Perú

Actividades culturales gratuitas en el LUM para este fin de semana: se inició Museos Abiertos 2026

La jornada inaugural de la edición 2026 de Museos Abiertos reunió el pasado 4 de enero a visitantes de diversas edades en distintas actividades artísticas y de diálogo

Guardar
El Lugar de la Memoria
El Lugar de la Memoria recibió a más de 700 visitantes en la edición 2026 de Museos Abiertos en Lima. (Museos de Lima)

El Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) abrió sus puertas para recibir a cientos de visitantes con una jornada de actividades culturales gratuitas al dar inicio a la edición 2026 de Museos Abiertos. El programa, celebrado el pasado domingo 4 de enero, convocó a personas de distintas edades y reunió expresiones artísticas y propuestas de diálogo en un mismo espacio, según informó el Ministerio de Cultura.

Durante el primer fin de semana del año, 755 personas recorrieron la exposición permanente del LUM, consolidando el interés de la ciudadanía por espacios de memoria y reflexión. La asistencia masiva evidenció la acogida de la iniciativa y la vigencia de las actividades culturales en Lima. Este fin de semana, el público volverá a tener la oportunidad de participar.

La programación incluyó dos propuestas abiertas para todo público. La primera fue el taller de dibujo y pintura inspirado en la obra de Fernando Botero, desarrollado por la Fundación Macondo: Arte y Folclor de Colombia, bajo la guía de Lily Plazas, directora de la fundación. Niños, adolescentes, jóvenes y adultos participaron activamente en la creación artística, utilizando técnicas y trazos característicos del pintor colombiano en la Sala Mamá Angélica.

El programa Museos Abiertos promueve
El programa Museos Abiertos promueve la entrada gratuita al LUM para fomentar el acceso libre a la cultura en Lima.

El taller se dividió en dos etapas, coloreo y dibujo con acuarela, y culminó con una exposición colectiva donde los participantes compartieron sus obras y explicaron el proceso creativo. Según el Ministerio de Cultura, este espacio promovió el intercambio generacional y facilitó el diálogo sobre experiencias, recuerdos y memorias personales a través del arte.

Música para la memoria

El auditorio Hubert Lanssiers fue el escenario del concierto del Proyecto Musical Le Aleph, una propuesta que fusionó elementos electrónicos y orgánicos para explorar la memoria, el amor, la pérdida y la resignificación del recuerdo en la actualidad. La presentación integró guitarras, voces y pulsos digitales, generando una atmósfera propicia para la conexión emocional y la reflexión colectiva.

La propuesta musical no buscó reconstruir el pasado, sino activar en el público una experiencia sonora capaz de hacer vibrar la memoria en el presente. El público respondió con atención y participación, consolidando la relevancia de las actividades multidisciplinarias dentro del programa Museos Abiertos.

El taller de dibujo y
El taller de dibujo y pintura inspirado en Fernando Botero impulsó la creatividad y el intercambio entre generaciones. (LUM)

Espacios de acceso libre

El Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social mantuvo la gratuidad de todas las actividades y reafirmó su compromiso con el acceso libre a la cultura. De acuerdo con el Ministerio de Cultura, la entrada al museo es gratuita todos los días del año, con horario de atención de martes a domingo desde las 10:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. Este fin de semana no será la excepción.

A través de la edición 2026 de Museos Abiertos, el LUM refuerza su papel como plataforma de encuentro, creación y participación ciudadana. Las actividades ofrecidas buscan fortalecer el vínculo entre la memoria colectiva, las expresiones artísticas y la diversidad cultural, impulsando la participación intergeneracional y el diálogo entre distintos públicos.

El programa Museos Abiertos (MUA) continuará desarrollando actividades culturales gratuitas durante el año, según lo anunciado por el Ministerio de Cultura, consolidando estos espacios como referentes de acceso democrático a la memoria y el arte contemporáneo en Lima.

