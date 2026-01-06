Perú

Lima y Callao seguirán en estado de emergencia, anuncia el gobierno: ¿habrá nuevas restricciones este 2026?

Las condiciones establecidas continuarán en Lima y Callao, facilitando la intervención de las fuerzas del orden mientras se terminan de ultimar detalles sobre un plan nacional de seguridad destinado a enfrentar la criminalidad

Guardar
En medio de un tumulto de periodistas en Carabayllo, el presidente José Jerí declaró que extenderá el estado de emergencia por tiempo indefinido para combatir la inseguridad. Además, negó rotundamente cualquier plan de realizar cambios en su gabinete de ministros. Latina

El presidente de la República, José Jerí, confirmó la extensión del estado de emergencia en Lima y Callao, que permite al personal de las Fuerzas Armadas asistir a la Policía Nacional de Perú (PNP) en las labores de control interno. La disposición rige desde el pasado 21 de diciembre de 2025.

La decisión, anunciada por José Jerí en la madrugada de este martes 6 de enero, responde a la necesidad de contar con herramientas legales que permitan una intervención más rápida ante cualquier incidencia relacionada con la criminalidad.

“Es un mecanismo que te permite combatir con mayor rapidez cualquier tipo de incidencia. (...) El estado de emergencia es una herramienta, las restricciones son muy puntuales, específicas”, declaró el mandatario.

Lima y Callao continuarán bajo
Lima y Callao continuarán bajo las medidas excepcionales implementadas por el gobierno como respuesta a los elevados índices delictivos. (Mindef)

Según fuentes cercanas al Ejecutivo consultadas por Infobae Perú, “no habrá este 2026 un cambio sustancial” en las restricciones vigentes y que “todo se mantendrá” para facilitar la labor policial y el apoyo de los militares en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Desde la primera declaración de emergencia el 22 de octubre del año pasado, el Ejecutivo ha renovado estas medidas en dos ocasiones más: la segunda el 20 de noviembre y la última desde el 21 de diciembre. La nueva ampliación anunciada marca la tercera vez que el gobierno recurre a este mecanismo para recuperar el control territorial y garantizar la seguridad ciudadana.

“Lo que sea necesario”

El objetivo del gobierno es, según palabras del presidente Jerí, “extender el tiempo que sea necesario para recuperar progresivamente índices de tranquilidad y de seguridad para nuestra población”.

Desde la primera declaración de
Desde la primera declaración de emergencia el 22 de octubre, el Ejecutivo ha renovado estas medidas en dos ocasiones más. (Ministerio de Defensa)

El mandatario visitó en su domicilio al alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza, quien ha sido víctima de múltiples atentados por parte de bandas criminales.

En horas de la madrugada, Jerí también se acercó a la Comisaría PNP El Progreso para solicitar información detallada sobre el avance de las investigaciones relacionadas con los ataques a la vivienda del burgomaestre. En estas actividades estuvo acompañado por el comandante general de la PNP, óscar Arriola, y el ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

Atentados y operativos

El caso de Pablo Mendoza ha sido uno de los más notorios en las últimas semanas. El alcalde de Carabayllo ha sufrido cinco actos intimidatorios atribuidos a organizaciones criminales, siendo el más reciente la colocación de una granada frente a su vivienda durante el pasado fin de semana.

Un artefacto explosivo fue detonado
Un artefacto explosivo fue detonado durante una ceremonia pública en Sol Naciente, marcando el cuarto ataque contra el alcalde Pablo Mendoza en lo que va del año. Foto: Composición Infobae Perú

Estos hechos han impulsado el despliegue de operativos conjuntos entre las fuerzas del orden y el serenazgo para recuperar espacios públicos y reforzar la seguridad, de acuerdo con RPP Noticias.

En la madrugada, el presidente acudió a la Comisaría El Progreso en Carabayllo para solicitar al comisario un reporte detallado de las acciones frente a la delincuencia y la criminalidad en la zona, informó TV Perú. Durante su recorrido, Jerí reiteró que la declaración de emergencia busca precisamente facilitar la actuación de la policía ante cualquier incidente.

Plan de seguridad

El jefe de Estado adelantó que el gobierno está finalizando un nuevo plan de seguridad ciudadana, cuyas propuestas han sido elaboradas con asistencia técnica internacional.

“Nos han entregado las propuestas del FBI, que ha sido producto de unas reuniones de semanas anteriores. Entonces, ya estamos en la etapa final de elaboración del plan de seguridad ciudadana”, señaló. El Ejecutivo prevé dar a conocer los detalles de este plan en los próximos días.

Efectivos de la unidad PNP
Efectivos de la unidad PNP denominados 'Los Halcones' detienen a un sujeto requisitoriado en una carretera principal del país. (Mininter)

Agenda internacional

Durante sus declaraciones, el presidente José Jerí también saludó la detención de Nicolás Maduro tras un operativo en territorio venezolano, destacando la importancia de restablecer el orden constitucional en ese país.

Además, informó que está programada una reunión para el siete de enero en Lima con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en la que analizarán la posibilidad de establecer un corredor humanitario para el retorno de ciudadanos venezolanos a su país.

Temas Relacionados

Estado de emergenciaJosé JeríPolicía Nacional del PerúLimaCallaoFuerzas Armadas del Perúperu-noticias

Más Noticias

Presidente José Jerí anunció incremento de propinas para jóvenes del servicio militar: ¿cuánto subirán y desde cuándo?

Con esta medida, el jefe de Estado apunta a fortalecer la operatividad militar en el Perú y elevar la motivación de los jóvenes que prestan servicio al país

Presidente José Jerí anunció incremento

Tomás Gálvez cumplió su amenaza y desactivó los equipos especiales Lava Jato, Eficcop, Eficavip y Cuellos Blancos: “Ya están disueltos”

El fiscal de la Nación interino anunció que su decisión se haría oficial en la fecha de la Bajada de Reyes, porque se “bajó a los reyes”, en alusión a los coordinadores de los equipos especiales, con quienes siempre fue crítico

Tomás Gálvez cumplió su amenaza

Sorteo de La Tinka: Resultados y jugada ganadora del domingo 4 de enero

La Tinka realizó su esperado sorteo la noche del domingo 4 de enero, repartiendo premios entre miles de jugadores y dejando el pozo millonario sin ganador, lo que incrementa la expectativa para el próximo sorteo con más de 16 millones de soles en juego

Sorteo de La Tinka: Resultados

Pedro García calificó de “miserable” la última estadística de gol de Sekou Gassama, pero advirtió: “En la Liga 1 va a hacer la diferencia”

El periodista deportivo se mostró sorprendido por el pasado reciente del nuevo ‘9’ de Universitario, pero reconoció una cualidad que le permitirá destacar en el torneo local

Pedro García calificó de “miserable”

Congresista Kira Alcarraz es denunciada por abofetear a un fiscalizador del SAT durante la intervención

El hecho habría ocurrido cuando el personal aplicaba un procedimiento vinculado a una orden de captura sobre el vehículo donde era trasladada

Congresista Kira Alcarraz es denunciada
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez cumplió su amenaza

Tomás Gálvez cumplió su amenaza y desactivó los equipos especiales Lava Jato, Eficcop, Eficavip y Cuellos Blancos: “Ya están disueltos”

Congresista Kira Alcarraz es denunciada por abofetear a un fiscalizador del SAT durante la intervención

Presidente José Jerí respalda intervención de Estados Unidos en Venezuela: “Tomaron acciones que fueron necesarias”

Franco Vidal, alcalde streamer de Ate, renuncia a Avanza País en vivo y revela que cuatro partidos le ofrecen postular a la MML

Confirman que Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con Sunat por más de S/12,9 millones: empresa fue declarada “irregular”

ENTRETENIMIENTO

Imitadora de Olivia Rodrigo impacta

Imitadora de Olivia Rodrigo impacta al jurado de Yo Soy y logra pasar el casting

Beto Ortiz asegura que El Valor de la Verdad era el programa con más rating de Panamericana: “Fue el más exitoso”

Magaly Medina revela por qué decidió operarse en Argentina y no en Perú: “Los resultados no me gustaron”

Tony Rosado y su reacción tras accidente en carretera: “El parabrisas está roto ¿tan dura es mi cabeza?”

Jossmery Toledo se roba las miradas en su ingreso a ‘El rancho de Destino’ en Miami: “La que estaban esperando”

DEPORTES

Pedro García calificó de “miserable”

Pedro García calificó de “miserable” la última estadística de gol de Sekou Gassama, pero advirtió: “En la Liga 1 va a hacer la diferencia”

Alianza Lima vs Rebaza Acosta: día, hora y canal TV del partido por fecha 1 de la segunda fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

El duro recorrido de Jeriel de Santis hacia Melgar por la escalada de la crisis en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Facundo Morando alza la voz ante amenazas en contra de jugadoras de la Liga Peruana de Vóley: “No se puede normalizar, hay que tomar acciones”

Giancarlo Granda apuntó contra la directiva de Sporting Cristal por el fichaje de Juan Cruz González: “Hay que poner la plata”