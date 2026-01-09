Cineplanet amplía funciones de Uyariy en regiones, pero mantiene su ausencia en Lima

Uyariy suma funciones en el sur del país, pero sigue sin llegar a Cineplanet Lima

Tras los reclamos dirigidos a Cineplanet en redes sociales por la limitada exhibición de Uyariy, la cadena de cines amplió de manera parcial las funciones del documental en regiones del país. Inicialmente, solo se había programado una función en la ciudad de Juliaca, durante la tarde del jueves 8 de enero, situación que generó cuestionamientos por la falta de horarios accesibles y por la ausencia de funciones en otras ciudades.

El viernes 9 de enero, el panorama cambió parcialmente. Cineplanet abrió nuevas salas y amplió los horarios de exhibición en Puno, Cusco y Juliaca, atendiendo así una de las principales exigencias del público fuera de Lima. Sin embargo, la medida no incluyó a la capital ni a otras regiones donde también se había solicitado la proyección del documental.

“Uyariy” fuera de cartelera: reclaman censura contra documental sobre Juliaca. Crédito: Mariano Agudo / Perú Retail

La ausencia de Uyariy en Lima se mantiene

Pese a la ampliación de funciones en regiones, Uyariy continúa fuera de la cartelera de Cineplanet en Lima. Esta decisión contrasta con la expectativa inicial, ya que la película sí había sido programada previamente en algunas salas de la capital, aunque de manera limitada. En un inicio, solo se habían asignado funciones nocturnas en el cine de San Miguel.

Asimismo, el documental también había sido incluido en la programación de Arequipa y Cusco, antes de ser retirado de manera inesperada el mismo día de su estreno. Al cierre de este viernes 9 de enero, la situación se mantiene: Cineplanet amplió la exhibición en regiones del sur del país, pero no ha reincorporado la película en las salas limeñas.

Hasta el momento, la cadena no ha emitido ningún comunicado oficial explicando los motivos del retiro del documental de su cartelera inicial ni las razones por las que sigue sin proyectarse en Lima.

Lista de cines a nivel nacional donde se proyectaría Uyariy. Foto: Difusión

Otras cadenas sí proyectan Uyariy en la capital

Mientras Cineplanet mantiene la ausencia del documental en Lima, Uyariy puede verse en otras cadenas de cine de la capital. Cinemark proyecta la película en el Jockey Plaza, con funciones a las 2:05 p. m. y 7:40 p. m., y en Mallplaza Bellavista, a las 4:10 p. m. y 7:00 p. m.

En tanto, UVK San Martín ofrece funciones a las 2:40 p. m., 6:50 p. m. y 9:00 p. m., mientras que Cinépolis Larcomar mantiene una función a las 2:40 p. m. De esta manera, el documental sí cuenta con exhibición en la capital, aunque fuera del circuito de Cineplanet.

En regiones, además de Cineplanet, Uyariy se proyecta en Cinépolis Arequipa, con una función programada a las 9:30 p. m.

El incidente ocurrió en Cinépolis de Santa Anita. Foto: difusión

Pronunciamiento del director y productores del documental

Ante el retiro de la película y las condiciones de su exhibición, el director Javier Corcuera y los productores de Uyariy difundieron un comunicado en el que cuestionan el “maltrato” recibido por el documental. En el pronunciamiento, señalan que la película fue retirada a última hora de la cartelera en el sur del país y que se le asignaron horarios considerados inaccesibles en los cines de Lima.

En el texto, los realizadores solicitan a los cines comerciales que retomen la proyección del filme en el sur andino y que modifiquen las funciones en Lima para permitir la asistencia de espectadores. Asimismo, indican que este pedido se realiza por respeto a las víctimas de la represión ocurrida el 9 de enero de 2023 en Juliaca y en otros puntos del país, así como a sus familiares, al público y al cine peruano. Finalmente, advierten que, de no ser atendidas sus solicitudes, están evaluando el retiro de la película y comunicarán oportunamente las formas en que podrá verse Uyariy en todo el Perú.

Comunicado del equipo de producción de Uyariy. Foto: @uyariypelicula / Instagram