Perú

Operativos de la PNP dejaron 150 conductores multados por ingresar al carril del Metropolitano en 2025

Los operativos se concentraron en puntos críticos como las avenidas Túpac Amaru, Universitaria, Alfonso Ugarte, la plaza Ramón Castilla, el Paseo de la República y Caquetá, para mejorar la seguridad y proteger a usuarios y operadores

Guardar
En el último año se
En el último año se registraron más de 80 accidentes en la infraestructura del Metropolitano debido al ingreso indebido de vehículos no autorizados, poniendo en riesgo a miles de pasajeros y afectando la fluidez del servicio - Créditos: ATU.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), organismo vinculado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, impuso sanciones a 150 conductores de autos particulares por circular en la vía exclusiva del Metropolitano durante 2025. Los controles se llevaron a cabo junto con la Policía Nacional del Perú (PNP) en diversos puntos críticos del sistema de transporte.

Las intervenciones se concentraron en avenidas clave como Túpac Amaru, en las inmediaciones de las estaciones Honorio Delgado y Tomás Valle; avenida Universitaria, en las estaciones Belaunde, 22 de Agosto y Los Incas; avenida Alfonso Ugarte, cerca de la estación Quilca; así como en la plaza Ramón Castilla, el Paseo de la República y Caquetá.

La ATU indicó que estos operativos buscan garantizar la seguridad, prevenir incidentes y proteger la integridad tanto de los usuarios como de los operadores del Metropolitano. Por ello, exhortó nuevamente a los conductores particulares a respetar los carriles destinados al transporte público.

Vía exclusiva del Metropolitano es invadida

Durante el año 2025, la vía exclusiva del Metropolitano fue escenario de más de 80 accidentes de tránsito ocasionados por vehículos no autorizados. Estos incidentes, provocados por el ingreso indebido de autos particulares, han puesto en riesgo a miles de pasajeros y han afectado la fluidez del servicio.

La infracción por invadir los
La infracción por invadir los carriles exclusivos del Metropolitano es considerada grave, sancionada con una multa del ocho por ciento de una UIT (S/428 en 2025 y S/440 en 2026) y la acumulación de 20 puntos en el récord del conductor - Créditos: ATU.

Pavel Flores, vocero de la ATU, explicó que esta invasión “puede ocasionar accidentes con graves consecuencias, pero además genera afectación a los miles de usuarios que utilizan a diario este importante servicio de transporte público”.

Flores agregó que cuando un vehículo particular ocupa la vía destinada a los buses troncales, impide el paso de unidades con capacidad para 180 personas. Esta conducta, considerada una falta grave, provoca que los buses no puedan mantener su velocidad de circulación, lo que genera largas filas y demoras en la llegada a las estaciones. La congestión resultante afecta la eficiencia y la seguridad de todo el sistema, advirtió el vocero.

Para reducir estas infracciones y mejorar la seguridad vial, la ATU anunció que los operativos en colaboración con la PNP continuarán durante el 2026. El objetivo es asegurar un servicio más rápido, disminuir los accidentes y desalentar la invasión de las vías exclusivas del Metropolitano. La presencia policial y las sanciones buscan disuadir a quienes insisten en infringir las normas, señaló la entidad.

La ATU sancionó a 150
La ATU sancionó a 150 conductores particulares por invadir los carriles exclusivos del Metropolitano en 2025, en operativos realizados junto con la Policía Nacional del Perú - Créditos: ATU.

La sanción para quienes invaden la vía exclusiva es competencia de la PNP. Esta infracción, identificada como G10, está clasificada como grave y conlleva una multa equivalente al ocho por ciento de una UIT. En el 2025, el monto ascendía a S/428, mientras que en el presente año será de S/440. Además, se suman 20 puntos en contra en el récord del conductor, conforme al Reglamento Nacional de Tránsito.

De acuerdo con la Ley 27200 y el protocolo operativo correspondiente, únicamente vehículos de emergencia como ambulancias, bomberos y patrulleros de la PNP pueden utilizar la vía exclusiva del Metropolitano. Sin embargo, esta excepción es válida solo en situaciones de emergencia comprobada y siempre que los vehículos circulen con luces y sirenas encendidas.

Temas Relacionados

PNPMetropolitanovía exclusivaperu-noticias

Más Noticias

¿Win fue hackeado? Esto dice el proveedor de internet ante la ola de reportes de usuarios en redes sociales

Las respuestas entregadas por la compañía incluyen aseguramientos sobre la integridad del servicio y la confidencialidad de la información, aunque persiste la incertidumbre respecto al origen y alcance real del incidente reportado

¿Win fue hackeado? Esto dice

Fixture de la Liga 1 2026: fechas y todos los partidos de la nueva temporada del campeonato peruano

Después de la ceremonia de premiación, se dio a conocer el calendario anual para los 18 equipos que buscará el tan ansiado título nacional

Fixture de la Liga 1

Crisis en Bolivia: Cancillería de Perú confirma que vuelos de repatriación solo tienen sitio para 70 personas

Carmen Silva, cónsul adjunta del Perú en La Paz, indicó que el Gobierno del Perú buscará que los peruanos que se encuentran varados en carreteras puedan llegar a salvo a terminales aéreos para volar a Lima o Juliaca, en Puno

Crisis en Bolivia: Cancillería de

Aprueban que aguinaldo y bono por escolaridad suban a S/ 3.500,70, pero solo para maestros

Sector público. Sí subiría el aguinaldo de S/300 y el bono por escolaridad de S/400, montos estancados desde hace más de 15 años

Aprueban que aguinaldo y bono

Doctora de Magaly Medina muestra el lujoso cuarto de recuperación tras cirugía y detalla su proceso: “La operación fue bastante larga”

Joana Bernedo, la doctora de cabecera de Medina, la acompañó hasta Argentina para seguir de cerca todos los cuidado de la periodista en su primera intervención quirúrgica en el rostr

Doctora de Magaly Medina muestra
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Crisis en Bolivia: Cancillería de

Crisis en Bolivia: Cancillería de Perú confirma que vuelos de repatriación solo tienen sitio para 70 personas

Ciro Castillo: Poder Judicial dicta 24 meses de prisión preventiva contra el gobernador del Callao

Elecciones 2026: Rafael López Aliaga alcanza el 12 %, mientras la mayoría de peruanos sigue sin definir por quién votar

La inquietud de Tomás Gálvez: la investigación por el caso Cuellos Blancos que sigue abierta

Perú se suma a siete países de Latinoamérica y rechaza intento de recontar votos en Honduras y reconoce triunfo de Nasry Asfura

ENTRETENIMIENTO

Doctora de Magaly Medina muestra

Doctora de Magaly Medina muestra el lujoso cuarto de recuperación tras cirugía y detalla su proceso: “La operación fue bastante larga”

Sheyla Rojas se arrepiente de haberse puesto tanto ácido hialurónico: “Me lo quiero quitar”

Tula Rodríguez podría aparecer en el podcast de Magaly Medina: “La invitaron hace más de un mes”

After Party tras concierto de Bad Bunny en Perú es oficial: todos los detalles del evento

Magaly Medina da detalles de su reciente cirugía: “Este no es el rostro con el que voy a quedar”

DEPORTES

Fixture de la Liga 1

Fixture de la Liga 1 2026: fechas y todos los partidos de la nueva temporada del campeonato peruano

Resultados de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: así van los partidos por la Fase 2 del torneo

Tabla de posiciones de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos durante la fecha 1

Luis Advíncula aseguró que fichó por Alianza Lima, ignorando otras propuestas, porque “me trataron bien”

Natalia Málaga hizo debutar a jugadora de 15 años en el Géminis vs Atlético Atenea por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026