Denuncian “censura” a la película ‘Uyariy’ por retiro de cartelera en Cineplanet a pocas horas de su estreno

El estreno de “Uyariy”, documental dirigido por Javier Corcuera sobre la masacre de Juliaca ocurrida el 9 de enero de 2023, generó fuertes acusaciones de censura contra la cadena Cineplanet. Horas antes del lanzamiento, la Asociación de Mártires y Víctimas del 09 de Enero de Juliaca y el equipo realizador denunciaron la exclusión del filme de la cartelera en diversas ciudades del sur y la imposición de horarios restrictivos en Lima. Para los afectados, esta decisión representa un intento deliberado de silenciar voces y relatos incómodos.

La Asociación de Mártires y Víctimas del 09 de Enero 2023 difundió un pronunciamiento exigiendo a la empresa encargada de la proyección que garantice la difusión del documental, considerado una pieza clave para reivindicar el derecho a la verdad y la justicia. “Denunciamos censura a nuestra verdad y el derecho a justicia y verdad”, señala el comunicado. Para los familiares, la decisión de retirar “Uyariy” de la cartelera y asignarle horarios inaccesibles constituye una nueva forma de atropello contra quienes buscan justicia desde hace tres años.

La asociación subrayó que la censura no solo afecta a las víctimas, sino que lesiona el derecho de la ciudadanía a conocer los hechos ocurridos durante una de las jornadas más trágicas de la historia reciente del Perú. “Basta de callar nuestras voces. Respeto a la democracia y respeto al pueblo peruano”, concluye el texto firmado en Juliaca.

Productores y director exigen respeto al público

La producción y el propio Javier Corcuera lamentaron el trato recibido por la película. Tras haber sido anunciada, “Uyariy” fue retirada a última hora de la cartelera en el sur andino y relegada a horarios poco accesibles en cines de Lima. “Solicitamos a los cines comerciales que retomen la proyección del filme en el sur andino y que modifiquen las funciones de Lima en horarios que permitan la asistencia de espectadores”, subraya el comunicado del equipo.

En conversación con Infobae Perú, los realizadores detallaron la compleja situación con la programación: el estreno nocturno previsto para el día del lanzamiento fue cancelado, y la película solo fue programada en horarios vespertinos poco convenientes, como las 14:40 en Larcomar. En otros cines, como UVK y Cineplanet de Juliaca, se repitió la misma programación restrictiva. Además, la película no obtuvo ninguna sala en Puno ni en Cusco, a pesar de haber sido anunciada en esas ciudades. El equipo ha publicado un comunicado en redes sociales, donde la conversación en torno al documental gira en torno a la percepción de un boicot y una exclusión deliberada.

Los productores enfatizaron que la situación representa una forma de censura encubierta, al restringir el acceso del público a un documental que aborda hechos de alta relevancia social. Advirtieron que, de no atenderse el reclamo, podrían retirar la película de la cartelera y buscar alternativas para asegurar su difusión en todo el país.

Un documental marcado por la memoria y la lucha

“Uyariy” llega a las salas en un contexto de alta tensión política y social. La película documenta la represión estatal del 9 de enero de 2023 en Juliaca, donde dieciocho civiles fueron asesinados en el marco de una serie de protestas que, en total, dejaron 49 muertos durante el gobierno de Dina Boluarte. Corcuera reconstruye la memoria a través de testimonios, música y relatos de familiares, en un esfuerzo por preservar la historia y exigir justicia para las víctimas.

En entrevista con Infobae Perú, Corcuera remarcó la importancia de registrar estos hechos desde la voz de los afectados y cuestionó la falta de apoyo institucional al cine documental en el país. Destacó el esfuerzo colectivo y el financiamiento independiente que permitieron llevar adelante el proyecto, señalando que era fundamental dejar constancia de lo ocurrido.

El director subrayó que el cine documental tiene la responsabilidad de preservar la memoria y evitar que hechos como la masacre de Juliaca se repitan. Para Corcuera, “Uyariy” es un viaje de memoria y un llamado a la reflexión sobre el país y la urgencia de evitar la repetición de la violencia.

Restricción de salas y horarios: denuncias en redes sociales

El malestar por la programación se multiplicó en redes sociales, donde numerosos usuarios denunciaron la limitada disponibilidad de horarios y salas para ver “Uyariy”. Inicialmente, se anunció que la película sería proyectada en Cineplanet de Juliaca, Puno, Cusco, Mallplaza Arequipa y en Lima, en Cineplanet San Miguel. Sin embargo, la programación oficial solo incluyó funciones en Juliaca para el 8 y 9 de enero, ambas a las 14:45 horas. Además, la portada del documental no aparece en la cartelera digital, reforzando la percepción de exclusión.

Frente a estas restricciones, los productores confirmaron que la película puede verse en otras cadenas como Cinemark Jockey Plaza, Cinemark Mallplaza Bellavista, UVK San Martín, Cinépolis Larcomar en Lima y Cinépolis en Arequipa, lo que permite que la ciudadanía acceda al filme a pesar de las limitaciones impuestas en ciertas salas.

Debate sobre libertad de expresión y acceso a la memoria

La controversia en torno a “Uyariy” ha reavivado el debate sobre los límites de la libertad de expresión y el acceso a la memoria histórica en el Perú. Diversos colectivos, periodistas y defensores de derechos humanos han manifestado su respaldo al documental, insistiendo en que el acceso a la verdad y la pluralidad de voces es esencial para la democracia.

La denuncia pública por censura, sumada al testimonio de las víctimas y la respuesta del sector cultural, plantea un desafío para las empresas exhibidoras y para el propio sistema democrático. La exigencia de respeto a la diversidad de relatos y a la voz de los afectados cobra más fuerza que nunca en un país donde la memoria y la justicia siguen siendo demandas abiertas.

