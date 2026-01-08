Perú

Karen Dejo reaparece desde una clínica en bata médica y revela que fue operada: “Tenía un poquito de miedo”

Tras semanas de tranquilidad, la chica reality sorprendió al confesar que se sometió a una operación, admitiendo que sintió miedo, pero que está feliz con los resultados

Guardar
Tras semanas de tranquilidad, Karen Dejo sorprendió al confesar que se sometió a una operación, admitiendo que sintió miedo, pero que está feliz con los resultados.

La aparición de Karen Dejo desde una clínica, vestida con bata médica y visiblemente emocionada, generó inmediata preocupación entre sus seguidores. La influencer y chica reality, acostumbrada a mostrarse activa, alegre y cercana en redes sociales, sorprendió al revelar que se había sometido a una operación, una decisión que, según confesó, no estuvo exenta de nervios y temor.

Su testimonio, compartido a través de Instagram, rápidamente se viralizó y llegó poco después de que la modelo mostrara en sus redes sociales momentos de felicidad junto a su pareja sentimental, el empresario pakistaní Shahid Khan, con quien celebró las fiestas de fin de año.

Ese contraste entre celebración y hospitalización fue lo que terminó por impactar a sus seguidores, quienes no esperaban verla reaparecer desde un entorno clínico tan pronto. Sin embargo, lejos de alarmar, Karen decidió hablar con franqueza y calma, aclarando su situación y compartiendo detalles de la intervención.

Karen Dejo anuncia operación tras
Karen Dejo anuncia operación tras aparecer en clínica y hablar sin filtros sobre su recuperación. Infobae Perú / Captura: IG

Le fue bien

Les cuento que a las 7 de la mañana estuve aquí en la clínica, me operaron alrededor de las 10 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Ya se me fue la anestesia y ya estoy lista para cambiarme e irme a mi casa. Me van a dar las indicaciones”, expresó, dando tranquilidad a quienes seguían atentos cada uno de sus movimientos.

Aunque no precisó el tipo de intervención, sí etiquetó a un reconocido cirujano plástico estético, lo que llevó a muchos a suponer que se trató de un procedimiento planificado.

El tono de su mensaje fue clave. Lejos de dramatizar la situación, Karen Dejo optó por un discurso honesto y cercano, reconociendo que el miedo es una reacción natural. “Me voy a desconectar un par de días porque mañana me voy a hacer un tratamiento también, pero estoy contentísima. La verdad tenía un poquito de miedo que es natural porque iba a entrar a una operación, pero estoy contenta con los resultados”, añadió.

Karen Dejo anuncia operación tras
Karen Dejo anuncia operación tras aparecer en clínica y hablar sin filtros sobre su recuperación. Infobae Perú / Captura: IG

Karen Dejo y la vez que ingirió químicos de casualidad

Este anuncio no solo generó mensajes de apoyo y cariño, sino que también despertó empatía. Muchos usuarios destacaron la valentía de la influencer al mostrarse vulnerable y admitir que, pese a su imagen pública fuerte y segura, el miedo también forma parte de su experiencia. La reacción fue inmediata: cientos de comentarios deseándole una pronta recuperación y resaltando su transparencia al comunicar lo ocurrido.

El contexto cobra aún más relevancia si se recuerda que Karen Dejo vivió recientemente un episodio de alto riesgo para su salud. A inicios del 2025, la influencer confesó que pasó por un verdadero susto tras ingerir accidentalmente un químico, una situación que pudo haber tenido consecuencias graves. En una entrevista para América Espectáculos, relató cómo el incidente ocurrió durante la madrugada, luego de una larga jornada de estudio.

Karen Dejo se refirió a
Karen Dejo se refirió a la fiesta de cumpleaños de Pamela Franco.

Según explicó, su hija suele preparar slime y guardar las mezclas en frascos muy similares a los que ella utiliza para sus bebidas. Esa similitud fue la causa de la peligrosa confusión. El hecho ocurrió aproximadamente a la 1:30 a. m., cuando, con mucha sed, tomó un sorbo del líquido sin darse cuenta de que se trataba de una sustancia química. “Sentí una quemazón fuerte en el pecho”, relató en aquella oportunidad, describiendo el momento de pánico que vivió.

Desesperada, Karen Dejo recurrió a internet para buscar información sobre qué hacer en ese tipo de emergencias y siguió algunas recomendaciones caseras mientras evaluaba la gravedad de lo ocurrido. Tras beber agua y leche, logró estabilizarse, aunque el susto dejó una profunda huella.

Karen Dejo acusó de favoritismo
Karen Dejo acusó de favoritismo a los 'Guerreros' en gran final de EEG.

Temas Relacionados

Karen DejoInstagramperu-entretenimiento

Más Noticias

Las 40 empresas que más utilidades repartieron a sus trabajadores: dominan las mineras y también está la Línea 2 del Metro

El número de compañías que alcanzaron el tope legal de reparto de utilidades aumentó en 2025, según el registro del Fondoempleo, que identifica a las empresas que destinaron excedentes a programas de capacitación y empleabilidad

Las 40 empresas que más

Editorial Santillana deberá pagar 2,44 UIT por vender libro con defectos de impresión

Indecopi ratificó la responsabilidad de la editorial por incumplir el deber de idoneidad. Le ordenó la devolución del dinero a la consumidora y dejó sin efecto una sanción adicional vinculada al deber de información

Editorial Santillana deberá pagar 2,44

Sorteo de La Tinka: consulta los resultados del 7 de enero y confirma si tu jugada fue premiada

El sorteo millonario realiza dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Revise si fue el afortunado ganador del premio mayor

Sorteo de La Tinka: consulta

Karla Tarazona y Christian Domínguez hacen ritual y usuarios advierten llegada de los 3 años de relación: “Estará sudando frío”

Cibernautas no pasaron por alto que la pareja está próxima a cumplir tres años de relación, un periodo que muchos consideran decisivo en el cantante de cumbia

Karla Tarazona y Christian Domínguez

Magaly Medina enfrenta dura recuperación tras cirugía facial y su amiga revela detalles del postoperatorio: “Tuvo mucho dolor”

La conductora se encuentra en el día 3 de postcirugía y seguirá tratamiento con cámara hiperbárica mientras continúa su recuperación fuera del país

Magaly Medina enfrenta dura recuperación
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí llama a Edmundo

José Jerí llama a Edmundo González Urrutia y le expresa su apoyo para que asuma la presidencia de Venezuela

Elecciones 2026: JEE declara inadmisible lista del APRA que incluye a Mauricio Mulder y Enrique Valderrama

José Antonio Kast, “preocupado”, advierte que minería ilegal en Perú es crimen organizado que amenaza a toda Sudamérica

Transcriminalidad, corredor humanitario y ultimátum: José Antonio Kast detalla plan contra la inmigración irregular en Chile y Perú

José Antonio Kast en Perú destacó cooperación e integración bilateral y no descartó un corredor humanitario para extranjeros irregulares

ENTRETENIMIENTO

Karla Tarazona y Christian Domínguez

Karla Tarazona y Christian Domínguez hacen ritual y usuarios advierten llegada de los 3 años de relación: “Estará sudando frío”

Magaly Medina enfrenta dura recuperación tras cirugía facial y su amiga revela detalles del postoperatorio: “Tuvo mucho dolor”

Salvador del Solar defiende la igualdad de género: “Me declaro feminista”

Tula Rodríguez responde 15 años después a Johanna San Miguel por minimizarla frente a Gisela Valcárcel: “¿Qué te hice yo?”

Débora Goytizolo acusa a su expareja, Jairo Concha, de priorizar su vida personal sobre la salud de su hijo: “Cuento con pruebas”

DEPORTES

DT de Riga FC felicita

DT de Riga FC felicita a Joao Grimaldo por su inminente llegada al Sparta Praga: “Marcará la diferencia”

Programación de partidos de Alianza Lima en Serie Río de la Plata 2026: rivales, horarios y canales TV

Fernando Cabada no se va con rodeos en cuanto a indisciplinas en Alianza Lima: “Si es necesario prescindiremos de alguno”

Universitario refuerza su plantel con Daiana Farías, central de la selección de Uruguay, para la Liga Femenina 2026

A qué hora juega Real Madrid vs Atlético Madrid en Perú: partido por semifinal de la Supercopa de España 2026