p. m. y 9:00 p. m., mientras que Cinépolis Larcomar mantiene una función a las 2:40 p. m. De esta manera, el documental sí cuenta con exhibición en la capital, aunque fuera del circuito de Cineplanet.

En regiones, además de Cineplanet, Uyariy se proyecta en Cinépolis Arequipa, con una función programada a las 9:30 p. m.

El incidente ocurrió en Cinépolis
El incidente ocurrió en Cinépolis de Santa Anita. Foto: difusión

Pronunciamiento del director y productores del documental

Ante el retiro de la película y las condiciones de su exhibición, el director Javier Corcuera y los productores de Uyariy difundieron un comunicado en el que cuestionan el “maltrato” recibido por el documental. En el pronunciamiento, señalan que la película fue retirada a última hora de la cartelera en el sur del país y que se le asignaron horarios considerados inaccesibles en los cines de Lima.

En el texto, los realizadores solicitan a los cines comerciales que retomen la proyección del filme en el sur andino y que modifiquen las funciones en Lima para permitir la asistencia de espectadores. Asimismo, indican que este pedido se realiza por respeto a las víctimas de la represión ocurrida el 9 de enero de 2023 en Juliaca y en otros puntos del país, así como a sus familiares, al público y al cine peruano. Finalmente, advierten que, de no ser atendidas sus solicitudes, están evaluando el retiro de la película y comunicarán oportunamente las formas en que podrá verse Uyariy en todo el Perú.

Comunicado del equipo de producción
Comunicado del equipo de producción de Uyariy. Foto: @uyariypelicula / Instagram

Temas Relacionados

CineplanetUyariyCine peruanoProtestascensuraperu-noticias

Más Noticias

Retiro de leche NAN en Perú: más fórmulas de Nestlé con reportes de contaminación en América y Europa se venden en el país

El retiro de un lote de NAN Supreme Pro 2 se produce en un contexto de alertas sanitarias en varios países por otras fórmulas infantiles de la misma empresa que contendrían una toxina

Retiro de leche NAN en

Pedida de mano de Mónica Sánchez en ‘Eres mi bien’ emociona a sus seguidores: “Por fin un amor para Charito”

La propuesta de matrimonio de Mauricio a Valeria despertó reacciones en redes y reavivó el recuerdo de Charito, el personaje de ‘Al Fondo Hay Sitio’ que nunca tuvo un final feliz en el amor.

Pedida de mano de Mónica

Paro de transportistas este 15 de enero: gremios confirman suspensión del servicio y movilización con sus unidades

Ante la escalada de ataques violentos en Lima y Callao, los gremios de transporte urbano anunciaron un paro total y movilización de buses para el 15 de enero, exigiendo medidas urgentes de seguridad al gobierno de José Jerí

Paro de transportistas este 15

Alerta por golpe de calor en adultos mayores: Hospital Loayza advierte riesgos fatales por temperaturas extremas durante verano

La desorientación y el cansancio extremo pueden confundirse con un golpe de calor. Especialistas piden vigilancia para evitar emergencias en nuestros seres queridos

Alerta por golpe de calor

Atentado en Barranco: así fue el momento en que sicarios disparan contra auto frente a la estación Balta del Metropolitano

Los disparos sorprendieron a tres ocupantes de un vehículo detenido en el tráfico; dos de ellos quedaron graves

Atentado en Barranco: así fue
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú Libre anuncia la presentación

Perú Libre anuncia la presentación de una moción de censura contra José Jerí por el intento de privatización de Petroperú

Ruth Luque denuncia constitucionalmente a Tomás Gálvez por desactivar equipos especiales: “Es sinónimo de impunidad”

JEE concede la apelación de Perú Primero contra la tacha de Mario Vizcarra y eleva el caso al JNE

César Zumaeta acusa a Enrique Valderrama de violar estatuto del APRA y pide que retire su firma para que lista sea admitida

Megaoperativo en La Libertad: detienen al alcalde de Chao por integrar presunta organización criminal ‘Los perturbadores del Saber’

ENTRETENIMIENTO

Pedida de mano de Mónica

Pedida de mano de Mónica Sánchez en ‘Eres mi bien’ emociona a sus seguidores: “Por fin un amor para Charito”

Dua Lipa incluye el libro peruano ‘Cien cuyes’ entre sus recomendaciones literarias para 2026

Magaly Solier vuelve a la escena pública y habla sobre su salud: “Estoy en un momento complicado”

Carlos Gassols recibió un homenaje del Congreso por su trayectoria: “Además de conmoverme, representa un alto estímulo”

Doctora que acompaña a Magaly Medina revela lo doloroso que es su recuperación: “Es un proceso difícil y complejo”

DEPORTES

Universitario tomó drástica medida contra

Universitario tomó drástica medida contra el representante de César Inga tras explosivas declaraciones: “Es persona no grata”

A qué hora juega San Martín vs Olva Latino: partido por la fecha 1 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Sorteo de la Liga 1 2026 EN VIVO HOY: equipos del fútbol peruano conocerán el fixture del Apertura y Clausura

DT de Riga FC felicita a Joao Grimaldo por su inminente llegada al Sparta Praga: “Marcará la diferencia”

Luis Advíncula llegó al Perú y dio sus primeras palabras como futbolista de Alianza Lima: ¿cuándo será presentado?