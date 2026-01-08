Karen Dejo reaparece desde una clínica en bata médica y revela que fue operada: “Tenía un poquito de miedo”

Tras semanas de tranquilidad, Karen Dejo sorprendió al confesar que se sometió a una operación, admitiendo que sintió miedo, pero que está feliz con los resultados.

La aparición de Karen Dejo desde una clínica, vestida con bata médica y visiblemente emocionada, generó inmediata preocupación entre sus seguidores. La influencer y chica reality, acostumbrada a mostrarse activa, alegre y cercana en redes sociales, sorprendió al revelar que se había sometido a una operación, una decisión que, según confesó, no estuvo exenta de nervios y temor.

Su testimonio, compartido a través de Instagram, rápidamente se viralizó y llegó poco después de que la modelo mostrara en sus redes sociales momentos de felicidad junto a su pareja sentimental, el empresario pakistaní Shahid Khan, con quien celebró las fiestas de fin de año.

Ese contraste entre celebración y hospitalización fue lo que terminó por impactar a sus seguidores, quienes no esperaban verla reaparecer desde un entorno clínico tan pronto. Sin embargo, lejos de alarmar, Karen decidió hablar con franqueza y calma, aclarando su situación y compartiendo detalles de la intervención.

Karen Dejo anuncia operación tras aparecer en clínica y hablar sin filtros sobre su recuperación. Infobae Perú / Captura: IG

Le fue bien

“Les cuento que a las 7 de la mañana estuve aquí en la clínica, me operaron alrededor de las 10 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Ya se me fue la anestesia y ya estoy lista para cambiarme e irme a mi casa. Me van a dar las indicaciones”, expresó, dando tranquilidad a quienes seguían atentos cada uno de sus movimientos.

Aunque no precisó el tipo de intervención, sí etiquetó a un reconocido cirujano plástico estético, lo que llevó a muchos a suponer que se trató de un procedimiento planificado.

El tono de su mensaje fue clave. Lejos de dramatizar la situación, Karen Dejo optó por un discurso honesto y cercano, reconociendo que el miedo es una reacción natural. “Me voy a desconectar un par de días porque mañana me voy a hacer un tratamiento también, pero estoy contentísima. La verdad tenía un poquito de miedo que es natural porque iba a entrar a una operación, pero estoy contenta con los resultados”, añadió.

Karen Dejo anuncia operación tras aparecer en clínica y hablar sin filtros sobre su recuperación. Infobae Perú / Captura: IG

Karen Dejo y la vez que ingirió químicos de casualidad

Este anuncio no solo generó mensajes de apoyo y cariño, sino que también despertó empatía. Muchos usuarios destacaron la valentía de la influencer al mostrarse vulnerable y admitir que, pese a su imagen pública fuerte y segura, el miedo también forma parte de su experiencia. La reacción fue inmediata: cientos de comentarios deseándole una pronta recuperación y resaltando su transparencia al comunicar lo ocurrido.

El contexto cobra aún más relevancia si se recuerda que Karen Dejo vivió recientemente un episodio de alto riesgo para su salud. A inicios del 2025, la influencer confesó que pasó por un verdadero susto tras ingerir accidentalmente un químico, una situación que pudo haber tenido consecuencias graves. En una entrevista para América Espectáculos, relató cómo el incidente ocurrió durante la madrugada, luego de una larga jornada de estudio.

Karen Dejo se refirió a la fiesta de cumpleaños de Pamela Franco.

Según explicó, su hija suele preparar slime y guardar las mezclas en frascos muy similares a los que ella utiliza para sus bebidas. Esa similitud fue la causa de la peligrosa confusión. El hecho ocurrió aproximadamente a la 1:30 a. m., cuando, con mucha sed, tomó un sorbo del líquido sin darse cuenta de que se trataba de una sustancia química. “Sentí una quemazón fuerte en el pecho”, relató en aquella oportunidad, describiendo el momento de pánico que vivió.

Desesperada, Karen Dejo recurrió a internet para buscar información sobre qué hacer en ese tipo de emergencias y siguió algunas recomendaciones caseras mientras evaluaba la gravedad de lo ocurrido. Tras beber agua y leche, logró estabilizarse, aunque el susto dejó una profunda huella.

Karen Dejo acusó de favoritismo a los 'Guerreros' en gran final de EEG.