Proponen reubicar los paraderos de transporte público en Lima y Callao a mitad de cuadra: conoce la propuesta

El plan presentado por la Fundación Transitemos plantea trasladar los puntos de parada de transporte público a mitad de cuadra, con el objetivo de eliminar los bloqueos habituales en intersecciones y favorecer una mejor circulación

La Fundación Transitemos propuso reubicar
La Fundación Transitemos propuso reubicar los paraderos de transporte público a mitad de cuadra para mejorar la movilidad en Lima y Callao.

En un contexto donde la congestión vehicular define la cotidianidad en Lima y Callao, la Fundación Transitemos propuso reubicar los paraderos de transporte público a mitad de cuadra para mejorar la fluidez del tráfico y reducir los puntos de conflicto en las esquinas.

Esta iniciativa, incluida en el nuevo Plan de Movilidad Urbana al 2025, busca transformar la lógica tradicional del transporte público en ambas ciudades, donde el 76% de la población utiliza este medio para desplazarse.

El gerente general de la Fundación Transitemos, Alfonso Florez, explicó a Exitosa que el modelo tradicional de paraderos en las esquinas limita la visibilidad de los conductores y genera obstrucciones constantes, especialmente cuando los buses se detienen para recoger o dejar pasajeros fuera de los puntos designados.

El Plan de Movilidad Urbana
El Plan de Movilidad Urbana al 2025 incluye la revisión de la cantidad y ubicación de paraderos, alineándose con las necesidades de los usuarios en Lima. (Andina)

“Por ejemplo, los paraderos tienen que moverse ya no a la esquina, sino más o menos a mitad de cuadra. Si yo estoy circulando por la avenida Abancay y quiero hacer un giro a la derecha, un vehículo particular en una esquina, si yo tengo el bus estacionado en el paradero de la esquina, no puedo ver el giro que voy a realizar”, detalló Florez.

La propuesta implica una reeducación para los usuarios y operadores del sistema. “En otras partes del mundo hay paraderos, la gente tiene que cambiar sus costumbres, hay que caminar un poco hasta el paradero, no tomar el carro donde me da la gana”, enfatizó Florez durante la entrevista.

La costumbre de solicitar bajar en cualquier esquina, aún fuera de los paraderos oficiales, constituye uno de los principales factores que contribuyen al desorden vial.

Implementación en el plan

El Plan de Movilidad Urbana al 2025, aprobado por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), contempla la creación de una autoridad única y la ejecución de un sistema que priorice el transporte público.

El 76% de la población
El 76% de la población utiliza el transporte público, mientras que la infraestructura favorece solo al 20% que se moviliza en transporte privado. (Andina)

Según información de Exitosa, uno de los retos más relevantes es garantizar la estabilidad jurídica de la ATU y la ejecución sostenida del plan, sin alteraciones derivadas de cambios políticos. Florez advirtió que “la medida técnicamente es correcta. Ahora hay que ver la aplicación y hay que estar atentos a ella, porque hay una serie de pequeños inconvenientes que van a surgir con esta aplicación”.

El nuevo plan también prevé la revisión de la cantidad y distribución de los paraderos, para alinearlos con las líneas de deseo de la población. “¿Hay suficientes paraderos? ¿Están distribuidos en las líneas de deseo de la gente? Todo eso tiene que ser revisado”, agregó el gerente de la Fundación Transitemos.

Prioridad al transporte

En el mundo, la prioridad número uno en movilidad la tiene el transporte público, seguido por los peatones y ciclistas, dijo el experto. En Lima, el 76% de la población se moviliza en transporte público, mientras que la infraestructura suele favorecer al transporte privado, que solo representa el 20% de los desplazamientos.

“Los corredores segregados son una forma de darle prioridad a su majestad, el bus, como se le reconoce en todas partes del mundo”, afirmó Florez en el diálogo con el medio.

La propuesta de corredores segregados
La propuesta de corredores segregados busca aumentar la velocidad de los buses y reducir el caos vehicular en Lima y Callao.

La propuesta de corredores segregados busca acelerar los desplazamientos y reducir el caos vehicular. “Actualmente, el caos del tráfico en general impide que los buses circulen a la velocidad debida, sobre todo la de los corredores, ¿no es cierto? Corredores rojo, azul, verde, todos ellos requieren de corredores exclusivos”, puntualizó Florez.

Obstáculos institucionales y culturales

La implementación del plan enfrenta obstáculos institucionales. Según lo recogido por Exitosa, la falta de continuidad en la gestión de la ATU y la tendencia a politizar los nombramientos han dificultado la aplicación de políticas técnicas a largo plazo. Florez recordó que el plan de transporte elaborado en 2011 recién se aprobó catorce años después, y que las modificaciones políticas han retrasado los avances.

“No podemos tener seis presidentes de la ATU en cinco años de creación”, sostuvo el gerente de la Fundación Transitemos.

La cultura vial también representa un desafío. El especialista resaltó la importancia de la educación y la fiscalización real, señalando que la falta de cumplimiento de las normas y la ausencia de sanciones efectivas perpetúan el desorden en las calles. Exitosa enfatizó que la educación vial debería ser obligatoria en todos los niveles educativos, medida que permitiría mejorar el comportamiento ciudadano a largo plazo.

El plan de movilidad urbana contempla modificaciones en el uso de los carriles y la redistribución de los flujos vehiculares. Los buses urbanos deben circular por el carril derecho, donde se ubican los paraderos, aunque existen propuestas específicas para avenidas como Javier Prado, donde podría trasladarse el corredor a la izquierda, replicando modelos de ciudades como São Paulo.

