Este 7 de enero es feriado solo en esta región del Perú: cuál es y la razón por la que es día no laborable

Desde el norte del país, en la frontera con Ecuador, impulsa el desarrollo nacional mediante el comercio, la integración y una variada oferta turística

Tumbes conmemora su aniversario este
Tumbes conmemora su aniversario este 7 de enero con el único feriado regional de inicios de año, celebrando su papel en la independencia del Perú. Foto: Composición Infobae Perú

Este miércoles 7 de enero, Tumbes se convierte en la única región del país en celebrar un feriado oficial, conmemorando una fecha que marcó un hito en la historia de la independencia nacional. Este día de descanso no solo representa un merecido reconocimiento para los tumbesinos, sino que también ofrece la oportunidad de valorar el legado y la identidad de una región fundamental para el desarrollo de Perú.

A lo largo de su historia, Tumbes ha sido reconocida por su aporte al proceso emancipador y su contribución al progreso nacional. Su ubicación estratégica, su diversidad natural y su papel en momentos decisivos han consolidado su posición en la memoria colectiva peruana. Además, el compromiso cívico de sus habitantes se refleja cada año en las celebraciones que conmemoran su independencia y su transformación en departamento, reforzando el orgullo local y su relevancia en el escenario nacional.

El aporte de Tumbes trasciende el ámbito histórico. Su dinamismo económico, el desarrollo de actividades agrícolas y pesqueras, así como la promoción de su riqueza natural, han impulsado el crecimiento regional y nacional. Las tradiciones, la cultura y la hospitalidad tumbesina fortalecen la identidad del Perú, convirtiendo el aniversario de la región en una fecha de celebración y reconocimiento a su papel en el país.

(Andina)
(Andina)

El día que Tumbes lideró la independencia peruana

El 7 de enero es feriado en Tumbes gracias a la Ley n.° 14105, promulgada durante el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Esta norma reconoce el aniversario del grito de independencia proclamado en 1821 por los habitantes de San Nicolás de Tumbes. De acuerdo con el artículo 1 de la ley, esta fecha recuerda el inicio del proceso que consolidó la independencia regional frente al dominio español.

En esa jornada histórica, un ayuntamiento integrado por autoridades locales como el alcalde José Jiménez, los regidores Antonio Abad Puell, Juan Francisco Feijóo, Juan de Dios García y Francisco Ibáñez, junto al secretario José Francisco Navarrete, se reunió para dar lectura a una correspondencia oficial recibida de Piura. En ese acto, se formalizó la adhesión de Tumbes a la causa emancipadora liderada por el general José de San Martín. Este gesto posicionó a la ciudad como la primera en romper formalmente los vínculos con la corona española, lo que impulsó movimientos similares en otras regiones y fortaleció el esfuerzo colectivo hacia la libertad.

(Nuria Noblega)
(Nuria Noblega)

La conmemoración de este hecho histórico se mantiene viva a través de actos cívicos y culturales, en los que la ciudadanía rinde homenaje a quienes lideraron la emancipación. Así, el feriado regional del 7 de enero se convierte en un símbolo de la perseverancia y el compromiso de Tumbes con la independencia nacional.

Tumbes, departamento estratégico para el crecimiento del Perú

El reconocimiento de Tumbes como departamento llegó el 25 de noviembre de 1942 mediante la Ley n.° 9667, tras la destacada participación de la región durante el conflicto con Ecuador en 1941. Esta transformación permitió consolidar la identidad política y administrativa de Tumbes, favoreciendo su desarrollo y proyección nacional.

(Andina)
(Andina)

Actualmente, el departamento de Tumbes está conformado por tres provincias: Zarumilla, Tumbes y Contralmirante Villar. Este estatus ha fortalecido su capacidad de gestión y ha incentivado la inversión en sectores clave como la agricultura, la pesca y el turismo. A través de estos aportes, la región ha contribuido de manera significativa al crecimiento económico y cultural de Perú.

El reconocimiento nacional de Tumbes no solo se debe a su papel en la historia republicana, sino también a la resiliencia y solidaridad de su población. El espíritu emprendedor y la hospitalidad tumbesina han convertido a la región en un referente de integración fronteriza y desarrollo sostenible, consolidando su presencia en la escena nacional.

(Andina)
(Andina)

Los tesoros naturales y turísticos de Tumbes

Quienes se encuentren en Tumbes durante este feriado regional pueden explorar una amplia variedad de atractivos turísticos, muchos de ellos únicos en Perú. El Santuario Nacional Manglares de Tumbes destaca como una reserva natural singular, hogar de una biodiversidad excepcional y especies emblemáticas. Asimismo, el parque nacional Cerros de Amotape, junto con los manglares, integra la Reserva de Biosfera de Tumbes, reconocida internacionalmente por la Unesco.

Las playas de Punta Sal, Zorritos y Cancas, con sus aguas cristalinas, atraen a quienes buscan descanso y deportes acuáticos durante todo el año. El estuario de los ríos Tumbes y Zarumilla ofrece paisajes de gran belleza y es ideal para actividades como la observación de aves y paseos en bote. El bosque seco ecuatorial, uno de los pocos en Sudamérica, fascina a investigadores y turistas por su flora y fauna singulares.

Entre las experiencias más buscadas se encuentra la visita a Puerto Pizarro, punto de partida para conocer islas y criaderos de cocodrilos, así como la degustación de la reconocida gastronomía local basada en mariscos y productos del mar. Tumbes se distingue por la variedad de ecosistemas que alberga y la posibilidad de vivir aventuras en contacto directo con la naturaleza, desde caminatas por senderos naturales hasta el avistamiento de delfines y el disfrute de las pozas termales de Hervideros.

Manglares de Tumbes.
Manglares de Tumbes.

Además de su belleza natural, la región ofrece festividades tradicionales y un ambiente hospitalario que invita al retorno. Tumbes se posiciona así como una joya del Perú, donde la historia, la naturaleza y la cultura se entrelazan, fortaleciendo su aporte al desarrollo y al imaginario nacional.

