Perú

Perú refuerza sus fronteras con presencia de la PNP y FF.AA. como precaución en caso de un posible conflicto en Venezuela

El ministro Ernesto Álvarez informó que si se genera un conflicto armado o una guerra civil, se deberá incrementar la vigilancia fronteriza y “dejar de cubrir necesidades de la población”

Guardar
Titular de la PCM, Ernesto
Titular de la PCM, Ernesto Álvarez, informó que el Perú reforzará sus fronteras con presencia de la PNP y FF.AA. como precaución en caso de un posible conflicto en Venezuela. (Foto: PCM)

El gobierno peruano ha respondido ante el riesgo de una escalada militar en Venezuela y ha decidido reforzar la protección en zona fronteriza con una mayor presencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas, según informó el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda.

Según el titular de la PCM, el Ejecutivo considera que cualquier medida adicional dependerá de la gravedad de los acontecimientos en la región, especialmente ante la posibilidad de un conflicto armado o una guerra civil.

“Si hay una confrontación bélica, incluso a nivel de una posible guerra civil en Venezuela, nuestras fronteras van a tener que ser resguardadas con un mayor número de efectivos, pero eso significa mayor gasto y dejar de cubrir necesidades de la población para atender necesidades de defensa nacional y de seguridad interior”

Titular de la PCM, Ernesto
Titular de la PCM, Ernesto Álvarez, informó que el Perú reforzará sus fronteras con presencia de la PNP y FF.AA. como precaución en caso de un posible conflicto en Venezuela. (Foto: PCM)

En relación con las políticas migratorias, Álvarez Miranda fue enfático en que el Perú no está interesado en acoger a personas vinculadas a la dictadura de Chávez o Maduro. Subrayó que el enfoque principal del gobierno es “aliviar la crisis humanitaria que sufren nuestros hermanos venezolanos y que puedan retornar lo antes posible para ayudar a la reconstrucción de su patria”, afirmó

Nuevo Plan de Seguridad Ciudadana en revisión

El primer ministro precisó que el plan nacional de seguridad ciudadana, anunciado por el presidente José Jerí, se encuentra en su fase final de revisión y que será completado en los próximos días. Resaltó la importancia de que dicho plan tenga seriedad y coherencia, incorporando indicadores que permitan monitorear su cumplimiento con base en una programación establecida.

Además, el ministro Álvarez enfatizó que “lo ideal es que este plan sea continuado, perfeccionado, y por supuesto, adecuado a las necesidades y recursos del nuevo gobierno. Pero que, en cierta medida, tenga la continuidad para tener objetivos y el logro de las metas”, en palabras de Álvarez Miranda.

En cuanto a la ampliación del estado de emergencia en Lima y Callao, Álvarez Miranda señaló que se trata de una estrategia progresiva. Manifestó la expectativa de “llegar a mayo o junio con resultados concretos”, pero advirtió que la lucha contra la criminalidad instalada en los últimos años no se resolverá en semanas ni en meses y será una tarea que requerirá continuidad por parte de futuras administraciones.

José Jerí se reunió con
José Jerí se reunió con expertos del FBI y la DEA en Palacio de Gobierno para hablar sobre seguridad ciudadana. (Foto: Presidencia Perú)

El premier puntualizó que la clave para revertir la inseguridad radica en la labor de inteligencia tanto policial como militar. Afirmó que solo a través de medidas focalizadas y el seguimiento de las bandas criminales ya consolidadas, así como de personas involucradas indirectamente en acciones delictivas, se podrá mejorar la eficacia de la respuesta estatal. En este marco, instó a que los servicios de inteligencia se concentren en la desarticulación de organizaciones criminales con raíces sociales y la intervención en redes delictivas más amplias.

Respecto a la reorganización del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el primer ministro recordó su inclusión en el paquete de decretos legislativos en materia de seguridad ciudadana, aclarando que esta transformación no implica despidos, sino la reconversión hacia una estructura institucional más jerarquizada, eficiente y disciplinada.

Álvarez afirmó que “la corrupción del INPE es una corrupción cierta, real, que ha generado el traslado de docenas de reos de alta peligrosidad a Yanamayo para tratar de convertir a Lurigancho en un penal de reos primarios o de reos de poca peligrosidad”.

Álvarez Miranda consideró que los internos de máxima peligrosidad, aquellos con capacidad comprobada para sostener organizaciones delictivas desde prisión, deben ser ubicados en cárceles de máxima seguridad al interior del país, bajo estrictos controles y supervisión constante para impedir que continúen operando desde el encierro.

Temas Relacionados

PCMErnesto ÁlvarezPNPPolicía Nacional del PerúFuerzas ArmadasVenezuelaperu-politica

Más Noticias

José Luna busca el respaldo de transportistas a costa de la amnistía de multas al 98%: detalles y condiciones del proyecto de ley

El congresista y candidato presidencial por Podemos Perú plantea la reducción de infracciones leves, graves y muy graves, así como levantar la sanción de licencia suspendida o cancelada

José Luna busca el respaldo

¿Qué significa diversificar tu dinero? Estos son los cuatro beneficios de hacerlo

Inversiones 2026. No dependas solo de tu sueldo como tu única fuente de ingresos. Si tienes dinero guardado hazlo crecer para hacerle frente a la inflación

¿Qué significa diversificar tu dinero?

Separaron a casi 700 profesores y administrativos por terrorismo, violación y otros delitos graves

El Ministerio de Educación implementó durante el 2025 una acción drástica para erradicar la impunidad y fortalecer la seguridad de los estudiantes en todo el país

Separaron a casi 700 profesores

Sporting Cristal presentó a sus nuevos refuerzos para la Liga 1 2026: quiénes son e historial de los nuevos jugadores ‘celestes’

Julio César Uribe dio a conocer a los fichajes extranjeros del conjunto ‘cervecero’ para buscar el título nacional. Conoce más información

Sporting Cristal presentó a sus

Matrimonios entre peruanos y venezolanos crecen de forma sostenida: Reniec registró casi 3.900 uniones desde el 2017

Los nacimientos de bebés peruanos de madres venezolanas alcanzaron una cifra superior a 78.000, lo que refleja el impacto social de la migración en el Perú

Matrimonios entre peruanos y venezolanos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Confirman que Rafael López Aliaga

Confirman que Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con Sunat por más de S/12,9 millones: empresa fue declarada “irregular”

Congresista Ana Zegarra queda fuera de las Elecciones: JEE la excluye por condena vigente

El escandaloso paso de Kira Alcarraz por el Congreso: viajes al exterior y amenazas a periodistas y fiscalizadores

Franco Vidal, alcalde streamer de Ate, renuncia a Avanza País en vivo y revela que cuatro partidos le ofrecen postular a la MML

Kira Alcarraz niega agresión a fiscalizador y afirma que el SAT nunca la notificó por sus multas: “Todo lo está viendo mi abogado”

ENTRETENIMIENTO

Rodrigo Cuba respalda crítica contra

Rodrigo Cuba respalda crítica contra Melissa Paredes tras polémica por corte de cabello a su hija

Bad Bunny en Lima: Este es el posible setlist para sus dos conciertos en el Estadio Nacional

Flavia Laos muerde canela en Dubái para encontrar el verdadero amor en 2026

Valentino sorprende al comprar su primer carro: “Todo esfuerzo tiene su recompensa”

Fátima Chávez revela la verdadera razón de su salida de TV: “No había espacio para crecer”

DEPORTES

Sporting Cristal presentó a sus

Sporting Cristal presentó a sus nuevos refuerzos para la Liga 1 2026: quiénes son e historial de los nuevos jugadores ‘celestes’

Universitario confirmó sus 3 amistosos de pretemporada 2026: rivales, fechas y horarios de los partidos previo al debut en Liga 1

Luis Advíncula jugará en Alianza Lima durante el 2026: su desvinculación de Boca Juniors, el valor de su fichaje y la extensión de su nuevo contrato

Franco Navarro reveló si Luis Advíncula será refuerzo de Alianza Lima tras desvinculación de Boca Juniors

Joao Grimaldo encuentra un nuevo destino en Europa: deja Partizán para enrumbar hacia el Sparta Praga