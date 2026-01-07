César Acuña admite que no lee libros y lanza frase en stream con Cristo Rata: “El mejor notario es tu conciencia”

El líder de Alianza para el Progreso aseguró que sus frases son originales y que no tiene escritor favorito | Video: Kick Cristo Rata

Durante una transmisión en vivo realizada el 6 de enero en la plataforma Kick, el influencer peruano conocido como Cristo Rata sostuvo un nuevo encuentro con César Acuña, líder del partido político Alianza para el Progreso (APP) y aspirante a la presidencia en las Elecciones Generales 2026. La conversación dejó varias frases que rápidamente llamaron la atención de los seguidores del stream.

En el diálogo, el exgobernador regional de La Libertad recordó su etapa como alcalde y relató cómo motivaba a sus equipos de trabajo, conformados —según dijo— por jóvenes de entre 24 y 26 años.

“Lo inteligente es hacer lo imposible, porque lo posible lo hace cualquiera”, afirmó Acuña, señalando que esa era una de las ideas que repetía a gerentes y subgerentes durante las reuniones de los lunes.

“El mejor notario es tu conciencia”, la nueva frase de Acuña

Otro de los momentos más comentados del encuentro ocurrió cuando Acuña compartió lo que definió como una reflexión personal sobre la ética y la palabra empeñada.

César Acuña, candidato a la presidencia del Perú por Alianza para el Progreso, lanzó nueva frase | Foto captura: Kick / Cristo Rata

“El mejor notario es tu conciencia”, señaló, asegurando que se trata de una frase original suya. El líder de APP quiso profundizar y explicar su frase añadiendo: “Tú puedes firmar mil documentos. Si no quieres, no lo cumples”.

César Acuña no lee libros actualmente y no tiene escritor favorito

Ante la consulta de Cristo Rata sobre si se inspiraba en algún autor o escritor, Acuña fue enfático:

“No. Son originales míos”, respondió, descartando tener un escritor favorito.

En otro momento de la transmisión, César Acuña se refirió a sus hábitos personales y explicó que no suele salir con frecuencia, ya que prefiere pasar tiempo en familia. Señaló que llevar una vida más “casera” lo vuelve —según dijo— más productivo y remarcó que en ese ámbito “no es cantidad, es calidad”.

Consultado directamente por Cristo Rata sobre si suele leer libros, el líder de Alianza para el Progreso admitió que actualmente no tiene el hábito de la lectura y desvió el tema señalando que en esta etapa está enfocado principalmente en el trabajo, la universidad y su compromiso con los jóvenes y la familia.

¿Cuánto es 7x8?

César Acuña se defiende tras polémico 7x8: “Como no soy corrupto, me hacen memes”. Infobae Perú / Captura: TikTok

Este nuevo encuentro se suma a anteriores apariciones conjuntas entre ambos, que ya habían generado repercusión en redes sociales y plataformas digitales.

En una transmisión realizada en julio de 2025, el influencer ya había entrevistado a César Acuña en la plataforma Kick, encuentro que generó una amplia repercusión en redes sociales. Durante el diálogo, Cristo Rata le formuló una pregunta elemental de matemáticas —“¿cuánto es 7 por 8?”— luego de que el político afirmara que tenía afinidad por los números en su etapa escolar.

Acuña no respondió de inmediato, lo que provocó risas, comentarios en el chat en vivo y una rápida reacción del público digital. El fragmento fue posteriormente difundido en TikTok, X (antes Twitter), Instagram y Facebook, donde acumuló miles de visualizaciones y se convirtió en uno de los momentos más recordados de ese encuentro.

El episodio fue utilizado por usuarios y creadores de contenido para generar memes y comentarios críticos, mientras que otros defendieron al líder de Alianza para el Progreso señalando el carácter distendido de la transmisión. Pese a la polémica, el clip consolidó la visibilidad del formato de entrevistas de Cristo Rata con figuras políticas y reforzó el impacto de sus transmisiones en plataformas de streaming entre audiencias jóvenes.