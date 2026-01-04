Choques en la Panamericana Sur provocan un muerto, heridos graves y tránsito restringido en Camaná y Pisco

Dos accidentes de tránsito se registraron el 4 de enero en distintos tramos de la Panamericana Sur, en Arequipa e Ica.

En la Panamericana Sur se registraron dos accidentes de tránsito en diferentes tramos de la carretera, con personas heridas, un fallecido y congestión vehicular prolongada. Los siniestros ocurrieron en Camaná y en Pisco, en sectores con circulación constante de transporte interprovincial y carga pesada. Los equipos de emergencia intervinieron para liberar ocupantes, efectuar traslados y ordenar el tránsito en los puntos afectados.

En Camaná, en Arequipa, el impacto involucró un auto, una camioneta y un camión de carga. Testigos confirmaron daños visibles en las unidades y presencia de personas atrapadas en el interior. La información difundida por los servicios de auxilio incluyó la frase “Varios heridos de gravedad dejó el violento choque frontal entre un auto y una camioneta”, expresión incluida en los reportes iniciales del hecho. Autoridades y personal de rescate ingresaron a la zona del siniestro con equipos de apoyo.

En Pisco, el choque ocurrió en el sector Pampa de Ocas y afectó a un automóvil particular y a un camión cisterna de agua. La confirmación oficial incluyó el siguiente mensaje: “Producto del impacto, una persona perdió la vida y cuatro resultaron heridas”. El conductor del automóvil falleció luego de su traslado al hospital local, mientras los demás involucrados recibieron atención médica y evaluación especializada.

Accidente múltiple en Camaná y liberación de ocupantes atrapados

En Camaná, un choque múltiple entre un auto, una camioneta y un camión de carga dejó varios heridos, algunos atrapados en los vehículos.

El siniestro de Camaná se produjo en el sector Quebrada del Toro, durante la mañana del 4 de enero. De acuerdo con los reportes iniciales, una SUV y un auto sedán impactaron de forma frontal contra un camión de carga que circulaba por la vía. La información difundida señaló que “los ocupantes de los vehículos particulares quedaron atrapados entre los fierros retorcidos”, situación que exigió intervención inmediata de los servicios de auxilio.

Personal de la Compañía de Bomberos N.° 35 de Camaná, la ambulancia de Covinca y la Policía de Carreteras ingresó al lugar para liberar a los heridos. Los rescatistas utilizaron herramientas de corte, efectuaron estabilización inicial y coordinaron el traslado de los lesionados al hospital de la provincia. Otro mensaje difundido por las autoridades advirtió a los usuarios de la ruta: “Se recomienda transitar con extrema precaución por la zona debido a la congestión vehicular y las labores de auxilio en curso”.

El choque afectó la circulación en ambos sentidos de la Panamericana Sur. La Policía de Carreteras instaló señalización temporal y control de paso en el tramo intervenido. Testigos colaboraron en los primeros minutos y apoyaron a las personas lesionadas mientras llegaban las unidades especializadas. Los heridos recibieron evaluación en el punto del accidente y posterior traslado a centros de salud para tratamiento médico.

Colisión en Pisco y fallecimiento del conductor del automóvil

El segundo hecho se registró alrededor del mediodía en el kilómetro 233 de la Panamericana Sur, sector Pampa de Ocas, distrito de San Andrés, provincia de Pisco. El impacto involucró un automóvil particular y un camión cisterna de agua. La información oficial confirmó el siguiente dato: “El fallecido fue identificado como Joseph Adrián Crocce Basilio de 25 años, conductor del automóvil”, información ratificada luego de su ingreso al Hospital San Juan de Dios de Pisco.

El vehículo del conductor fallecido correspondió a un Hyundai Grand I10 de color negro, con placa CNI-090, inscrito a nombre de una empresa según registros de Sunarp. En el automóvil también se registró a Daniela Isabel Márquez Zabaleta y a Marcia Estefani Tatan Anyosa, ambas con diagnóstico de policontusión. El conductor del camión cisterna, Miguel Ángel Gonzales Salas, presentó lesiones y recibió traslado para atención médica.

El punto del choque se ubica en el sector conocido como Occas, próximo a una planta de cemento dentro de la jurisdicción de San Andrés. Las autoridades iniciaron investigación para determinar responsabilidades y reconstruir la secuencia previa al impacto. La zona quedó bajo control policial, con restricción parcial del tránsito mientras el personal técnico realizó mediciones y recogió información para el expediente del caso.

Los dos accidentes generaron congestión vehicular prolongada en tramos de la Panamericana Sur. La Policía de Carreteras difundió mensajes dirigidos a conductores, con énfasis en el respeto a la señalización temporal y la reducción de velocidad en zonas con intervención de equipos de emergencia. Los avisos oficiales reiteraron el pedido de prudencia y atención a las indicaciones del personal asignado a las labores de control en carretera.