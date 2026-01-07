Ciudadano brasileño fue asesinado en Pucallpa tras robar 150 kilos de droga al líder del Comando Vermelho, según primeras hipótesis

Las autoridades señalan que el robo de droga al Comando Vermelho sería el móvil del asesinato de Nonato en Pucallpa

Las primeras hipótesis sobre el asesinato del ciudadano brasileño Raimundo Nonato Braga de Andrade, conocido como “Nonato”, señalan un ajuste de cuentas motivado por el robo de 150 kilos de droga perteneciente al cabecilla del Comando Vermelho en Ucayali. El crimen ocurrió a las 7:12 de la mañana, cuando la víctima abría su negocio en el jirón Alfonso Ugarte, pleno centro de Pucallpa. El ataque, perpetrado por un sicario que disparó a la cabeza de Nonato, movilizó de inmediato a la Región Policial de Ucayali ante la escalada de violencia protagonizada por organizaciones criminales en la ciudad.

La escena, captada por cámaras de seguridad, muestra la precisión con la que actuaron los responsables. Un joven se acercó a Nonato mientras este levantaba la reja de su local y, sin mediar palabra, le disparó a quemarropa antes de huir en motocicleta junto a un cómplice. La reacción fue tan rápida que no hubo oportunidad de defensa. El video se viralizó en redes sociales y encendió la alarma sobre la presencia y capacidad operativa del crimen organizado en la región, que en los últimos años ha consolidado su influencia en espacios cotidianos de la ciudad.

El asesinato causó conmoción entre vecinos y comerciantes, quienes reconocieron a la víctima como un rostro habitual del barrio. La violencia, que interrumpió la rutina matinal de Pucallpa, expuso la fragilidad de la seguridad y la profundidad del avance de las redes criminales. El operativo policial permitió la captura de tres sospechosos en menos de dos horas, lo que fue celebrado por la comunidad, aunque no logró disipar el clima de temor.

El robo de droga que desencadenó la ejecución de Nonato

Las investigaciones policiales señalan que el móvil principal del homicidio fue el robo de un cargamento de ciento cincuenta kilos de droga al cabecilla local del Comando Vermelho, identificado como “Panza”. Nonato habría sustraído la droga hace dos meses en el sector del Abujao, zona dominada por la organización. La represalia fue ejecutada con precisión: Alex Ampuero Tamani, alias “Negro” y de dieciocho años, confesó haber sido contratado por Abner Enrique Molina Castillo, conocido como “Pelacho”, quien coordinó la logística y ocultó el arma y la motocicleta utilizadas.

En su testimonio, Ampuero detalló que recibió 900 soles por el encargo y que llevaba semanas vigilando a la víctima, esperando la oportunidad adecuada para el ataque. “Cheroca”, alias de José Eduardo Isuiza Peso, participó como conductor de la motocicleta. La confesión permitió reconstruir la cadena de responsabilidades y confirmó la hipótesis de un ajuste de cuentas, típico de los métodos empleados por el Comando Vermelho para disciplinar y eliminar a quienes vulneran sus intereses.

La policía ha identificado patrones recurrentes en la metodología de estos crímenes: ataque frontal, rostro cubierto y huida en moto, con participación de sicarios jóvenes. El caso de Nonato, además, exhibe la capacidad de la organización para infiltrar y operar en el comercio local, utilizando la violencia como herramienta de control territorial.

El comerciante brasileño fue asesinado de un disparo en la cabeza mientras abría su tienda en el centro de Pucallpa. Foto: Composición Infobae Perú

El pasado delictivo de Nonato y su presunto vínculo con el Comando Vermelho

Nonato tenía antecedentes por tráfico de drogas en Brasil. Cumplió una condena de un año y cuatro meses en la ciudad de Tarauacá, estado de Acre, por este delito, recuperando su libertad en 2015. Tras su salida de prisión, se trasladó a Perú, donde se estableció en Pucallpa y abrió un pequeño negocio que le permitió integrarse a la vida comercial de la ciudad. Sin embargo, las investigaciones revelan que mantenía actividades vinculadas al narcotráfico y poseía una chacra de hoja de coca en la región.

La presencia de Nonato en Ucayali coincide con el aumento de operaciones del Comando Vermelho en la zona. La organización ha reclutado a ciudadanos brasileños con antecedentes similares, quienes actúan como enlaces, operadores logísticos y coordinadores de actividades ilícitas en la frontera amazónica. La reiterada aparición de cabecillas extranjeros, como Assseando Azevedo Ferreira y Bruno de Souza Costa, ambos buscados por la Interpol y capturados en la región, corrobora la consolidación de la organización criminal en territorio peruano.

La historia de Nonato ilustra el perfil de los operadores del Comando Vermelho en la frontera: individuos con historial delictivo, capacidad para moverse entre Brasil y Perú, y vínculos directos con la estructura de la organización. La ejecución de Nonato no solo responde a una disputa interna, sino que también representa una advertencia para quienes desafían la autoridad criminal del grupo.

La información sobre los presuntos antecedentes criminales de Raimundo Nonato Braga de Andrade ha sido proporcionada por medios locales de la región, como Puka Allpa. Estos datos, aunque relevantes para comprender el contexto del crimen, requieren ser confirmados y reforzados por las autoridades competentes a través de investigaciones oficiales, a fin de esclarecer plenamente el perfil y las actividades de la víctima.

Origen y expansión del Comando Vermelho en Sudamérica

El Comando Vermelho (Comando Rojo) nació en los años setenta en una prisión de Río de Janeiro como una organización de autoprotección entre reclusos. Con el tiempo, abandonó cualquier impronta ideológica y se consolidó como una de las redes criminales más poderosas de Brasil y Sudamérica. Su expansión estuvo marcada por alianzas con carteles colombianos y el control del tráfico de cocaína, lo que le permitió consolidar su influencia en barrios marginados y zonas de frontera.

La organización opera bajo un sistema de células independientes que comparten lealtad al grupo, pero actúan con autonomía en sus territorios. Este modelo, similar a una franquicia criminal, facilita la rápida adaptación y expansión a nuevos mercados, como la Amazonía peruana, donde la presencia policial es débil y la frontera porosa. El Comando Vermelho regula el narcotráfico, ofrece empleos y servicios en zonas excluidas y mantiene una estructura flexible que le permite resistir la captura de sus líderes.

En los últimos años, la organización ha extendido su influencia a países vecinos como Paraguay y Perú, asegurando el flujo constante de cocaína procedente de la región andina. Figuras emblemáticas como Luiz Fernando da Costa, alias Fernandinho Beira-Mar, e Isaías da Costa Rodrigues, alias Isaías do Borel, han mantenido el control desde prisión, consolidando el poder de la red a pesar de los golpes policiales.

La presencia del Comando Vermelho en Pucallpa evidencia la gravedad del avance del crimen transnacional en la región. La facilidad con la que sus operadores ejecutan crímenes, la impunidad y la penetración en la vida cotidiana de la ciudad alertan sobre la urgencia de reforzar los mecanismos de seguridad y cooperación internacional. La ejecución de Nonato es una muestra del impacto real de estas organizaciones y del desafío que representa su combate para las autoridades locales y nacionales.

Pucallpa, hoy, es un territorio en disputa, donde el miedo y la normalidad conviven bajo la sombra de uno de los grupos criminales más peligrosos del continente.